Mới đây, từ khóa "Nguyễn Thúc Thùy Tiên thích bánh bông lan trứng muối" bất ngờ viral trên các nền tảng mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ việc Á hậu Thúy An - một người bạn thân thiết của Thùy Tiên bất ngờ đăng clip làm bánh bông lan trứng muối để gửi cho "một người em rất thân". Dù không nhắc tên Thùy Tiên nhưng qua những chia sẻ của Thúy An, cư dân mạng cho rằng người đang được nhắc đến chính là Thùy Tiên.

Theo đó, Á hậu Thúy An bật khóc khi nói: "Có một người em rất thân với An thèm bánh bông lan trứng muối nên hôm nay An làm bánh cho em của mình ăn nha". Trong quá trình làm, Thúy An liên tục nhắc đến những sở thích được cho là của Thùy Tiên như nhiều bơ, nhiều phô mai... Cuối clip, Thúy An còn chia sẻ thêm: "Bánh bông lan trứng muối là món em thích nhất. An làm thật nhiều sốt cho em. Hai chiếc bánh An làm đã đến với em thân yêu rồi. Chị em ruột thừa luôn yêu thương và nhớ em".

Bên dưới clip này, cư dân mạng để lại nhiều bình luận. Đa phần cho rằng Thùy Tiên đang phải chịu phạt vì những quyết định, việc làm sai lầm trong quá khứ. Tuy nhiên, cô vẫn may mắn vì được rất nhiều người thân, bạn bè bên cạnh quan tâm.

Thúy An bật khóc khi làm bánh bông lan trứng muối gửi cho Thùy Tiên

Thúy An bật khóc khi nói làm bánh bông lan cho cô em thân thiết (Ảnh: FBNV)

Thúy An nhắc đến những sở thích đúng với của Thùy Tiên khi ăn bánh bông lan trứng muối (ảnh: FBNV)

Thúy An còn chia sẻ 2 chiếc bánh đã được đến tay người nhận và người này thuộc hội "Chị em ruột thừa" (Ảnh: FBNV)

Ai theo dõi Thùy Tiên đều biết cô là người thuộc hội bạn của Thúy An và có sở thích đặc biệt với bông lan trứng muối (ảnh: Tổng hợp)

Thùy Tiên từng được bố mang bánh bông lan trứng muối ra sân bay đón về sau khi đăng quang (ảnh: Tổng hợp)

Những người theo dõi Thùy Tiên sẽ biết cô có hội bạn tên "Chị em ruột thừa" bao gồm Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Thúy An, Á hậu Tường San, Á hậu Diễm Trang, Á hậu Thúy An, Hoa khôi Thúy Vi. Họ thường xuyên cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, đi du lịch và luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng của các thành viên trong nhóm. Khi Thùy Tiên gặp biến cố, Hoa khôi Thúy Vi thường xuyên có những chia sẻ ẩn ý, chứng minh luôn dõi theo và lo lắng cho tình trạng của người em thân thiết. Hoa khôi Thúy Vi và Thúy An cũng từng có mặt trong ngày diễn ra phiên tòa xét xử Thùy Tiên.

Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, khi được hỏi về hội bạn này, Thuỳ Tiên từng chia sẻ: "Những người bạn này đã chơi cùng tôi trước khi tôi đăng quang Hoa hậu Hoà bình quốc tế. Chúng tôi chẳng có một nguyên tắc cụ thể nào cả, mỗi người đều có những định hướng và cuộc sống riêng. Mỗi khi gặp nhau cả hội sẽ ngồi tám rồi chia sẻ này kia, bây giờ nói đến chủ đề tips ăn dặm cho con rồi, tôi ngồi nghe thôi".

Hội bạn của Thùy Tiên là những Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng (Ảnh: FBNV)

Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng. Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Trước khi phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng. Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.