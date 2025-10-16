Sau hơn hai năm chiến đấu với bệnh lý gan ác tính , cô gái 17 tuổi vừa được ghép gan thành công tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Người hiến gan là mẹ ruột. Đánh chú ý, hai mẹ con không cùng nhóm máu.

Tháng 3/2023, nữ bệnh nhân được chẩn đoán u gan và phải phẫu thuật khẩn cấp vì biến chứng vỡ u. Sau đó, em tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và trải qua ba lần nút mạch. Lần gần nhất vào tháng 4/2025 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tuy nhiên, các khối u vẫn tiếp tục phát triển, buộc bác sĩ chỉ định ghép gan.

Biết con cần gan để sống, người mẹ không chút do dự, hiến một phần gan cho con. “Con còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Tôi quyết định rất nhanh và rất rõ ràng" , người mẹ nói.

Điểm đặc biệt của ca ghép là hai mẹ con không cùng nhóm máu. Con gái nhóm O, mẹ nhóm B. Trong y học, đây được coi là ghép gan bất đồng nhóm máu ABO - kỹ thuật khó vì nguy cơ thải ghép cao. Trước đây, điều này từng được xem là chống chỉ định tuyệt đối.

Nhờ tiến bộ trong điều trị miễn dịch, các bác sĩ kiểm soát hiệu quả rào cản miễn dịch. Bệnh nhân được lọc huyết tương ba lần và điều trị giải mẫn cảm bằng thuốc ức chế miễn dịch trước ghép, đưa hiệu giá kháng thể về mức an toàn (1/8) để phẫu thuật.

Ca ghép kéo dài 8 giờ đồng hồ.

Ca ghép kéo dài 8 giờ đồng hồ. Theo PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, quá trình phẫu thuật gặp nhiều thử thách. Bệnh nhân từng mổ hai lần, ổ bụng dính nhiều và nhiều khối u lớn. Trong khi đó, người hiến có bất thường đường mật nên kỹ thuật miệng nối phải cẩn trọng.

Người mẹ được xuất viện sau một tuần, trong khi cô gái vẫn tiếp tục theo dõi hậu phẫu. Sức khỏe tiến triển tích cực, gan ghép hoạt động bình thường, em đã có thể vận động nhẹ nhàng và lạc quan trở lại.

Nhu cầu ghép tạng ngày càng tăng trong khi nguồn hiến vẫn hạn chế. Trước đây, việc ghép gan từ người sống bất đồng nhóm máu bị xem là không khả thi do nguy cơ đào thải. Ngày nay, nhờ kiểm soát miễn dịch tốt, kỹ thuật này đã trở thành phương pháp điều trị thường quy tại nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Tại Việt Nam, ghép gan bất đồng nhóm máu từng được áp dụng cho trẻ em và ghép thận, nhưng còn rất ít ở người trưởng thành. Ca ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là minh chứng cho tiềm năng mở rộng nguồn hiến tạng trong tương lai.