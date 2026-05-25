Trước đây tôi luôn thuộc kiểu người khá thận trọng trong chuyện tiền bạc. Không chơi chứng khoán nhiều, không dám đầu tư mạo hiểm và cũng không có nhiều tiền để đầu tư bất động sản. Với tôi, vàng là thứ gì đó rất an toàn. Người lớn trong nhà từ xưa tới giờ cũng luôn nói có tiền thì mua vàng, kiểu gì cũng không mất đi đâu được.

Đầu năm nay, tôi xuống tiền mua 15 chỉ vàng lúc giá khoảng 185 triệu đồng/lượng. Lúc đó giá đã cao rồi, nhưng ngày nào mở điện thoại cũng thấy tin vàng lập đỉnh mới. Đi đâu cũng nghe người ta nói vàng còn tăng nữa vì tình hình kinh tế, chiến sự, lạm phát… Tôi nghĩ nếu cứ chần chừ thì có khi còn phải mua giá cao hơn.

Thời điểm cầm vàng trong tay, tôi thật sự rất yên tâm. Có cảm giác mình đã giữ được tiền ở nơi an toàn nhất. Nhưng rồi giá bắt đầu giảm.

Lúc xuống vùng 170 triệu đồng/lượng, tôi vẫn khá bình tĩnh. Tôi nghĩ vàng vốn lên xuống thất thường, giảm rồi sẽ bật lại thôi. Thậm chí lúc đó tôi còn tự tin đến mức mua thêm 5 chỉ nữa để kéo giá vốn xuống. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng “người có tiền thật thường mua lúc người khác sợ hãi”.

Từ lúc vàng xuống dưới 160 triệu đồng/lượng, cảm giác mỗi ngày thật sự rất khó tả. Không đến mức mất ăn mất ngủ, nhưng trong đầu lúc nào cũng có sự lo lắng. Sáng ngủ dậy việc đầu tiên là mở xem giá vàng. Tối trước khi ngủ cũng xem giá vàng thế giới thế nào.

Người thì bảo đây chỉ là nhịp điều chỉnh, vàng sớm muộn cũng quay lại đỉnh cũ. Người khác lại nói bong bóng đã xì hơi, ai mua vùng cao xác định “đu đỉnh” nhiều năm. Điều khiến tôi mệt nhất là cảm giác không biết quyết định nào mới đúng vì mỗi chuyên gia nói một kiểu.

Bán bây giờ thì tiếc vì lỗ sâu. Giữ tiếp thì không biết còn giảm tới đâu. Có những lúc tôi tự trách mình sao không chờ thêm, sao lúc giá giảm còn mua thêm. Quả thực, lúc giá tăng thì ai cũng nghĩ mình đầu tư giỏi. Chỉ đến khi thị trường quay đầu mới biết bản thân chịu áp lực được tới đâu,

Nhiều người ngoài nhìn vào sẽ bảo: “Vàng thì lâu dài kiểu gì chẳng tăng”. Nhưng chỉ người đang "ôm vàng" ở vùng giá cao mới hiểu cảm giác nhìn số tiền mình tích cóp mất đi từng phần mỗi ngày nó áp lực như thế nào.

Theo chia sẻ của chị Đ.P.M (Hà Nội)﻿