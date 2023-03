Mẹ trẻ khiến ai nấy trầm trồ vì cậu con trai 7 tuổi đã thành thạo về chi tiêu

Một trong những cách tốt nhất để tạo ra nền tảng tài chính cho con là trao cho trẻ cơ hội quản lý tiền khi còn nhỏ. Theo khảo sát của The T. Rowe Price 2016 (Mỹ), nói chuyện về các vấn đề tài chính với con cái ít nhất một lần một tuần là bước đầu tiên để giúp trẻ có ý thức về chuyện tiền bạc.



Chị Lan Chi, (35 tuổi, sống ở Thanh Xuân, Hà Nội), nhận được nhiều lời khen ngợi từ cậu con trai Tony mới 7 tuổi đã có những tư duy rất "dễ cưng" về đồ chơi và mua kẹo. Không hề vòi vĩnh hay mè nheo những thứ yêu thích, ngược lại, Tony được mẹ hỗ trợ, cậu bé sử dụng điện thoại khá chuẩn để hoạch định cách mua đồ chơi mới của mình rất bài bản và thông minh. Nhìn cậu bé háo hức với những món đồ chơi sắp có trong tháng tới và lộ trình để có đủ tiền mua sắm, ai nấy đều trầm trồ cách giáo dục của mẹ Lan Chi.

Cùng chung nhóm bạn của chị Chi, anh Thanh Huy cũng có 2 cậu con trai 10 tuổi và 14 tuổi đã có thể "độc lập tài chính" khi có "quỹ đen" cho riêng mình. Nói về điều này, anh Thanh Huy cho biết: "Tiền trong quỹ là những khoản con được lì xì, tặng quà sinh nhật và nhiều nhất là do con hoàn thành các chỉ tiêu mà bố mẹ, ông bà đặt ra mỗi tuần, mỗi tháng. Hai bạn nhỏ nhà anh có thể độc lập chi tiêu, mua sắm và quản lý tiền của mình qua ứng dụng BIDV SmartBanking với phiên bản Smart Kids dành riêng cho trẻ em". Anh Huy và chị Chi cho rằng đây là một trong những điều tự hào về việc thành công khi dạy con rất sớm về đồng tiền.

Hỏi thêm về cách thức thực hiện, các anh chị trên tiết lộ: "Biết con yêu thích điện thoại, mình đã tận dụng tốt lợi thế này để giúp trẻ phát huy". Một điểm tích cực khác khiến nhiều người chung nhóm bạn chị Chi và anh Huy thích dùng ứng dụng công nghệ trên điện thoại dạy con là: "Bố mẹ sẽ không mắc phải bệnh "càm ràm" hay "nói quá nhiều" mà trẻ sẽ tự tiếp cận và nhận thức rõ giá trị của tiền bạc qua trải nghiệm của chính mình để có thể tự rút ra kinh nghiệm chi tiêu hợp lý".

Cũng theo những ông bố bà mẹ này, ứng dụng về tiêu tiền dành cho trẻ sẽ là một tiện ích công nghệ giúp người lớn khá nhàn và thảnh thơi. Không chỉ thoát khỏi việc trẻ cứ mè nheo đòi quà mỗi lần cả nhà đi mua sắm mà còn là "tay hòm chìa khóa" quyền lực. Tính năng Smart Kids trên BIDV SmartBanking có những chức năng khá cụ thể và đơn giản, dễ sử dụng như:

Trả công cho con, con tự kiếm tiền

Với ứng dụng Smart Kids, bố mẹ có thể lên danh sách nhiệm vụ cho con từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp để con chinh phục từng thử thách. Đồng thời, bạn cũng có thể tăng nhiệm vụ phù hợp với năng lực, năng khiếu của từng trẻ. Bằng việc theo dõi nhiệm vụ thực hiện, chuyển tiền vào tài khoản cho con khi con hoàn thành nhiệm vụ, bố mẹ đã dạy con cách kiếm tiền. Đặc biệt, con có thể tự mở rộng nhiệm vụ thêm với ông bà, cô chú, anh chị để gia tăng nguồn thu tài.

Con tự quản lý túi tiền trong thiết lập của bố mẹ

Sử dụng Smart Kids, bố mẹ có thể linh hoạt lựa chọn danh sách tính năng mà trẻ được phép dùng như: Chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, mua vé xem phim, mua sắm, thanh toán học phí… Đồng thời, bố mẹ sẽ thiết lập được hạn mức chi tiêu hằng ngày, hàng tháng cho con một cách khoa học cũng như quản lý khi trẻ đăng nhập khác thiết bị. An toàn hơn, bạn có thể mua bảo hiểm an ninh mạng cho tài khoản của con nhằm đảm bảo tuyệt đối trong sử dụng dịch vụ tài chính số.

Học cách tiết kiệm, chịu trách nhiệm với quyết định của mình

51% trẻ được khảo sát bởi The T. Rowe Price cho biết sẽ tiêu tiền ngay khi nhận được bất cứ khoản nào từ bố mẹ. Một trong những cách khuyến khích trẻ tiết kiệm là đưa tiền lãi cho trẻ nếu chúng tiết kiệm. Hãy trao cho con lựa chọn giữa việc nhận tiền ngay hoặc tiết kiệm thêm một khoảng thời gian và được nhận thêm tiền lãi. Ngoài ra, với hệ sinh thái tiện ích đa dạng trên BIDV SmartBanking và Smart Kids, bố mẹ có thể hướng dẫn con cách tận dụng các ưu đãi, chờ cơ hội sale để mua sắm nhiều hơn những thứ trẻ yêu thích.

Theo Bill Engel, một nhà hoạch định tài chính cho công ty Fort Pitt Capital Group: "Đồ chơi mới, tiền đi chơi với bạn bè, thậm chí là một chiếc xe đạp mới - trẻ phải làm việc, tiết kiệm và tính toán việc chi tiêu của bản thân. Điều này giúp chúng ý thức được giá trị của đồng tiền và học cách tiêu tiền thận trọng khi chúng rời khỏi vòng tay của bố mẹ". Con bạn có thể sẽ tiêu tiền thiếu suy nghĩ trong thời gian đầu, tuy nhiên những món đồ không có giá trị cũng sẽ dạy trẻ một bài học về quyết định của mình.

Dạy con tích góp, quyên góp và chia sẻ

Ngoài tự quản lý chi tiêu, với Smart Kids, trẻ nhà bạn sẽ độc lập trong việc chia sẻ, mua sắm cho bạn bè, các em bé bằng chính đồng tiền của mình thậm chí là đóng góp thiện nguyện giúp đỡ mọi người thông qua các Quỹ thiện nguyện uy tín đã kết nối trên BIDV SmartBanking.

Được biết, Smart Kids là dịch vụ được Ngân hàng BIDV tiên phong phát triển giúp các gia đình hiện đại giáo dục tài chính cá nhân cho trẻ từ sớm thông qua phương pháp trao quyền. Để đăng ký dịch vụ, cha mẹ có thể đến các quầy giao dịch của BIDV trên toàn quốc hoặc đăng ký Online ngay trên BIDV SmartBanking; chỉ với vài thao tác, thủ tục đơn giản (chỉ cần giấy tờ chứng minh mối quan hệ phụ thuộc cha mẹ - con cái như Giấy khai sinh, giấy tờ tùy thân của trẻ…