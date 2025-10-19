Mẹ U40 chia sẻ: Tôi không có nhiều vốn, nhưng tiền vẫn tự sinh lời nhờ 3 kênh nhỏ an toàn

Thế là tôi bắt đầu tìm cách để tiền vừa an toàn, vừa sinh lời – và rốt cuộc, tôi đã tìm được cách phù hợp với người ít vốn như mình: chia tiền thành 3 kênh nhỏ.

Kênh 1: Tiền cần – gửi tiết kiệm linh hoạt để luôn sẵn sàng

Tôi dành khoảng 40% tổng thu nhập cho khoản này. Đây là tiền sinh hoạt và dự phòng khẩn cấp, nên tôi chọn gửi tiết kiệm linh hoạt qua ứng dụng ngân hàng.

Với hình thức này, tôi có thể rút ra từng phần khi cần, nhưng phần còn lại vẫn được tính lãi suất như ban đầu. App Techcombank hiện có tính năng “Tiết kiệm linh hoạt – Linh hoạt rút, vẫn giữ lãi”, phù hợp với người muốn vừa an toàn vừa chủ động.

Tôi từng thử rút 2 triệu cho khoản học thêm của con, sau đó nạp lại trong tháng – tiền lãi vẫn được tính đều, không phải tất toán sổ như cách cũ. Đây là điều khiến tôi cảm thấy “tiền của mình đang hoạt động, chứ không nằm yên”.

Kênh 2: Tiền muốn – để sinh lời nhẹ mà đều

Khoảng 30% còn lại, tôi chuyển sang quỹ đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn qua chính app ngân hàng.

Nhiều người sợ đầu tư, nhưng với sản phẩm lãi cố định, mức rủi ro rất thấp, chỉ cần chọn ngân hàng uy tín. Techcombank có các gói “Đầu tư trái phiếu linh hoạt” dành cho khách hàng cá nhân, chỉ từ vài triệu đồng, lãi suất nhỉnh hơn gửi tiết kiệm 1–1,5%/năm.

Tôi coi đây là khoản “tiền muốn” – không cần gấp, nhưng luôn có dòng sinh lời nhẹ nhàng. Sau 6 tháng, phần này của tôi tăng đều, mỗi tháng sinh thêm vài trăm nghìn tiền lãi mà không cần phải theo dõi quá sát.

Kênh 3: Tiền để dành – gửi tích lũy định kỳ tự động

Phần còn lại (khoảng 30%) tôi dành cho mục tiêu dài hạn – quỹ dưỡng già và học phí tương lai của con.

Tôi chọn gói “Gửi tích lũy định kỳ” – hệ thống tự động trích một khoản nhỏ hằng tháng từ tài khoản chi tiêu sang tài khoản tiết kiệm, lãi gộp theo thời gian.

Điều tôi thích nhất là cảm giác “không cần cố gắng vẫn tiết kiệm được”. App báo nhắc vào đầu tháng, tôi chỉ cần xác nhận, còn lại ngân hàng tự thực hiện. Số tiền nhỏ dần trở thành khoản đáng kể, mà không hề thấy áp lực.

Khi biết chia nhỏ, tiền mới chịu làm việc

Trước đây, tôi chỉ có một tài khoản – tiền đến, tiền đi, không kiểm soát được gì. Sau khi chia thành ba kênh rõ ràng, tôi không còn lo thiếu hụt hay phải rút sổ giữa chừng.

- Kênh 1 cho tôi sự an tâm mỗi ngày.

- Kênh 2 giúp tiền sinh lời nhẹ, không cần liều.

- Kênh 3 khiến tôi có kế hoạch cho tương lai mà không phải “gồng”.

Ba kênh ấy không chỉ giúp tôi quản lý tài chính mà còn thay đổi cả cách nghĩ: giữ tiền cũng cần chiến lược, dù là người ít vốn.

Bảng tóm tắt mô hình chia tiền 3 kênh

Kênh Mục tiêu Tỷ lệ Hình thức 1. Tiền cần Sinh hoạt + dự phòng 40% Tiết kiệm linh hoạt 2. Tiền muốn Sinh lời nhẹ 30% Đầu tư trái phiếu hoặc chứng chỉ tiền gửi 3. Tiền để dành Mục tiêu dài hạn 30% Gửi tích lũy định kỳ tự động

Kết luận

Tôi từng nghĩ chỉ ai có nhiều tiền mới biết đầu tư. Nhưng hóa ra, biết chia nhỏ và chọn đúng kênh còn quan trọng hơn.

Sau gần một năm áp dụng, tôi không chỉ có thêm khoản lãi nhỏ đều đặn, mà còn thấy tâm thế của mình khác hẳn: chủ động, yên tâm và không còn sợ khi thị trường biến động.

Giữ tiền không phải là giấu tiền. Nếu biết cách để tiền làm việc, dù chỉ có một khoản nhỏ, bạn vẫn đang xây dựng một tương lai tài chính an toàn cho chính mình.