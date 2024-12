Chiều 30/11, "team qua đường" vô tình gặp nàng WAG Doãn Hải My - vợ hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu và mẹ đẻ - bà Đoàn Phương Mai cùng nhau đi mua sắm tại một trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội. Bộ đôi nàng WAG - mẹ vợ hot nhất hàng bóng đá sóng vai bước đi giữa đám đông nhận về nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật.

Doãn Hải My và mẹ diện đồ tone-sur-tone với áo len trắng ấm áp. Trong khi Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 phối áo len cùng quần short thời thượng vừa khoe chân dài thẳng tắp và vóc dáng nuột nà sau sinh con đầu lòng thì mẹ vợ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý với chiều cao vượt trội, dáng người mảnh mai, cuốn hút trong chiếc váy màu xanh dài tôn dáng khoe body.

Bà xã Đoàn Văn Hậu cùng mẹ đi mua sắm chiều 30/11 (Ảnh: PH)

Doãn Hải My và mẹ thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật

Bà Mai Đoàn gây ấn tượng với dung mạo trẻ trung ở độ tuổi U50, ngoại hình không khác biệt so với những hình ảnh "sống ảo" đăng mạng xã hội, chứng minh đẳng cấp nhan sắc của mẹ vợ trẻ đẹp nhất làng bóng đá.

Khi đi mua sắm, cả Doãn Hải My và mẹ đều đeo túi xách hàng hiệu. Doãn Hải My còn trang trí chiếc túi với búp bê dễ thương. Đi cùng hai người còn có bà ngoại xì tin của Doãn Hải My.