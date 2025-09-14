Mẹ tôi 63 tuổi: Có 7 chiêu giữ nhà sạch như mới, không tốn một giọt mồ hôi dọn dẹp

Có một câu mà mẹ tôi thường nhắc từ khi tôi còn nhỏ: sạch sẽ gọn gàng chính là phong thủy tốt nhất của một ngôi nhà. Trải qua nhiều năm làm việc, từng ghé thăm không ít căn hộ mẫu xa hoa, tôi mới thấm thía lời dạy ấy. Một không gian ngăn nắp, sáng sủa và dễ thở luôn mang lại sự bình yên, dễ chịu hơn hẳn so với những lớp trang trí hào nhoáng.

Mẹ tôi nay đã 63 tuổi nhưng vẫn giữ được thói quen biến ngôi nhà thành tổ ấm gọn ghẽ, sạch tinh tươm. Điều đáng nói là bà không dùng đến các bí quyết cầu kỳ hay tốn kém, mà chỉ dựa vào những kinh nghiệm tích góp từ cuộc sống hàng ngày. Nhờ đó, việc dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng, không hề mất sức. Dưới đây là 7 tuyệt chiêu mà bà vẫn áp dụng cho đến nay.

1. Mở hộp hàng ngay ngoài cửa

Mẹ tôi vốn mê mua sắm online. Tuy nhiên, bà có nguyên tắc rất rõ ràng: không bao giờ mang cả kiện hàng vào trong phòng rồi mới mở. Thay vào đó, bà sẽ bóc gỡ ngay ngoài cửa hoặc tại điểm nhận hàng. Lý do rất đơn giản: vỏ thùng thường dính bụi bẩn và vi khuẩn, nếu mang vào nhà sẽ làm lây sang không gian sống, khiến sau đó phải tốn thêm công lau dọn. Chưa kể thói quen tích trữ bìa carton vừa chiếm diện tích, vừa chẳng đem lại lợi ích kinh tế đáng kể. Nhờ cách làm này, mẹ tôi giữ được lối đi thông thoáng, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ.

2. Mọi đồ vật đều có chỗ đứng riêng

Mỗi món đồ, từ chiếc tủ quần áo cho đến cái kim sợi chỉ, đều được mẹ sắp xếp một chỗ cố định. Sau khi dùng xong, bà lập tức trả về vị trí cũ. Cuốn sách đang đọc dở sẽ đặt ngay ngắn vào giá, chiếc kéo vừa dùng xong sẽ trở lại hộp dụng cụ. Nhờ vậy, trong nhà không bao giờ xảy ra cảnh lục tung cả buổi chỉ để tìm một món đồ. Không gian cũng gọn mắt, tạo cảm giác dễ chịu cho cả gia đình.

3. Nấu ăn đến đâu dọn dẹp đến đó

Nhà bếp vốn là nơi dễ bừa bộn nhất. Mẹ tôi luôn giữ một nguyên tắc: không để căn bếp biến thành chiến trường. Trong lúc nấu, bà tranh thủ lau vết dầu bắn, rửa dao thớt ngay sau khi thái xong, sắp lại chai lọ về đúng chỗ. Chính nhờ thói quen dọn ngay khi đang nấu, đến lúc bưng mâm cơm ra thì căn bếp cũng cơ bản sạch sẽ, chẳng cần thêm công sức lớn.

4. Lót giấy bạc dưới bếp nấu

Một bí quyết nhỏ nhưng vô cùng hiệu quả: mẹ tôi luôn lót sẵn một lớp giấy bạc dưới kiềng bếp. Khi dầu mỡ hay nước dùng sôi trào ra, chúng sẽ dính vào giấy bạc thay vì ám bẩn lên bếp. Khi giấy quá bẩn, chỉ cần thay tấm mới, bếp lập tức sáng choang như vừa lắp đặt. Nhờ vậy mà chiếc bếp gas dùng suốt nhiều năm vẫn gần như nguyên vẹn.

5. Đặt lớp hút dầu trong ngăn chứa của máy hút mùi

Ngăn chứa dầu của máy hút mùi vốn là nơi khó chùi rửa nhất. Để giảm công dọn, mẹ tôi lót một lớp giấy thấm dầu bên trong. Khi dầu mỡ tích tụ, chỉ cần thay lớp giấy là xong. Đôi khi bà còn tận dụng tấm lót thú cưng thay thế, vừa rẻ vừa tiện. Nhờ vậy mà phần ngăn chứa hầu như không phải cọ rửa, luôn gọn gàng sạch sẽ.

6. Làm ngay việc nhỏ, không để tồn đọng

Mẹ tôi luôn dặn: việc gì thuận tay thì làm ngay, đừng để dồn đống. Ngủ dậy lập tức gấp chăn, bàn bẩn thì lau liền, quần áo thay ra bỏ ngay vào máy giặt. Những việc nhỏ này chỉ mất vài phút, nhưng nếu để lại, chúng sẽ chồng chất thành núi, khiến ai cũng ngán ngẩm. Chính thói quen làm ngay giúp nhà cửa luôn sạch, không tạo cảm giác nặng nề.

7. Thường xuyên dọn bỏ đồ không cần thiết

Ba tháng một lần, mẹ tôi sẽ rà soát khắp nhà: thuốc hết hạn, đồ điện tử hỏng, quần áo cũ… tất cả sẽ được xử lý gọn gàng. Bà cũng tránh mua thêm những món dư thừa, một vật dụng chỉ nên có một chiếc trong nhà. Cách sống tiết chế này giúp căn nhà luôn thông thoáng, không bị bội thực bởi đồ đạc.



