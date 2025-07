Mẹ Jack trần tình trong họp báo: “Thiên An đòi nhà cao cửa rộng nhưng tôi không thể đáp ứng”

Tại buổi họp báo, bà Trần Thị Cẩm Loan – mẹ Jack nhiều lần bật khóc khi chia sẻ về ồn ào tình cảm của con trai với Thiên An. Bà cho biết rất buồn khi phải nghe những thông tin tiêu cực, không đúng về con trai.

Mẹ Jack: Thiên An đòi nhà cao cửa rộng nhưng tôi không thể đáp ứng

Bà Cẩm Loan cho biết thêm Thiên An và Jack tìm hiểu chỉ trong một thời gian ngắn. Cả hai chưa sống chung cùng nhau. Bên cạnh đó, bà cho biết khi mang bầu, nữ diễn viên đưa ra nhiều yêu cầu về tài chính nhưng gia đình Jack không đáp ứng được.

Cụ thể, bà cho biết: “Ai cũng có quyền mơ ước mình có nhà cao cửa rộng này nọ hết nhưng thực sự ra gia đình tôi không thể đáp ứng đươc những mong muốn đó.”

Cụ thể, mẹ Jack cho biết khi mang bầu, Thiên An có đến nhà bà ở trong 3 tháng. Đến gần thời điểm sinh nở, nữ diễn viên muốn về nhà mẹ ruột để sinh con.

“Đến tháng 12, An có nói là con xin phép con về nhà mẹ ruột để sinh con. Cùng là phụ nữ, tôi thấy rằng con về nhà mẹ ruột để sinh con cũng là hợp lý nên tôi nói ok con về đi”, mẹ Jack nói thêm.

Bà cho biết thêm trong quá trình nữ diễn viên ở cùng nhà, toàn bộ chi phí sinh hoạt của cô đều do bà chi trả. Tuy nhiên, mẹ của Jack cho biết Thiên An rất chú trọng vấn đề kinh tế. Cô cho biết thời điểm đó mẹ ruột Thiên An xây nhà to nên đang vay tiền nặng lãi mà giờ chưa biết kiếm đâu ra để trả. Không những thế, nữ diễn viên còn cho biết thêm mẹ ruột đang muốn mở một quán ăn nhưng gặp khó khăn về tài chính.

Bà cho rằng Thiên An muốn Jack và gia đình lo cho khoản tiền đó. Bên cạnh đó, mẹ của Jack còn cho biết hồi trước Tết Nguyên Đán, việc Thiên An chia sẻ câu chuyện về 2 tấm bài vị khiến bà và gia đình chịu nhiều áp lực từ dư luận.

Jack suy sụp đến mức trầm cảm, phải uống thuốc ngủ. Bà Cẩm Loan phủ nhận thông tin bỏ rơi con cháu như dư luận đồn đoán. Bà nhắn nhủ: “Gửi bé Sol, con hãy yên tâm, dù vào thời điểm nào thì chúng ta vẫn là một gia đình”.

Bên cạnh đó, mẹ Jack khẳng định: “Trong 5 năm làm nghề, con tôi chưa hề hại ai, chưa hề tranh giành với ai. Tôi chỉ mong con tôi được bình yên để làm nghệ thuật đơn thuần".