Không phải cứ là cầu thủ nổi tiếng là dễ dàng ghi điểm với nhà bạn gái, câu chuyện của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lại cho thấy hành trình yêu đương cũng “khó nhằn” không kém ai.



Trong một buổi chia sẻ vào khoảng cuối năm 2023 - thời điểm cặp đôi mới cưới - Doãn Hải My tiết lộ rằng gia đình cô quản lý khá nghiêm tại thời điểm cả hai mới hẹn hò. Khi Văn Hậu đến gặp bạn gái, anh gần như chỉ được đứng ở khu vực bên dưới nhà trên phố Trần Phú, hai người tranh thủ gặp nhau một chút rồi lại phải “ai về vị trí nấy”. Và chỉ sau khoảng 15-20 phút, Hải My lại bị bố mẹ gọi vào nhà, đủ hiểu độ “canh chừng” của phụ huynh.

Cơ hội đặc biệt chỉ đến trong một tình huống không ai mong muốn: khi Hải My bị gãy chân. Lúc này, Văn Hậu lập tức có mặt, chủ động xin phép gia đình để đỡ bạn gái lên nhà. Đây cũng là lần hiếm hoi anh chính thức bước chân vào không gian riêng của nhà người yêu. Chính vì vậy, mẹ Hải My từng nói vui mà thật: Văn Hậu “may mắn” thì mới có dịp vào nhà sớm như vậy, nếu không có khi còn phải chờ dài dài.

"Đến giờ mẹ em vẫn bảo, 'đấy, th** này may, chứ không là không biết bao giờ mới được lên nhà'", Doãn Hải My chia sẻ góc nhìn của bà Đoàn Phương Mai về lần đầu con rể tới nhà.

Mẹ vợ khẳng định Văn Hậu may mắn mới bước chân được vào nhà Doãn Hải My (Ảnh: FBNV)

Không chỉ “giữ khoảng cách”, gia đình Hải My còn đặt ra tiêu chuẩn khá cao với bạn trai của con gái. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, lịch sự và cách cư xử chừng mực, Văn Hậu dần ghi điểm và được chấp nhận.

Sau khi chính thức về chung một nhà, mối quan hệ giữa Văn Hậu và gia đình vợ đã thay đổi hoàn toàn. Anh không còn là chàng trai phải đứng chờ dưới cổng mà đã trở thành con rể được yêu quý.

Sau gần 3 năm về chung nhà, Văn Hậu - Hải My đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm ấm, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào. Văn Hậu cũng thường xuyên được bố mẹ vợ động viên, cổ vũ. Bà Đoàn Phương Mai thường cùng con gái đi cổ vũ con rể thi đấu. Khi Văn Hậu ghi bàn, gia đình vợ theo dõi trên tivi và ăn mừng cuồng nhiệt. Bà của Hải My còn nói câu ấm lòng: "Ở lại đợi Hậu về nhé", cho thấy mối quan hệ tối đẹp của Văn Hậu và nhà vợ. Về phía Doãn Hải My, cô được khen ngợi vì sự khéo léo, tinh tế trong cách ứng xử với nhà chồng.

Từ một chuyện tình phải “vượt ải gia đình” khá căng, cặp đôi có hôn nhân hạnh phúc nhưng giờ đây cũng đang phải đối mặt với drama tình ái xôn xao MXH.