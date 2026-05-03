Vừa qua, cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú, dành nhiều quan tâm với MV Tuyển Bạn Gái của OgeNus. Bởi trong MV này còn có sự xuất hiện của CiiN, trong vai một người nộp CV để ứng tuyển “vị trí bạn gái”.

Điều này khiến dân tình phát sốt bởi từ khoảng cuối năm 2025, OgeNus và CiiN vướng tin đồn hẹn hò. Mặc dù cả hai không công khai hay lên tiếng phủ nhận nhưng qua một số hint mà cặp đôi tự đăng, netizen cho rằng cả hai chính là một đôi.

Tuy nhiên, từ khi tên tuổi của CiiN và OgeNus bất ngờ gắn liền với nhau, cả hai tạo ra những làn sóng thảo luận lớn trên các trang mạng xã hội. Không những thế, sự việc tiếp tục trở nên căng thẳng hơn khi trên mạng xuất hiện tin đồn mẹ của nam rapper có bài đăng ẩn ý không ủng hộ mối quan hệ này.

Sau thời điểm đó, cô Hạnh - mẹ của OgeNus nhận nhiều công kích từ cộng đồng mạng. Mới đây nhất, netizen tiếp tục “spam” ảnh của OgeNus và CiiN vào phía dưới bài đăng TikTok của cô Hạnh. Dẫu vậy, mẹ của OgeNus chỉ bình luận ngắn gọn: “Hết hồn”, ngoài ra không có thêm động thái nào khác.

Thời gian gần đây, cô Hạnh cũng không còn xuất hiện trên MXH nhiều như trước. Video gần nhất cũng đã dừng từ đầu tháng 4, mẹ OgeNus cũng không livestream giao lưu hay đăng tải các bài mới trên facebook.

Trước đó, cô Hạnh vốn được biết đến là người luôn đồng hành cùng con trai trong mọi chuyện từ công việc đến cuộc sống. Tuy nhiên, cô cũng từng khẳng định bản thân không ngăn cản hay cấm đoán con trai trong chuyện tình cảm nhưng bạn gái cũng phải là người mà cô cảm thấy ưng ý thì mới bền vững.

Sinh năm 1997, OgeNus (hay Nguyễn Tuấn Duy) đã có khoảng thời gian thực tập tại Hàn Quốc trong khoảng 18 tháng. Được trau dồi kinh nghiệm ở mảng ca hát, vũ đạo, biểu cảm thần thái, phong cách trình diễn và chăm chút ngoại hình, OgeNus nhận nhiều lời khen ngợi nhưng phải đến khi trở về Việt Nam, tham gia Rap Việt, tên tuổi của anh chàng mới được chú ý.

Tiếp tục “giữ chuỗi”, OgeNus tham gia Anh Trai Say Hi 2025, dù không mang về giải thưởng cao nhất nhưng cũng có thêm nhiều khán giả yêu thích. Nam rapper hút fan nhờ ngoại hình điển trai cùng gu âm nhạc catchy, cá tính lẫn tính cách vui vẻ, chân thật ngoài đời.