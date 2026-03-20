Mẹ Kasim Hoàng Vũ sẽ đưa tro cốt con trai về Việt Nam, xúc động: "Tuổi già mẹ biết nương tựa vào ai"

Sự ra đi của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ khiến người thân, bạn bè và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Đặc biệt, hình ảnh mẹ ruột của nam ca sĩ khóc nghẹn bên linh cữu con trai đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Trong nỗi đau tột cùng, bà cho biết sẽ đưa tro cốt con trai về Việt Nam.

Tang lễ của Kasim Hoàng Vũ được tổ chức tại Mỹ với sự có mặt của người thân và bạn bè thân thiết

Theo chia sẻ từ gia đình, Kasim Hoàng Vũ qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Dù được điều trị tích cực, sức khỏe của nam ca sĩ không thể hồi phục. Tang lễ của anh được tổ chức tại Mỹ trong không khí trang nghiêm, với sự có mặt của người thân và bạn bè thân thiết. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát lớn này.

Đứng bên linh cữu con trai, mẹ của Kasim Hoàng Vũ không kìm được nỗi đau. Bà khóc ròng, nghẹn ngào nói: "Má đau lòng lắm Sim biết không! Một hoa hồng cho má và một khăn tang đau đớn cho con! Không giữ được con, tuổi già má biết nương tựa vào ai? Người con hiếu thảo của má, tại sao con lại lìa xa má thế này!

Lần đầu tiên con mổ, con không dám nói cho má biết, để má chăm sóc cho bà ngoại trong cơn bệnh thập tử nhất sinh. Con âm thầm không báo cho má, để má hết lòng lo cho ngoại. Con phải chịu mổ đau đớn một mình. Tại sao lại chia lìa tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ con chúng ta?".

Không chỉ đau đớn trước sự ra đi của con, mẹ Kasim Hoàng Vũ còn phải đưa ra quyết định khó khăn liên quan đến hậu sự của anh.

Mẹ Kasim gần như ngã quỵ vì quá đau đớn trước sự ra đi của con trai

Trong những lời chia sẻ đầy nước mắt, bà nói rõ mong muốn đưa con trai trở về quê nhà: "Chỉ vài ngày nữa thôi, con sẽ hóa thành cát bụi. Không khó gì để má mua một miếng đất ở đây cho con. Ở quê nhà cũng có một miếng đất má mua sẵn, nơi má đã đưa cha con về nằm đó, để sau này kề cận cha mẹ, kề cận bà con mình.

Nhưng hoàn cảnh đưa đi đưa về không phải là dễ, rồi nghĩ má một thân một mình, thêm năm mười năm nữa không biết má có còn hay không. Nghĩ Sim nằm bên Mỹ này một mình lạnh lẽo giữa mùa tuyết rơi, má lại thắt lòng. Rồi lỡ má ra đi tại Việt Nam, thì hai mẹ con mình lại càng chia cắt.

Vì thế má đành hỏa táng cho con. Những ngày con lâm trọng bệnh má không dám hỏi. Xin con cho phép má hỏa táng con trong vài ngày nữa. Hơn 100 ngày nữa, má sẽ đưa con về Việt Nam để anh chị em, bạn bè đến thăm viếng con. Bất cứ đi đâu thì má cũng sẽ đưa Sim về nhà mình".

Những lời tâm sự nghẹn ngào của người mẹ khiến nhiều người không khỏi nhói lòng. Quyết định hỏa táng và đưa tro cốt con trai về Việt Nam không chỉ là mong muốn đoàn tụ gia đình, mà còn là cách để bà vơi bớt nỗi cô đơn trong quãng đời còn lại.