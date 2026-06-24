Mẹ giải bài toán bổ sung canxi cho gia đình

Mẹ hiểu rằng dù ở độ tuổi nào, cơ thể chúng ta đều cần giải pháp bổ sung canxi phù hợp để hỗ trợ hệ xương chắc khỏe, vững vàng.

Khi mỗi độ tuổi cần một sự thấu hiểu riêng

Khi con bước vào giai đoạn phát triển chiều cao, nhiều mẹ càng quan tâm hơn đến việc bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày. Thế nhưng, đây cũng là lúc không ít mẹ gặp thử thách khi trẻ dễ kén ăn, không hợp khẩu vị hoặc thường xuyên bỏ dở bữa, khiến việc bổ sung dưỡng chất trở nên kém đều đặn hơn.

Ở tuổi trưởng thành, vì bận rộn với guồng quay công việc, bố mẹ thường vô tình lãng quên việc chăm sóc sức khỏe xương của chính mình. Sau tuổi 30, xương có thể bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm mật độ. Lúc này các dấu hiệu suy giảm sức khoẻ xương chưa biểu hiện rõ ràng, nên người ở độ tuổi này thường chủ quan nghĩ mình chưa cần bổ sung canxi hằng ngày dù đây là giai đoạn mà quá trình lưu chuyển canxi, tạo và hủy xương rất nhiều.

Từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, mỗi giai đoạn đều có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau cho hệ xương.

Với ông bà, nỗi lo sôi bụng hay cảm giác khó chịu sau khi uống sữa khiến họ ngần ngại sử dụng, dù sữa là một trong những nguồn bổ sung canxi tiện lợi. Những triệu chứng này có thể xuất phát từ tình trạng kém dung nạp lactose – loại đường tự nhiên có trong sữa. Tình trạng này được ghi nhận với con số lên đến 86,8% người Việt tham gia khảo sát của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa, Gan mật. Khi trưởng thành, cơ thể có xu hướng sản xuất ít enzyme lactase hơn - loại enzyme giúp tiêu hóa đường lactose, đặc biệt đối với những người ít hoặc không thường xuyên sử dụng sữa. Vì vậy, chỉ khi ở tuổi xế chiều và cần bổ sung canxi, nhiều người mới bắt đầu uống sữa thường xuyên hơn. Từ đó, họ mới nhận ra mình gặp tình trạng kém dung nạp lactose này.

Mỗi người một vị, mỗi độ tuổi một nhu cầu dinh dưỡng. Để chăm sóc sức khỏe xương nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của từng thành viên gia đình, căn bếp của mẹ đôi khi giống như một "siêu thị thu nhỏ" với đủ loại sữa và thực phẩm khác nhau: vừa bổ sung canxi nhưng vẫn thơm ngon, hợp vị cho con, không lactose cho ông bà dễ tiêu hóa, và tính tiện lợi cho bố mẹ dễ sử dụng.

Để thuận tiện hơn trong hành trình chăm sóc dinh dưỡng cho cả nhà, thay vì tìm kiếm nhiều lựa chọn khác nhau cho từng thành viên, mẹ có thể bắt đầu từ một "mẫu số chung" đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của cả gia đình.

Vinamilk Flex: "Mẫu số chung" giúp mẹ giải quyết bài toán dinh dưỡng cho cả nhà

Sữa Vinamilk Flex ra đời như một giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho cả gia đình với các ưu điểm nổi bật: giàu canxi kết hợp vitamin D3 hỗ trợ hấp thu canxi hiệu quả, không lactoza và không đường, ít béo.

Với hàm lượng canxi tăng 70% so với sữa dinh dưỡng không đường, Vinamilk Flex giúp việc bổ sung canxi mỗi ngày trở nên dễ dàng hơn cho mọi thành viên trong gia đình. Từ ba mẹ bận rộn, ông bà muốn duy trì hệ xương chắc khỏe đến các bé năng động học tập và vui chơi mỗi ngày, ai cũng có thể bổ sung canxi tiện lợi. Đặc biệt, lượng canxi có trong 1 lít Vinamilk Flex tương đương lượng canxi có trong 2,15kg tôm biển (tính trên phần ăn được theo Bảng thành phần Thực phẩm Việt Nam, NXB Y học 2017), góp phần đáp ứng nhu cầu canxi ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Nỗi lo của ông bà hay các thành viên có hệ tiêu hóa nhạy cảm với lactose cũng được hóa giải nhờ công thức không lactoza của Vinamilk Flex. Việc loại bỏ những khó chịu về tiêu hóa giúp cả nhà an tâm thưởng thức ly sữa dinh dưỡng hằng ngày một cách nhẹ nhàng, êm ái. Ngoài ra, Vinamilk Flex còn "chiều" khẩu vị của con nhờ công thức không đường, đem lại hương vị thơm ngon, dễ uống để mẹ không cần "dụ" con mỗi ngày mà vẫn hỗ trợ đáp ứng được lượng canxi cần thiết cho nền tảng phát triển chiều cao của bé. Với hàm lượng chất béo được giảm 50% so với sữa dinh dưỡng không đường Vinamilk, sản phẩm cũng giúp cân bằng giữa mục tiêu bổ sung canxi và mong muốn kiểm soát vóc dáng của các thành viên.

Ở mỗi phiên bản dung tích 1L và 180ml đều có ghi rõ hàm lượng thành phần, giúp mẹ xem được đầy đủ thông tin trước khi lựa chọn.

Để mẹ tự tin đưa sản phẩm này vào thực đơn cho cả nhà, Vinamilk Flex đã "chinh chiến" ở các "đấu trường" quốc tế và được công nhận về chất lượng cũng như vị ngon bởi các tổ chức uy tín trên thế giới. Sản phẩm vượt qua hơn 400 tiêu chí kiểm định khắt khe về điều kiện sản xuất (bao gồm kiểm nghiệm sản phẩm, kê khai thành phần, đánh giá mối nguy nguyên vật liệu…) và chất lượng sản phẩm (bao gồm không dư lượng kim loại nặng, không dư lượng siêu vi nhựa…) để đạt Chứng nhận uy tín về an toàn và tinh khiết của Clean Label Project - tổ chức kiểm nghiệm độc lập từ Mỹ. Ngoài ra, Vinamilk Flex cũng đạt giải Superior Taste Award 2025 (Vị ngon thượng hạng) của tổ chức International Taste Institute. Đây là giải thưởng về hương vị được ví như "ngôi sao Michelin" của ngành thực phẩm, với hội đồng đánh giá gồm hơn 200 chuyên gia hương vị chuyên nghiệp và độc lập từ hiệp hội ẩm thực uy tín.

Vinamilk Flex đạt chứng nhận Clean Label Project và giải thưởng Superior Taste Award.

Dù cơ thể mỗi thành viên đều có nhu cầu và "tiếng nói riêng", nhưng việc chăm sóc sức khỏe xương không nên trở thành bài toán phức tạp khiến mẹ trăn trở. Một lời giải toàn diện như Vinamilk Flex có thể giúp mẹ chăm sóc tổ ấm dễ dàng hơn, để ly sữa mỗi ngày không chỉ là thói quen bổ sung dinh dưỡng, mà còn là cách cả gia đình cùng vun đắp sức khỏe dài lâu.

Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng giàu canxi không lactoza – Vinamilk Flex được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.