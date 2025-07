Dù đã đăng tâm thư mong mọi chuyện được dừng lại để dành thời gian làm việc và chăm sóc con thế nhưng mỗi lần Thiên An lộ diện hay có động thái trên mạng xã hội đều trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Thời gian qua, Thiên An hạn chế tham dự sự kiện cũng như chia sẻ về cuộc sống đời thường. Trong khi đó, phía Jack cũng cho biết sẽ chờ kết luận từ cơ quan điều tra, úp mở chuyện sắp mở họp báo để làm rõ những góc khuất trong 5 năm qua.

Mới đây nhất, Thiên An "tái xuất" mạng xã hội, cô tung bộ ảnh khoe visual "gái 1 con trông còn con mắt". Sau thời gian dài gắn bó với mái tóc dài nữ tính, Thiên An bất ngờ cắt tóc ngắn sát vai, thay đổi hoàn toàn hình ảnh thường thấy. Phong cách mới giúp Thiên An ghi điểm bởi sự trưởng thành và cuốn hút, khác hẳn vẻ ngây thơ, dịu dàng trước đây. Nhiều khán giả còn nhận xét cô gần như "lột xác", suýt nhận không ra vì quá khác lạ. Nữ diễn viên không nhắc đến lùm xùm cũ mà tiết lộ sắp có hành trình mới, dự án mới.

Tuy nhiên, chỉ sau tầm 1 giờ đăng tải bộ ảnh này, Thiên An đã có động thái khoá bình luận. Đây được cho là hành động tự bảo vệ bản thân trước sự tấn công và những lời lẽ mỉa mai từ cư dân mạng.

Thiên An xuất hiện với mái tóc ngắn lạ lẫm khiến nhiều người không nhận ra

Nữ diễn viên có sự thay đổi hẳn về phong cách lẫn ngoại hình

Dù thoải mái cập nhật hình ảnh mới nhưng Thiên An khoá bình luận

Ồn ào giữa Jack và Thiên An bắt đầu vào năm 2021 khi Thiên An bất ngờ xác nhận cả hai từng có mối quan hệ tình cảm và đã có con chung. Cô tiết lộ làm mẹ đơn thân sau khi Jack không nhận trách nhiệm, đồng thời chỉ ra nhiều vấn đề liên quan đến sự hỗ trợ tài chính và tình cảm từ phía nam ca sĩ. Trong khi đó, Jack sau đó xác nhận có con nhưng phủ nhận phần lớn chia sẻ từ Thiên An. Drama này từng gây chấn động mạng xã hội suốt một thời gian dài và ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của cả hai. Sau biến cố, Thiên An lui về chăm con, còn Jack dần trở lại hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn bị công chúng nhắc lại mỗi khi có động thái mới.

Trong lần gần nhất chia sẻ về vụ ồn ào tình ái, Thiên An cho biết đã có lúc rất khao khát muốn nghe lời xin lỗi từ Jack, tuy nhiên hiện tại lại không còn suy nghĩ đó nữa. Nữ diễn viên thừa nhận cũng đã có lúc làm sai và gửi lời xin lỗi Jack vì đã có những lúc mất kiểm soát. Sau cùng, cô muốn dừng lại mọi chuyện vì muốn thoát khỏi tiêu cực và mong bé Sol sẽ bình yên. Thiên An khẳng định sẵn sàng phối hợp, ra toà nếu phía Jack mong muốn.

Thiên An quyết không nhắc đến chuyện cũ sau tâm thư mong drama dừng lại

Sau chia sẻ của Thiên An, phía Jack cũng chính thức đưa ra thông báo. Đại diện của nam ca sĩ cho hay: "Chúng tôi không có thêm phản hồi nào ngoài việc tiếp tục chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Trong suốt 5 năm qua, sự thật chỉ có một: chúng tôi chưa từng chối bỏ trách nhiệm với bất kỳ ai. Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến hai tấm bài vị được cho là có huyết thống với ca sĩ Jack - J97, chúng tôi khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi hy vọng sẽ không có thêm bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong giai đoạn nhạy cảm này, nhất là khi trước đây mẹ của Jack đã từng phải chịu những ám chỉ nặng nề tương tự".

Jack vừa ra mắt sản phẩm mới, phía đại diện cũng cho biết chờ kết luận từ cơ quan chức năng

Hạ Anh