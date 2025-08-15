Tuần trước, công ty luật Anapol Weiss đã đệ đơn kiện Roblox và Discord. Đây là vụ kiện thứ 7 mà công ty luật này đệ trình chống lại Roblox - nền tảng trò chơi trực tuyến có tới hơn 170 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Đơn kiện chỉ ra "một mô hình sơ suất mang tính hệ thống và không bảo vệ người dùng trẻ em" đang tồn tại ở Roblox.

Theo đơn kiện, Matthew Macatuno Naval (27 tuổi) đã giả làm bạn bè để liên lạc với bé gái thông qua nền tảng chơi game Roblox. Sau đó, hắn dẫn dắt nạn nhân chuyển cuộc trò chuyện sang Discord và tại đây, đứa trẻ đã bị "dụ dỗ và thao túng" để tiết lộ địa chỉ nhà mình. Vụ bắt cóc xảy ra vào ngày 13/4 tại Taft, California, cách Los Angeles khoảng hai giờ lái xe về phía bắc. Sau một cuộc tìm kiếm huy động nhiều đơn vị, bé gái cuối cùng đã được tìm thấy cách đó hàng trăm dặm trong xe của Naval ở Elk Grove.

Roblox và Discord bị cáo buộc cho phép "người lạ trưởng thành liên lạc trực tiếp với trẻ em, không xác minh tuổi hoặc danh tính, đồng thời cung cấp các tính năng mà những kẻ săn mồi sử dụng để cô lập và thao túng trẻ vị thành niên". Luật sư Alexandra Walsh, đại diện của Anapol Weiss, nhận định: "Vụ việc này thật kinh hoàng, nhưng đó là hậu quả tất yếu của cách các nền tảng này vận hành. Roblox và Discord biết những kẻ săn mồi đang lợi dụng trẻ em trên nền tảng của họ. Họ đã biết điều này trong nhiều năm nhưng từ chối thực hiện các biện pháp bảo vệ đơn giản và thiết yếu. Đây không phải là lỗ hổng mà là hệ thống hoạt động đúng như cách họ thiết kế".

Đơn kiện cáo buộc Roblox Corporation và Discord, Inc. về tội danh sơ suất, thiết kế cẩu thả, không cảnh báo và lỗi thiết kế. Gia đình nạn nhân cho rằng cả hai công ty đều biết nền tảng của họ đang bị những kẻ săn mồi lợi dụng nhưng đã chọn cách không hành động. Roblox có một hướng dẫn an toàn chi tiết cho phụ huynh và người dùng, trong đó nêu rõ: "An toàn là nền tảng cho mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng với các tính năng an toàn và văn minh hàng đầu trong ngành và liên tục phát triển nền tảng của mình khi cộng đồng của chúng tôi phát triển".

Theo thông cáo báo chí của Roblox về quan hệ đối tác với cơ quan thực thi pháp luật, mỗi ngày có hơn 100 triệu người dùng ở mọi lứa tuổi có "trải nghiệm an toàn và tích cực" trên Roblox. Công ty cho biết họ liên tục đổi mới hệ thống an toàn mở rộng của mình, kết hợp trí tuệ nhân tạo với chuyên môn của hàng nghìn chuyên gia được đào tạo. Đại diện Roblox khẳng định: "Khi các hệ thống này phát hiện ra các dấu hiệu ban đầu của hoạt động bất hợp pháp, các mối đe dọa bạo lực hoặc các tác hại khác trong đời thực, chúng tôi sẽ điều tra và thực hiện hành động thực thi thích hợp, bao gồm cả việc báo cáo chúng cho cơ quan thực thi pháp luật".

Năm 2024, Roblox đã gửi 24.522 báo cáo tới Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị Bóc lột. Để so sánh, Discord đã gửi 241.354 báo cáo, Facebook hơn 8,5 triệu, Instagram hơn 3,3 triệu, TikTok hơn 1,3 triệu và Snapchat hơn 1,1 triệu.

(Theo CNN, WSFA 12 News)