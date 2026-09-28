MediTech – Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế lấy chuẩn y khoa làm nền tảng phát triển

‏Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố công nghệ hay chi phí, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến tính pháp lý, năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ cũng như quy trình điều trị an toàn.‏

‏Khi lựa chọn cơ sở thực hiện dịch vụ thẩm mỹ có can thiệp y khoa, khách hàng cần kiểm tra giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, giấy phép hành nghề của bác sĩ và quy trình theo dõi sau thực hiện. Đây cũng là định hướng phát triển mà ‏ ‏MediTech – Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế‏ ‏ đang theo đuổi.‏

‏Hoạt động hợp pháp với giấy phép do Sở Y tế Hà Nội cấp‏

‏Yếu tố đầu tiên được nhiều khách hàng quan tâm khi lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chính là tính pháp lý. Trên thực tế, không phải tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ làm đẹp đều được phép thực hiện các kỹ thuật y khoa có xâm lấn‏ ‏như căng chỉ thẩm mỹ hay phẫu thuật.‏ ‏ Vì vậy, việc lựa chọn một phòng khám được cấp phép hoạt động là điều cần thiết để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho khách hàng.‏

‏MediTech hiện là Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế trực thuộc Công ty TNHH Europia, được Sở Y tế Hà Nội cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 4957/HNO-GPHĐ.‏

‏Việc được cấp phép cho thấy phòng khám đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định các điều kiện hoạt động theo quy định. Trong quá trình vận hành, MediTech có trách nhiệm duy trì các điều kiện này và triển khai dịch vụ trong phạm vi chuyên môn được phê duyệt. Đồng thời, các hoạt động chuyên môn của phòng khám đều nằm trong phạm vi được cơ quan quản lý y tế phê duyệt.‏

‏Đây không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng mà còn là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững của MediTech: xây dựng một mô hình thẩm mỹ dựa trên nền tảng y khoa, đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu thay vì chạy theo xu hướng thị trường.‏

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‏Đội ngũ bác sĩ là yếu tố cốt lõi tạo nên chất lượng chuyên môn

‏Trong lĩnh vực thẩm mỹ, công nghệ có thể hỗ trợ quá trình điều trị, nhưng yếu tố quyết định vẫn là chuyên môn của bác sĩ. Một bác sĩ được đào tạo bài bản sẽ có khả năng đánh giá đúng tình trạng, chỉ định phù hợp và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện‏ ‏ ‏ các dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao như căng chỉ hay phẫu thuật.

‏Đội ngũ Bác sĩ – Thạc sĩ – Bác sĩ nội trú, có chuyên môn trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, được đào tạo và công tác tại các hệ thống y tế lớn như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Hà Thành.‏

‏Đối với MediTech, bác sĩ không chỉ là người thực hiện kỹ thuật mà còn là người đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình điều trị, từ khâu tư vấn, đánh giá tình trạng đến theo dõi sau khi hoàn thành dịch vụ.‏

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‏Chuẩn hóa quy trình điều trị theo tiêu chuẩn y khoa

‏‏Một trong những điểm khác biệt giữa cơ sở thẩm mỹ y khoa và các cơ sở làm đẹp thông thường chính là quy trình chuyên môn.‏

‏Tại MediTech, mọi khách hàng đều được bác sĩ trực tiếp thăm khám trước khi thực hiện dịch vụ. Thay vì áp dụng một liệu trình giống nhau cho tất cả, bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng thực tế, tiền sử sức khỏe, nhu cầu cũng như mong muốn của từng người để đưa ra phương án phù hợp‏ ‏, ‏ dù là phẫu thuật hay các phương pháp ít xâm lấn như căng chỉ .

‏Sau khi thống nhất kế hoạch điều trị, khách hàng sẽ được hướng dẫn đầy đủ về quy trình thực hiện, những lưu ý trước và sau điều trị cũng như thời gian theo dõi.‏

‏Trong suốt quá trình thực hiện, MediTech đặc biệt chú trọng ‏ ‏quy trình vô khuẩn‏ ‏. Các dụng cụ, thiết bị và phòng thực hiện kỹ thuật được chuẩn bị theo đúng quy định nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn và đảm bảo môi trường điều trị an toàn.‏

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‏Bên cạnh đó, toàn bộ quy trình đều được chuẩn hóa từ khâu tiếp nhận khách hàng, lưu trữ hồ sơ, thực hiện kỹ thuật đến chăm sóc sau điều trị. Việc chuẩn hóa không chỉ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo sự đồng nhất trong trải nghiệm dịch vụ.‏

‏Minh bạch từ tư vấn đến điều trị‏

‏Một trong những vấn đề khiến nhiều khách hàng e ngại khi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ là tình trạng tư vấn không rõ ràng, phát sinh chi phí hoặc chỉ định dịch vụ vượt quá nhu cầu thực tế.‏

‏Với MediTech, sự minh bạch được xem là một trong những nguyên tắc quan trọng trong hoạt động.‏

‏Ngay từ buổi thăm khám đầu tiên, khách hàng được bác sĩ giải thích cụ thể về tình trạng hiện tại, phương pháp điều trị phù hợp, ưu điểm, những điểm cần lưu ý cũng như mức chi phí dự kiến trước khi quyết định sử dụng dịch vụ.‏

‏Việc tư vấn dựa trên tình trạng thực tế giúp khách hàng có đầy đủ thông tin để cân nhắc, đồng thời hạn chế tình trạng lựa chọn dịch vụ theo cảm tính hoặc theo các xu hướng chưa thực sự phù hợp.‏

‏Trong quá trình điều trị, mọi thay đổi liên quan đến kế hoạch thực hiện đều được trao đổi trước với khách hàng. Đây cũng là cách MediTech xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng quyền quyết định của mỗi người.

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‏Lấy sự an toàn của khách hàng làm giá trị cốt lõi‏

‏Thẩm mỹ hiện đại không chỉ hướng đến việc cải thiện diện mạo mà còn đòi hỏi sự an toàn trong từng bước điều trị.‏

‏Chính vì vậy, MediTech lựa chọn phát triển theo định hướng y khoa, trong đó mọi dịch vụ‏ ‏ ‏ trong đó mọi dịch vụ từ phẫu thuật đến căng chỉ ‏ đều đặt yếu tố chuyên môn và sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu.‏

‏Từ việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ bác sĩ, chuẩn hóa quy trình chuyên môn cho đến việc minh bạch trong tư vấn và điều trị, phòng khám hướng tới việc mang lại trải nghiệm làm đẹp chuyên nghiệp, an toàn và phù hợp với từng khách hàng.‏

‏Trong bối cảnh thị trường thẩm mỹ ngày càng cạnh tranh, những giá trị cốt lõi như hoạt động đúng pháp lý, bác sĩ có chuyên môn, điều trị theo chuẩn y khoa và minh bạch trong tư vấn đang trở thành tiêu chí quan trọng để khách hàng lựa chọn cơ sở làm đẹp.‏

‏Với nền tảng là Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động, MediTech đang từng bước khẳng định định hướng phát triển dựa trên chất lượng chuyên môn và sự an tâm của khách hàng. Đây cũng là yếu tố giúp phòng khám xây dựng uy tín trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa, nơi vẻ đẹp không chỉ đến từ kết quả sau điều trị mà còn từ một hành trình được thực hiện đúng quy trình, đúng chuyên môn và đúng quy định của ngành y tế.‏

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