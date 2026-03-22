Mẹ Lý Tiểu Lộ hối hận cả đời vì để con gái lấy chồng “đũa lệch”

Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng từng là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ, khiến công chúng phải xuýt xoa ngưỡng mộ với những màn thể hiện tình cảm ngọt đến sâu răng. Chẳng ai ngờ được, ngày cuối năm 2017, Lý Tiểu Lộ lại lộ bằng chứng dan díu với “hồng hài nhi”, khiến ông xã “mọc sừng” đầy cay đắng. Khi đó, ai nấy đều bàng hoàng trước cái kết chằng hề êm đẹp của cặp đôi vốn được ví von như ngôn tình ngoài đời thực.

Thế nhưng ít ai biết, mẹ của Lý Tiểu Lộ đã sớm đoán được cuộc hôn nhân của con gái sẽ chẳng được bền lâu và luôn hối hận vì đã đồng ý để nàng Ảnh hậu kết hôn với người chồng không môn đăng hộ đối.

Trang Sohu cho biết, mẹ của Lý Tiểu Lộ, bà Trương Vĩ Hân là ngôi sao màn bạc nhà nhà đều biết trong những năm 1980. Sau khi rời làng giải trí, bà chuyển hướng sang sự nghiệp kinh doanh và trở thành chủ tịch của một công ty đa quốc gia. Có thể nói, Lý Tiểu Lộ từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa.

Vốn xinh đẹp, có tài năng diễn xuất trời cho, lại được hun đúc truyền thống nghệ thống nghệ thuật từ gia đình, sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Cô bắt đầu đóng phim từ khi mới 3 tuổi và đến 17 tuổi đã trở thành Ảnh hậu Kim Mã trẻ nhất tại thời điểm đó (nhiều năm sau, kỷ lục này mới bị phá). Có thể nói, Lý Tiểu Lộ đạt được những thành tựu như vậy có một phần rất lớn công dẫn dắt, định hướng của người mẹ nổi tiếng.

Thế nhưng, bà Trương Vĩ Hân lại phải tiếc nuối cả đời vì chuyện chung thân đại sự của con gái. Trang Sohu cho biết, nữ diễn viên này từng tâm sự: “ Điều tôi hối hận nhất là trước kia đã mềm lồng, đồng ý để cho con gái kết hôn với Giả Nãi Lượng”.

Ông của Lý Tiểu Lộ là giám đốc một hãng sản xuất phim có tiếng. Bố là Lý Đan Ninh - một đạo diễn, diễn viên có nhiều mối quan hệ trong nghề. Mẹ là mỹ nhân nức tiếng một thời trên màn ảnh Cbiz (Ảnh: Sohu).

Mặc dù nhiều người cho rằng Lý Tiểu Lộ sống phù phiếm, mắc bệnh công chúa, mê tiệc tùng, thích khoe đồ hiệu và không giỏi nữ công gia chánh nhưng nữ diễn viên Chuyện Tình Ở Phi Long Thiên Trì vẫn giàu có và nổi tiếng, luôn nằm trong top sao hạng A của Cbiz (Ảnh: Sina).

Được biết, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng quen nhau qua một buổi mai mối bạn bè vào năm 2011. Khi đó, nam diễn viên đã trúng tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên và chủ động theo đuổi nhiệt tình.

Để chiếm được trái tim người đẹp, Giả Nãi Lượng đã bỏ ra rất nhiều tâm sức, thậm chí làm cả những việc vượt qua khả năng của mình, cố gắng biến mình thành hình mẫu lý tưởng mà Lý Tiểu Lộ mong đợi. Không chỉ ngoan ngoãn nghe lời bạn gái, anh còn vô cùng lễ phép với bố mẹ Lý Tiểu Lộ. Điều này đã khiến nữ diễn viên họ Lý dần rung động, chấp nhận lời cầu hôn.

Thế nhưng, với con mắt tinh đời, bà Trương Vĩ Hân đã phát hiện ra ngay vấn đề giữa cặp đôi này. Bà khuyên con gái rằng Giả Nãi Lượng không phải chàng rể phù hợp. Bởi lẽ, tình cảm giữa hai bên không bình đẳng, trong khi Giả Nãi Lượng yêu hết mình, trả giá quá nhiều thì Lý Tiểu Lộ lại chẳng thể đáp lại ngang hàng. Mẹ nàng Ảnh hậu cho rằng, tình yêu, hôn nhân như vậy rất khó bền lâu, nếu có cố ở bên nhau thì sớm muộn gì cũng nảy sinh mâu thuẫn.

Bản thân Lý Tiểu Lộ cũng nhận thức được giữa cô và Giả Nãi Lượng không môn đăng hộ đối, khác biệt cả về quê quán, hoàn cảnh trưởng thành và cả quan điểm sống. Thế nhưng khi đó Lý Tiểu Lộ vẫn quyết tâm muốn làm vợ Giả Nãi Lượng, không nghe lời khuyên của mẹ. Cuối cùng, bà Trương Vĩ Hân chỉ đành gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân này mà chẳng ngờ được đây sẽ là quyết định khiến bà hối hận cả đời.

Sau khi kết hôn, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng nhanh chóng có con gái đầu lòng. Họ được coi như gia đình kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ, khiến dân tình ngưỡng mộ không thôi. Sự nghiệp của Giả Nãi Lượng cũng khởi sắc nhờ hình ảnh người chồng tốt, trở nên bận rộn hơn rất nhiều, thậm chí không có nhiều thời gian bên vợ trong lúc thai nghén. Còn Lý Tiểu Lộ thì dần ít hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho gia đình.

Trang Sohu cho biết, do khác biệt quá lớn về cách sống và quan điểm, lại không có nhiều thời gian bên nhau, tình cảm giữa Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã dần mờ nhạt. Đến cuối năm 2017, lùm xùm “ăn nem ăn chả” của Lý Tiểu Lộ bùng nổ đã hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân từng được ví von như ngôn tình ngoài đời thực này. Đến cuối năm 2019, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng chính thức tuyên bố ly hôn và nàng Ảnh hậu đã giành được quyền nuôi con.

Bê bối ngoại tình đã khiến hình ảnh, sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ hoàn toàn sụp đổ. Cô bị công chúng chỉ trích dữ dội, bị các nhãn hiệu quay lưng, hết đường quay trở lại showbiz. Có lẽ vì thế nên mỗi khi nhắc đến hôn nhân của con gái, bà Trương Vĩ Hân chỉ biết thở dài bất lực và hối hận không thôi. Bà chưa bao giờ trách cứ Giả Nãi Lượng, chỉ tự trách bản thân mình vì lúc trước đã mềm lòng, không ngăn cản cuộc hôn nhân mà bà đã đoán trước được rằng sẽ không hạnh phúc này.

