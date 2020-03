Mẹ trẻ lặng người khi đọc được dòng chữ con viết "tôi rất ghét bố" nhưng câu chuyện phía sau mới khiến ai nấy đều phẫn nộ

Người ta thường nói, trong một cuộc hôn nhân, nếu chẳng may nó đổ vỡ thì người khổ nhất không phải là người lớn, mà là những đứa trẻ. Bởi chúng còn non nớt, còn chưa được hưởng hết tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ, thì nay, vì lỗi lầm của người lớn mà chúng buộc phải lựa chọn: Ở với bố hay ở với mẹ. Cũng từ đây, tình cảm chia cắt, 1 mái ấm rạn vỡ và những nỗi đau in dấu rất sâu trong tâm hồn của những đứa con thiếu thốn tình cảm, nhất là khi chúng luôn bị người đời gièm pha, trêu chọc...

Mới đây, một người vợ - một người mẹ đã đăng tải lên mạng xã hội những tâm sự chát đắng của mình về gia đình, về cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng phản bội, về dòng chữ đầy oán hận của đứa con thơ... Tất cả được kể lại vẹn nguyên trong trí nhớ nhưng đứt quãng trong cảm xúc khiến ai nấy vừa xót xa vừa thương cảm.

Lời tâm sự xót xa của người mẹ trẻ khiến ai nấy vừa xót xa vừa thương cảm. Ảnh chụp màn hình

Người mẹ kể lại:

"Hôm nay em vừa thấy tờ giấy của con, đọc mà em chảy nước mắt...

Em và chồng lấy nhau năm 2010. Chồng em tên Nguyễn Văn K., quê ở An Lão. Tính đến nay cũng tròn 10 năm rồi. Hiện tại em được 2 cháu. Cháu gái lớn năm nay học lớp 3, bé nhỏ thì được 20 tháng. Chồng em làm xăm và cắt tóc, ra ngoài mở cũng được 2 năm.

Đợt lâu ông ấy đòi mua máy tính về làm Stremmer kiếm thêm thu nhập. Live được 2, 3 tháng bắt đầu bỏ bê công việc với nhiều lý do. Trong lúc live có hay chơi cùng với một người con gái và có rất nhiều biểu hiện lạ, nói chuyện rất thân mật và đi đâu cũng báo cáo với người đó. Em có đọc bình luận với tin nhắn và cũng có nghi ngờ, nhưng hỏi thì toàn chối và bảo em ghen với vẩn. 1 người Hải Phòng, 1 người Hà Nội thì làm gì có chuyện gì được.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, chồng em nói dối đi xăm và đi 3, 4 hôm mới về. Đó cũng là lúc em biết chồng ngoại tình.

Người kia dù biết chồng em có vợ con rồi nhưng vẫn bất chấp. Em có nhắn tin, gọi nói chuyện nhưng cô ta không những không buông tha mà còn thách thức và còn nói vì tình yêu nọ kia mà sẽ cố gắng giành tất cả.

Được 2 tháng chồng em vác cả máy tính và thu xếp quần áo đi lên Hà Nội với cô ta. Bỏ nhà đi cái là chặn hết số điện thoại, Facebook và Zalo của em. Hai người họ tình tứ công khai trên mạng ngay.

Em muốn sống yên ổn nuôi con mà cô bồ kia không những không biết điều, lại nhiều lần nhắn tin khiêu khích, gửi ảnh 2 người đó đang quan hệ cho em xem, xúc phạm em.

Mới đây cô ta còn gửi ảnh 2 người có thai với nhau như một chiến tích.

Con em học lớp 3, nghe người ta nói ra nói vào cũng biết. Nay đọc những dòng cháu viết mà quặn hết cả ruột mọi người ạ".

Đọc dòng chữ của con khi nói ghét bố, người mẹ như chết lặng

Đính kèm lời tâm sự là hình ảnh đôi nam nữ que thử thai cô vợ nhận được từ bồ của chồng. Bên cạnh đó là tin nhắn cô bồ lên mặt dạy dỗ chị vợ, cho rằng mình không có lỗi, chị vợ và chồng đã kí đơn ly hôn rồi và đang chờ toà gọi nên không có quyền xen vào mối quan hệ của họ...

Tin nhắn nhân tình của chồng nhắn cho chị vợ.

Điều khiến nhiều chị em ức chế trong câu chuyện này là ở chỗ, khi bị chồng phản bội, cho dù thế nào đi nữa, bất kể người vợ nào cũng chỉ muốn cho ả đàn bà trắc nết kia một trận cho bõ ghét và cho người chồng lăng nhăng 1 bài học để đời. Ấy thế nhưng, chuyện ngược đời xưa nay vẫn thường xảy ra, kẻ ngoại tình lại lên mặt với vợ còn ả nhân tình thì lại càng được đà lấn lướt, qua mặt vợ hợp pháp một cách đường đường, chính chính. Thậm chí còn khiêu khích gửi clip phòng the, ảnh que thử thai thì bảo sao chị vợ không bức xúc cho được?

"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", quá bức xúc trước những gì người vợ phải chịu, nhiều người dùng mạng cho rằng, với loại người như vậy, tốt nhất chị vợ hãy bình tâm, ly hôn nhanh gọn và chặn hết liên lạc, để cho đôi trai gái lăng loàn đó "đoàn tụ" với nhau.

Có nhiều ý kiến bình luận chỉ trích cô gái trong câu chuyện là người dại dột, đã cướp chồng người còn công khai như thế thì sau này cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Chỉ có những kẻ không liêm sỉ mới dám làm như vậy. Số khác thì "ném đá" thẳng tay gã chồng lăng nhăng, bội bạc, từ bỏ gia đình để đi theo cám dỗ, phù phiếm. Đồng thời, đưa ra giải pháp cho chị vợ, hãy đổi họ cho con để 3 mẹ con chẳng còn vấn vương kẻ bội bạc, xoá mặt, gạch tên anh ta trong cuộc đời rồi sau này hạnh phúc khác sẽ đến, bù đắp cho mẹ con chị tất cả những tổn thương, bất hạnh trong quá khứ.

Mặc dù cho đến nay, chẳng có có thể lý giải được cái thứ gọi "tình yêu chân thành"của các "con giáp thứ 13" xuất phát từ đâu nhưng những kẻ đi cướp chồng, phá hoại hạnh phúc người khác chính là những người khó lòng được thông cảm. Nhất là những người cướp chồng người ta rồi lại còn công khai khoe khoang thì chắc chắn sẽ là những kẻ tội lỗi không thể nào đáng được tha thứ...