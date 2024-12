Mẹ tôi mua 8 món đại hạ giá: Lúc đầu cả nhà coi thường, giờ ai cũng "quay xe"

1. Cố định phích cắm

Lần đầu nhìn thấy "phích cắm" mà mẹ tôi mua trên mạng, thực sự tôi bị sốc vì chưa từng thấy một cái phích cắm nào mỏng manh như vậy. Lúc đấy tôi cho rằng mẹ tôi bị "lừa" nên mới mua món đồ vớ vẩn này, kiểu gì cũng không dùng được cho xem!

Nhưng về sau tôi đã được chiêm ngưỡng công dụng thực sự của "phích cắm" mỏng manh. Hóa ra, đây không phải phích cắm thông thường mà chúng là phụ kiện giúp làm dày phích cắm. Do phích cắm nhà tôi đã dùng lâu nên 1 số thiết kế trở nên lỏng lẻo. Mỗi lần cắm vào ổ chẳng mấy chốc sẽ tự động rơi ra.

Cho nên, khi dùng thêm phụ kiện này sẽ giúp phích cắm trở nên dày dặn và chắc chắn, đảm bảo không tuột khỏi ổ điện và làm gián đoạn quá trình sử dụng.

2. Kéo chống dính

Mẹ tôi là người đảm đang nhất nhà nên bà rất thích mua sắm các loại dụng cụ. Điển hình là nhà tôi có đến vài cái kéo to nhỏ nhưng bà vẫn nhất quyết mua thêm 1 chiếc nữa.

Tôi cầm lên so sánh và thấy chúng chẳng khác gì so với những cái kéo trước đây. Nhưng mẹ tôi quả quyết cho rằng tôi đã đánh giá sai. Bà giải thích rằng đây là kéo "thần kỳ" vì chúng có khả năng chống dính cực tốt, do được phủ 1 lớp teflon trên lưỡi kéo.

Kỳ thực, khi thử nghiệm cắt băng dính bằng chiếc kéo này, tôi phải ngỡ ngàng vì lớp keo hoàn toàn không bám trên bề mặt kéo, đỡ được rất nhiều công đoạn lau chùi.

Chưa hết, điều làm tôi ưng nhất là cái kéo này sắc bén vô cùng. Nhất là khi gập 2 đầu kéo lại, chúng sẽ biến thành 1 lưỡi dao, cực dễ dàng khi cắt mở các hộp đựng.

3. Xà phòng

Từ khi mẹ tôi xem xong một buổi live stream, bà không thể nào ngừng việc chốt đơn. Chỉ cần nghe thấy người dẫn chương trình hét lên "Các bạn ơi, mua ngay đi!", bà lại liên tiếp bấm đặt mua đủ thứ đồ.

Và đương nhiên, lần này bà lại mang về nhà một đống xà phòng, đủ loại nhãn hiệu và màu sắc khác nhau. Tôi không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ: Mẹ tôi chỉ toàn mua toàn đồ vớ vẩn!

Ai dè sau này mới phát hiện, mẹ tôi có cách sử dụng xà phòng rất hữu hiệu. Bà đem nghiền nhỏ đống xà phòng để chúng biến thành bột xà phòng, sau đó sẽ dùng để lau nhà hoặc giặt đồ. Phải công nhân rằng, từ lúc chuyển sang dùng bột xà phòng kiểu này, nhà tôi chưa lúc nào ngừng thơm tho.

4. Miếng hút nam châm

Có lần, mẹ tôi mang về nhà 1 đống miếng hút nam châm khiến tôi bó tay toàn tập vì không hiểu mẹ tôi định dùng chúng cho mục đích gì.

Sau mới biết là mẹ tôi dùng miếng hút để giúp đóng chặt cửa tủ quần áo. Do dịp cuối năm có nhiều cháu chắt sang chơi, mẹ tôi sợ rằng trẻ con tinh nghịch thích mở cửa tủ và ngăn kéo sẽ dễ bị kẹp tay.

Cho nên, chỉ cần dán miếng hút nhỏ xíu ở cạnh tủ là sẽ cố định cửa tủ 1 cách chắc chắn, đảm bảo sức lực của trẻ con sẽ rất khó để mở ra.

5. Giá phơi đồ trong phòng tắm

Phòng tắm nhà tôi vốn đã có giá phơi đồ, nhưng mẹ tôi vẫn tiếp tục mua về vài chiếc nữa. Tôi quả là khâm phục ý chí mua sắm của người phụ nữ này!

Lúc đầu tôi không quan tâm vì đã quen với việc mẹ tôi là "fan cứng" của những phiên livestream trên mạng. Nhưng hóa ra tôi đã thực sự đánh giá thấp chiếc giá phơi đồ mà bà vừa mua về nhà.

Nói đúng hơn tôi trầm trồ với cách sử dụng của mẹ tôi. Bởi vì bà mua sản phẩm này không phải để phơi đồ mà là để... treo cây. Do giá phơi có thể linh hoạt điều chỉnh độ dài nên không lo cây bị áp sát tường khiến lá rơi rụng.

6. Hộp đựng dài

Tôi thực sự "mắt tròn mắt dẹt" khi nhìn thấy đống hộp đựng dài ngoẵng mà mẹ tôi tậu về nhà. Tự hỏi có nhất thiết phải mua cả lố như thế không!

Sau đó mẹ tôi nghiêm túc nói rằng đừng thấy hộp rẻ mà coi thường, nếu dùng đúng cách chúng sẽ rất hiệu quả. Tôi nghe tai này lọt tai kia, cho đến khi tận mắt thấy mẹ tôi "rải rác" đống hộp này ở khắp nhà mới "ồ wow" về sự tiện lợi.

Quả đúng như lời bà nói, những chiếc hộp này đã trở thành khu vực lưu trữ lý tưởng cho các món đồ lặt vặt trong nhà. Xếp gọn chúng lại trông vô cùng đẹp mắt và thoáng đãng không gian. Cũng nhờ có hộp này mà tôi mới biết mình từng mua nhiều ốp điện thoại như thế, có lẽ bây giờ tôi sẽ tiết chế 1 chút!

7. Vải gói đồ

Mỗi lần đi chơi, mẹ tôi lại than vãn là việc gói đồ quá phiền phức, đặc biệt là những món đồ như mỹ phẩm, skincare.

Vì vậy, mẹ tôi quyết định mua 1 số vải gói đồ về, tất nhiên là vẫn "săn sale" trên mạng. Ban đầu tôi tưởng mẹ tôi mua nhầm, vì rõ ràng đây chỉ là những cái khăn thì sao gói được đồ đạc.

Nhưng hóa ra người nhầm là tôi, vì chúng hoàn toàn có thể gói chặt các món nhỏ gọn, giúp giảm diện tích và bảo vệ đồ đạc không bị rơi hay nứt vỡ. Thậm chí tôi còn có thể dùng nó để gói cả máy tính bảng, chúng thực sự được giữ rất chắc chắn, không hề lỏng lẻo chút nào.

8. Xơ mướp rửa bát

Lúc đầu, tôi cứ tưởng mẹ mua một đống xơ mướp rửa bát là vô dụng, nhìn chúng xấu xí và chẳng có gì đặc biệt. Nhưng sau khi dùng thử, tôi không còn muốn dùng bất kỳ loại sản phẩm nào khác để rửa bát, ngoại trừ xơ mướp.

Phải công nhận rằng, xơ mướp rửa bát có cấu trúc tự nhiên với lỗ nhỏ li ti giống như tổ ong nên thấm hút cực kỳ tốt, nhờ đó mà dễ dàng loại bỏ dầu mỡ ở bát đĩa, xoong nồi. Chúng dễ sử dụng mà giá thành lại rất hợp lý. Thích nhất là sau khi dùng xong, chỉ cần treo 1 lúc là xơ mướp đã khô ráo nhanh chóng.

Nguồn: Toutiao