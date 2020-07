"Mẹ ghẻ": Lương Thế Thành chỉ thẳng mặt mắng mẹ ruột, lộ cả quá khứ giả mạo con nhà giàu sống bi thảm

Ekip sản xuất phim truyền hình Mẹ ghẻ vừa tung ra trailer tập 53 với loạt tình tiết rối rắm xoay quanh nhân vật Quân của Lương Thế Thành.

Vì muốn giành lấy quyền thừa kế, Quân chẳng ngại nhúng tay làm việc xấu. Quân cho người đốt nhà bà Xuyến (Ngân Quỳnh) ở Đà Lạt, bỏ rơi Phương (Thúy Diễm) khi cô đang mang thai, rồi còn tuyên bố lừa tình Thư (Thanh Trúc), Quân chứng tỏ mình là kẻ lòng lang dạ sói khiến người ta căm hận.

Hé lộ tập 53 - Mẹ ghẻ - Lương Thế Thành mắng mẹ ruột vì nỗi oán hận bị bỏ rơi.

Tuy nhiên, ẩn sau bên trong Quân lại là hình ảnh 1 chàng trai chịu nhiều thương tổn trong quá khứ. Quân chẳng phải thiếu gia con nhà giàu gì, cậu tên An - là đứa con trai bị nước cuốn trôi của bà Diệu (Tuyết Thu). Năm xưa, An may mắn thoát chết rồi được ông Minh đưa về nhà gặp ông chủ giàu có tên Phát. Tay Minh này chẳng yêu thương gì con gái ông Phát, hắn ta dụ dỗ và làm tiểu thư nhà giàu có mang chỉ vì mục đích chiếm đoạt gia tài.

Sau đó, An được đổi tên thành Quân, sống trong thân phận giả mạo là cháu ngoại của ông Phát. Để vở kịch thêm phần hoàn hảo, An (hay cũng chính là Quân) phải nói dối đã bị mất trí nhớ. Sống trong thân phận giả mạo, Quân chẳng hề vui vẻ gì. Cậu luôn bị ép phải học hành thật giỏi, đạt thành tích thật cao và chịu sự khống chế từ ông Phát.

Quân nảy sinh lòng oán hận với bà Diệu cũng vì lẽ đó. Cậu luôn cho rằng nếu năm xưa bà Diệu không vì 3 đứa trẻ là Thư - Phương - Kiệt mà hy sinh quá nhiều thì hôm nay, cậu đã không chịu sự dày vò như thế.

Trong trailer tập 53, Quân chỉ thẳng mặt bà Diệu rồi mắng xối xả. Quân cho rằng cậu không hề có lỗi, người khiến cậu sống không bằng chết chính là Thư và Phương. Chứng kiến cảnh con trai cuồng loạn nói lời thiếu kiểm soát, bà Diệu vô cùng đau đớn.

Ở 1 diễn biến khác, Phương bất ngờ nghi ngờ thân phận của Quân. Phương đã biết chuyện bà Diệu thường xuyên gặp Quân và đối xử với cậu thật khác. Có lẽ nào Phương sẽ sớm moi ra bí mật Quân chính là bé An năm xưa?

Những tập tiếp theo của phim truyền hình Mẹ ghẻ lên sóng vào lúc 20g00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần trên THVL1.