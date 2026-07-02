Mẹ thảnh thơi, con hào hứng: Khơi dậy niềm vui uống sữa mỗi ngày của con nhờ "thực đơn sữa" đa vị

Trong hành trình chăm con, có những thay đổi tưởng nhỏ nhưng lại nói lên rất nhiều về cách mẹ đồng hành cùng con mỗi ngày. Một trong số đó là câu chuyện uống sữa: làm sao để ly sữa quen thuộc vừa tươi ngon, an toàn, nhưng cũng đủ mới mẻ để trẻ hào hứng duy trì thành thói quen?

Nỗ lực làm mới ly sữa quen thuộc của mẹ giữa nhịp sống bận rộn

Từ khoảng 2–3 tuổi, trẻ bắt đầu bộc lộ rõ "cái tôi vị giác", biết mình thích gì, không thích gì. Đây cũng là giai đoạn trẻ dễ gặp hiện tượng "thích nghi vị giác": khi một hương vị lặp lại quá thường xuyên, cảm giác mới mẻ dần giảm đi, khiến trẻ bớt hào hứng dù đó vẫn là món từng yêu thích. Điều này lý giải vì sao nhiều phụ huynh luôn tìm cách làm mới trải nghiệm uống sữa của con mỗi ngày.

Chị Minh Châu (33 tuổi, Đà Nẵng) chia sẻ: "Con uống sữa rất đều đặn, nhưng cũng có giai đoạn bé muốn thay đổi hương vị liên tục, hôm thích vị ngọt dịu, hôm lại muốn vị trái cây. Mình phải linh hoạt để con hào hứng hơn mỗi khi đến giờ uống sữa."

Với nhiều gia đình, việc liên tục đổi vị cho con đôi khi trở thành bài toán trong nhịp sống bận rộn. Một danh mục sữa đa dạng chính là giải pháp: thay vì mẹ phải tự biến tấu mỗi ngày, trẻ có thể chủ động chọn hương vị yêu thích từ danh mục sẵn có, vừa tạo sự mới mẻ, vừa nuôi dưỡng thói quen uống sữa tích cực dưới sự đồng hành của cha mẹ.

Khi được trải nghiệm nhiều hương vị yêu thích, con sẽ cảm thấy việc uống sữa là một hoạt động mà con mong chờ mỗi ngày

"Nâng cấp" thói quen dinh dưỡng thành niềm vui tự do lựa chọn của trẻ mỗi ngày

Để giải phóng quỹ thời gian cho mẹ, đồng thời khuyến khích sự tự chủ của con, Vinamilk đã mang đến thế giới sữa tươi đa vị, sẵn sàng chiều lòng mọi sở thích của trẻ.

Trẻ yêu thích vị sữa tươi tinh khiết sẽ dễ dàng tìm thấy hương vị thân thuộc ở dòng Ít đường, Không đường hoặc Có đường; mê trái cây có Dâu, Chuối, Dưa lưới; thích khám phá có Bắp béo bùi độc đáo. Riêng với những bé mê Sôcôla, phiên bản đậm đặc gấp 2,5 lần sẽ mang đến cảm giác "bắt vị" hơn bao giờ hết.

Không chỉ mang đến sự đa dạng, các sản phẩm sữa tươi Vinamilk 100% đa vị còn được ghi nhận trên trường quốc tế nhờ những giá trị trải nghiệm và đổi mới. Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Sữa tươi Vinamilk 100% đa vị đã xuất sắc đạt giải "Sản phẩm sữa có hương vị xuất sắc nhất" (Best Flavored Dairy Product).

Danh mục sữa đa dạng để con thỏa thích lựa chọn, mẹ thảnh thơi hơn

Dù liên tục sáng tạo thêm hương vị mới, chất lượng của Sữa tươi Vinamilk 100% luôn giữ vững "phong độ" theo thời gian. Tại các trang trại đạt chuẩn Global G.A.P, toàn bộ quy trình từ thức ăn, nguồn nước đến sức khỏe đàn bò được số hóa và kiểm soát chặt chẽ, mỗi cá thể đeo chip riêng để theo dõi theo thời gian thực. Mạng lưới trang trại và nhà máy trải rộng toàn quốc vận hành quy trình khép kín từ vắt sữa đến đóng hộp trong vòng 24 giờ, giữ trọn dinh dưỡng và vị tươi ngon nguyên bản.

Toàn bộ danh mục sản phẩm tuân thủ nguyên tắc 3 Không: không hormone tăng trưởng, không chất bảo quản, không kháng sinh. Các hương vị đặc trưng như Bắp và Dưa lưới còn sử dụng nguyên liệu tự nhiên không biến đổi gen.

Niềm tin của mẹ càng được củng cố khi Sữa tươi Vinamilk 100% là thương hiệu sữa tươi duy nhất* tại Việt Nam sở hữu bộ đôi giải thưởng quốc tế danh giá khi vượt qua hơn 400 tiêu chí khắt khe để đạt chứng nhận uy tín về An Toàn & Tinh Khiết của Clean Label – tổ chức kiểm nghiệm độc lập từ Mỹ, bao gồm các tiêu chí về điều kiện sản xuất (bao gồm kiểm nghiệm sản phẩm, kê khai thành phần, đánh giá mối nguy nguyên vật liệu…) và chất lượng sản phẩm (bao gồm không dư lượng kim loại nặng, không dư lượng siêu vi nhựa…); và Superior Taste Award từ Viện Hương vị Quốc tế tại Bỉ, được ví như "sao Michelin" của ngành thực phẩm.

Bộ đôi chứng nhận và giải thưởng quốc tế này là cơ sở để mẹ thêm an tâm về chất lượng của hãng sữa thân quen

Bằng sự dung hòa giữa nguồn dinh dưỡng chất lượng và "vũ trụ hương vị" phong phú, Sữa tươi Vinamilk 100% không chỉ giúp mẹ nhẹ nhàng hơn khi làm mới thực đơn mỗi ngày, mà còn mở ra cho con cả một hành trình tự do khám phá. Ở đó, mỗi hộp sữa không còn là một thức uống dinh dưỡng quen thuộc, mà đã hóa thành người bạn đồng hành thân thiết, cùng con trải nghiệm mỗi ngày với niềm vui và sự hào hứng.

Khám phá thêm các dòng sản phẩm và chứng nhận chất lượng tại website chính thức của Vinamilk.

(*) Disclaimer: Tính từ năm 2022 đến ngày 23/03/2026, theo kết quả nghiên cứu thứ cấp trên các website của tổ chức International Taste Institute và Clean Label Project.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.