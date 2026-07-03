Từng là cái tên tài năng của showbiz Việt, Tăng Nhật Tuệ gây sốc khi vướng vào chất cấm. Sau khi Tăng Nhật Tuệ bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến ma túy, những chia sẻ từ ca sĩ Pha Lê về tình hình của nam nhạc sĩ và gia đình tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Mới đây, nữ ca sĩ đã phản hồi bình luận của cư dân mạng, tiết lộ tình hình hiện tại của mẹ Tăng Nhật Tuệ. Cụ thể, dưới bài đăng dài chia sẻ về người bạn thân, một tài khoản để lại bình luận: "Haizz buồn quá nhỉ, mong thằng em sẽ cố gắng để sớm quay về với gia đình! Mẹ nó không biết có chịu nổi không nữa". Đáp lại, nữ ca sĩ cho biết mẹ của Tăng Nhật Tuệ vẫn đang rất mạnh mẽ để vượt qua biến cố. Cô viết ngắn gọn: "Cô ổn chị ạ! Cô mạnh mẽ và hiểu chuyện lắm!".

Trong bài đăng trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng tiết lộ bản thân là người được gia đình Tăng Nhật Tuệ nhờ hỗ trợ khi vụ việc xảy ra. Theo chia sẻ, mẹ của nam nhạc sĩ tuổi đã cao, sức khỏe không tốt và đang ở Hà Nội chăm sóc bà ngoại nên không thể ngay lập tức vào TP.HCM.

Sáng 3/7, Công an phường Chánh Hưng thông báo triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt 48 đối tượng. Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng công an thu giữ ma túy các loại gồm methamphetamine, ketamine, MDMA cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, một laptop và 14 xe gắn máy.

Trong số 48 đối tượng bị xử lý có Lê Duy Linh (40 tuổi, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ). Cơ quan chức năng xác định Tăng Nhật Tuệ có dấu hiệu tổ chức sử dụng và hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Một chi tiết cũng khiến nhiều người chú ý là từ tháng 6 đến nay, trang cá nhân của Tăng Nhật Tuệ gần như "đóng băng". Trái ngược với hình ảnh hoạt động khá sôi nổi trước đó khi thường xuyên chia sẻ về công việc, cuộc sống và tương tác với bạn bè, nam nhạc sĩ không đăng tải bất kỳ bài viết mới nào trong nhiều tháng.

Việc tài khoản mạng xã hội bất ngờ im ắng từng khiến không ít người hâm mộ thắc mắc, tuy nhiên thời điểm đó chưa có ai biết nguyên nhân. Chỉ đến khi thông tin Tăng Nhật Tuệ bị khởi tố, bắt tạm giam được công bố, nhiều cư dân mạng mới nhìn lại khoảng lặng bất thường trên trang cá nhân và cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy anh đã vắng bóng khỏi mạng xã hội từ khá lâu trước khi vụ việc được công khai.

Tăng Nhật Tuệ (tên thật Lê Duy Linh, sinh năm 1986) là gương mặt quen thuộc của thế hệ 8X, 9X khi hoạt động ở nhiều vai trò như nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên và VJ. Anh sở hữu hơn 150 ca khúc, đồng thời từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình dành cho giới trẻ như Bộ tứ 10A8, Chít và Pi, Vũ điệu xì tin...

Thông tin nam nhạc sĩ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi bất ngờ. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.