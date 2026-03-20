Có chuyện gì mà Hoà Minzy phải liên tục nhờ mọi người bảo vệ?

Sau khi chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Đại uý Thăng Văn Cương sang nhà thưa chuyện cưới xin, Hoà Minzy tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ gây sốt với nội dung đầy cảm xúc, nữ ca sĩ còn khiến netizen bàn tán khi liên tục để lại bình luận thẳng thắn ngay dưới bài đăng của chính mình.

Hoà Minzy cho biết nhiều người khó chịu với việc nữ ca sĩ đăng về chồng tràn lan trên mạng xã hội. Tuy nhiên Hoà Minzy khẳng định không cố tình "book bài" và những thông tin, hình ảnh xuất hiện dày đặc những ngày qua một phần đến từ kết quả của AI. Nữ ca sĩ viết: "Ngày mai anti ngủ dậy và thấy tràn lan khắp các trang thể nào cũng chửi 'con này book bài ít thôi', 'lướt thấy hoài'. Trời ơi làm sao để họ biết 10 ngày rồi mới đăng tải ta. Và tất cả những gì họ thấy suốt 10 ngày qua không phải do tui đăng và tui không bao giờ chạy bài, không bao giờ book bài mấy cái việc cá nhân này vậy. À mà thôi, anti mà, nói không tin đâu.

Qua 10 ngày qua, khi em đã không đăng tải gì để mọi thứ nhẹ nhàng qua và không phiền mạng xã hội, nhưng không đâu mọi người, hàng loạt ảnh AI fake, hàng loạt nick giả mạo danh, tin cũ xài nấu đăng tảu thì kết luận rằng: mình muốn yên là yên được đâu. Và thay vì im im dể ảnh fake tràn lan thì ta hãy đăng ảnh chuẩn nhiều lên để làm chủ cuộc đời nhé".

Hoà Minzy lên tiếng về loạt ảnh AI giả mạo tràn lan và cách để nữ ca sĩ bình yên là đăng ảnh chuẩn chỉnh nhiều "để làm chủ cuộc đời"

Giải thích thêm về việc đăng tải đoạn clip Đại uý Thăng Văn Cương sang nhà thưa chuyện cưới xin, Hoà Minzy cho biết vì thấy những đoạn clip cũ về ông nội nên xúc động muốn chia sẻ như nhắc lại một cột mốc đặc biệt này. Ban đầu, Hoà Minzy dự định sẽ đăng tải vào cuối tuần, tuy nhiên sau khi những hình ảnh cô và bé Bo ở đơn vị công tác của Đại uý Thăng Văn Cương được chia sẻ thì nữ ca sĩ quyết định công khai luôn.

Bên cạnh đó, Hoà Minzy cũng nhắn nhủ với mọi người hãy bảo vệ cô khỏi antifan: "Em giữ lời thi thoảng đăng lên cho cả nhà xem rồi đó. Các chị cũng giữ lời bảo vệ em khỏi anti nha. Nhẽ ra tính cuối tuần mới đăng, nhưng hôm qua lên đơn vị thăm anh xã thì sáng này ảnh ọt lọt khắp mạng xã hội, nên tiện thể em đăng luôn".

Kể từ khi công khai "bến đỗ", Hoà Minzy được nhiều người chú ý hơn. Tuy nhiên, bên cạnh sự chúc phúc thì có một bộ phận netizen bày tỏ ý kiến trái chiều và không khó để bắt gặp những bình luận tiêu cực hướng về nữ ca sĩ. Song song đó, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo Đại uý Thăng Văn Cương để đăng lại các hình ảnh của cả hai. Chính vì thế mà Hoà Minzy lên tiếng làm rõ.

Hoà Minzy nhờ khán giả bảo vệ cô trước antifan

Được biết, Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương quen biết khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Khi mối quan hệ chính thức được công khai, nhiều khán giả đã "đào" lại nhiều hình ảnh trong quá khứ, và tần suất cả hai xuất hiện cùng nhau khá nhiều, chẳng qua thời điểm đó không ai để ý.

Vào tối muộn 19/3, Hoà Minzy lần đầu chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Đại uý Thăng Văn Cương cùng gia đình sang nhà thưa chuyện cưới xin. Trong clip, nam quân nhân xuất hiện với trang phục giản dị nhưng vẫn toát lên phong thái chững chạc. Điều khiến dân mạng thích thú chính là biểu cảm có phần bẽn lẽn, hơi ngại ngùng của anh trong giây phút quan trọng. Không khí buổi gặp gỡ diễn ra ấm cúng, thân tình. Đại uý Thăng Văn Cương giữ thái độ lễ phép, điềm đạm khi trò chuyện, trong khi gương mặt không giấu được sự rạng rỡ.

Gây xúc động là khoảnh khắc xuất hiện của ông nội Hoà Minzy. Được biết, thời điểm Đại uý Thăng Văn Cương sang nhà thưa chuyện, ông nội của Hoà Minzy vẫn còn sống. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Hôm nay vô tình lục lại clip cũ mới biết có những khoảnh khắc quá giá trị này, con nhớ Ông nhiều lắm. Anh và Ông rất hợp tính nhau, Ông rất quý anh và cũng đã luôn chờ ngày em mặc váy cưới làm vợ của anh. Chỉ tiếc là...".

Đại uý Thăng Văn Cương bẽn lẽn khi đi hỏi cưới vợ

Khoảnh khắc Đại uý Thăng Văn Cương hồi hộp khi sang nhà Hoà Minzy thưa chuyện cưới xin

