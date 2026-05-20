Mẹ Hà Nội chia sẻ: Không được bán ở vỉa hè nữa, tôi học làm bánh tại nhà ở tuổi 52 và nhận ra mình vẫn còn nhiều cơ hội để bắt đầu lại

“Tôi từng nghĩ ngoài 50 tuổi rồi thì còn học được gì nữa”

Hơn 20 năm nay, chị Hạnh sống nhờ quầy nước nhỏ và vài món ăn vặt bán ở vỉa hè gần khu dân cư. Thu nhập không cao nhưng đều, đủ để chị cùng chồng xoay xở cuộc sống và phụ thêm tiền học cho con.

“Ngày bán được 400.000–500.000 đồng là mừng lắm rồi. Trừ chi phí còn khoảng hơn 200.000 đồng mang về”, chị kể.

Mọi thứ thay đổi khi khu vực chị bán bắt đầu siết chặt quản lý vỉa hè. Những đợt nhắc nhở xuất hiện nhiều hơn, thời gian bán bị rút ngắn, hôm bán được hôm không. Có ngày vừa dọn hàng ra đã phải thu vào.

“Tôi không trách chuyện quản lý đâu, vì đường phố gọn gàng hơn là đúng. Nhưng với người quen kiếm sống kiểu cũ như tôi thì thật sự hoang mang”, chị nói.

Ở tuổi 52, điều khiến chị sợ nhất không phải thất nghiệp, mà là cảm giác mình không còn phù hợp với thị trường lao động mới.

“Đi xin làm công nhân thì quá tuổi. Làm phục vụ quán ăn cũng cần sức khỏe. Tôi từng nghĩ: Chắc ngoài 50 rồi thì không còn học được nghề gì nữa”.

Một khóa học online giá chưa tới 2 triệu đồng

Bước ngoặt đến từ chính con gái chị.

Thấy mẹ nhiều ngày ngồi thẫn thờ vì chuyện công việc, cô con gái gợi ý: “Mẹ thử học làm bánh xem, giờ nhiều người bán online lắm”.

Ban đầu chị Hạnh gạt đi ngay. Chị chưa từng dùng lò nướng, cũng không biết cân bột hay đánh kem.

“Ngày xưa tôi chỉ quen làm đồ ăn kiểu áng chừng bằng mắt”, chị cười.

Nhưng rồi chị vẫn thử đăng ký một khóa học làm bánh online cơ bản kéo dài 6 tuần, học phí khoảng 1,8 triệu đồng. Chiếc lò nướng đầu tiên chị mua là loại mini gần 2 triệu đồng, trả góp qua thẻ.

“Lúc bấm mua lò, tôi run lắm. Sợ mình học không nổi rồi lại phí tiền.”

Những ngày đầu, mẻ bánh nào cũng lỗi. Có hôm bánh cháy đen, hôm thì xẹp lép, có hôm làm xong không ai ăn nổi.

Nhưng thay vì bỏ cuộc, chị bắt đầu ghi chép từng lỗi nhỏ ra cuốn sổ cũ: nhiệt độ bao nhiêu, nướng mấy phút, loại bột nào dễ làm hơn.

“Tôi nghĩ mình từng ngồi ngoài đường bán hàng hơn 20 năm còn chịu được, thì học thêm một nghề chắc cũng chưa muộn”.

Từ vài hộp bánh bán thử đến những đơn hàng đầu tiên

Khoảng 3 tháng sau, chị bắt đầu làm bánh bông lan trứng muối và bánh su kem bán thử cho người quen trong khu chung cư.

Mỗi ngày chị chỉ làm vài hộp, lời chưa nhiều nhưng ổn định hơn việc ngồi ngoài trời cả ngày.

Điều khiến chị bất ngờ nhất là khách hàng đầu tiên lại đến từ Facebook cá nhân của con gái.

“Con tôi đăng ảnh bánh mẹ làm lên mạng, tự nhiên có người hỏi mua thật.”

Dần dần, chị nhận thêm đơn sinh nhật nhỏ, bánh trà chiều và bánh cho dân văn phòng. Dịp cuối tuần, lượng đơn tăng rõ rệt.

Hiện tại, thu nhập trung bình của chị dao động khoảng 7–9 triệu đồng/tháng, có tháng cao hơn nếu vào mùa lễ.

Bảng chi phí nhỏ nhưng giúp chị Hạnh xoay được cuộc sống mới

Khoản Chi phí/tháng Nguyên liệu làm bánh 3–4 triệu đồng Điện, gas, hộp đựng 800.000 đồng Trả góp lò nướng 600.000 đồng Doanh thu trung bình 10–13 triệu đồng Tiền còn lại 4–5 triệu đồng

“Không phải giàu lên nhanh chóng gì đâu, nhưng tôi thấy nhẹ đầu hơn nhiều so với cảnh hôm nào cũng thấp thỏm bị nhắc dẹp hàng”, chị chia sẻ.

Người trung niên không thiếu khả năng, chỉ thiếu cơ hội bắt đầu lại

Theo chị Hạnh, điều khó nhất với người ngoài 50 tuổi không phải học nghề mới, mà là vượt qua cảm giác tự ti.

“Nhiều người nghĩ mình lớn tuổi rồi thì chậm hơn người trẻ. Nhưng thật ra tuổi này lại có sự kiên nhẫn và chịu khó mà người trẻ đôi khi không có.”

Hiện tại, chị còn tham gia vài hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm bán hàng online cho phụ nữ trung niên. Có người học làm xôi, có người bán chè, làm nem, nhận may vá hoặc livestream bán đồ ăn tại nhà.

“Không phải ai cũng thành công ngay. Nhưng ít nhất mình còn thử”.

Chị bảo, điều vui nhất lúc này không chỉ là tiền bạc, mà là cảm giác bản thân vẫn còn giá trị.

“Mỗi lần khách nhắn: ‘Bánh ngon quá chị ơi’, tôi vui lắm. Cảm giác như mình được bắt đầu lại thêm một lần nữa.”

Trong căn bếp nhỏ chưa đầy 15m², chiếc lò nướng vẫn sáng đèn mỗi chiều. Và với người phụ nữ từng nghĩ tuổi 52 là quá muộn để học điều mới, đó có lẽ là tín hiệu rõ nhất cho thấy: đôi khi, một cánh cửa đóng lại cũng là lúc mình buộc phải nhìn thấy những lối đi khác phù hợp hơn.