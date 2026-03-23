Mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, ôm khoản nợ 60 triệu: Bữa trưa chỉ 5-10k suốt nhiều tháng và cách cô dần thoát áp lực tài chính

Câu chuyện về cuộc sống và cách chi tiêu của mẹ đơn thân D.L - chủ kênh TikTok @medonthan1conn, đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Những chia sẻ giản dị của cô về hành trình nuôi con nhỏ một mình, trong căn phòng trọ nhỏ tại Ba Vì, khiến nhiều người vừa thương vừa nể phục trước sự cố gắng của hai mẹ con.

Cuộc sống của 2 mẹ con trong căn phòng trọ 1,5 triệu/tháng và khoản nợ 60 triệu

Sau khi ly hôn, D.L quyết định dọn ra ở riêng cùng con trai thay vì về nhà bố mẹ đẻ. Hai mẹ con hiện sống trong một căn phòng trọ tại Ba Vì, với giá thuê 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

Không gian nhỏ nhưng đủ để hai mẹ con sinh hoạt. Từ khi trở thành mẹ đơn thân, cô cho biết bản thân học được cách chi tiêu tiết kiệm và tính toán kỹ lưỡng hơn trong mọi khoản tiền.

"Từ ngày làm mẹ đơn thân mình học cách tiết kiệm nhiều hơn, bớt thịt thêm rau. Con thì phải ăn đầy đủ, còn mẹ thì ăn nhẹ nhàng đơn giản cũng xong" - mẹ 1 con chia sẻ.

Cô cũng chia sẻ rằng mỗi khi muốn cho con đi chơi xa một chút, cô phải tiết kiệm trước nhiều ngày: không uống trà sữa, hạn chế ăn ngoài... Bởi với cô, mỗi khoản chi tiêu đều cần cân nhắc vì còn tiền sữa và sinh hoạt của hai mẹ con.

Ngoài chi phí sinh hoạt, D.L còn đang phải trả khoản nợ 60 triệu từ việc kinh doanh trước đây. Cô từng mở một quán đồ ăn vặt 1 năm trước nhưng vì con còn quá nhỏ nên không có thời gian quản lý cửa hàng nên phải chuyển nhượng cho người khác. Và khoảng nợ 60 triệu ấy đến từ việc vay tiền để mở cửa hàng và kinh doanh thời gian ấy.

Để có tiền trả nợ, cô dành riêng một khoản tiết kiệm mỗi tháng. Đồng thời, cô cũng đang xây dựng kênh TikTok với hy vọng có thêm thu nhập từ mạng xã hội để trang trải cuộc sống và nuôi con.

Chi tiêu 3 - 3,5 triệu/tháng cho hai mẹ con

Theo chia sẻ của D.L, tổng chi phí ăn uống và sinh hoạt của hai mẹ con mỗi tháng chỉ khoảng 3 - 3,5 triệu. Đây là mức chi đã được cô tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo cuộc sống vừa dành tiền trả nợ.

Đầu mỗi tháng, cô chia tiền thành nhiều khoản rõ ràng như: Tiền nhà trọ, tiền học của con, tiền ăn uống, tiền điện nước, khoản tiết kiệm phòng thân, khoản trả nợ riêng. Mỗi tháng 2 mẹ con cố gắng chỉ tiêu vặt gói gọi trong khoảng 300k.

Mỗi khoản đều có hạn mức riêng và cô cố gắng không tiêu vượt quá. Nếu tháng nào chi còn dư, cô sẽ gom lại thành tiền tiết kiệm để phòng những lúc khó khăn.

Có những bữa cơm của mẹ đơn thân chỉ vẻn vẹn 5-10k

Con trai cô đang học mẫu giáo nên ban ngày bé ăn tại trường, buổi tối hai mẹ con mới cùng nhau ăn cơm ở phòng trọ. Chính vì vậy, bữa trưa thường chỉ có một mình, và đó cũng là lúc cô tiết kiệm nhiều nhất có thể.

Mẹ 1 con từng chia sẻ nhiều bữa cơm trưa của mình trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ vì chi phí rất thấp. Có hôm bữa trưa chỉ khoảng 12k với rau cải còn từ hôm trước và ba quả trứng rán cùng ít hành. Với cô, như vậy đã đủ một bữa cơm ấm nóng.

"Bữa cơm 12k của mẹ đơn thân đây. Nghe thì rẻ nhưng với mình thế là đủ. Rau cài còn từ hôm trước, một mớ to nên mình chia làm 3 lần, 3 quả trứng thêm ít hành và rán lên, tổng kết lại mình đã có một bữa cơm trưa ấm nóng rồi. Bữa trưa chỉ có một mình nên mình ăn nhanh gọn còn lo việc khác" - mẹ 1 con chia sẻ.

Có hôm khác, bữa trưa của mẹ đơn thân chỉ khoảng 10k. Một bìa đậu giá 10k được chia làm hai bữa, tính ra mỗi bữa chỉ khoảng 5k tiền đậu. Cô mua thêm súp lơ với giá 5k một cây, nhưng chỉ ăn một nửa cho bữa trưa vì một cây khá to, tính ra chỉ 2,5k tiền rau cho bữa trưa.

Những bữa cơm như vậy thường chỉ dành cho một mình cô. Khi ăn cùng con trai, cô vẫn cố gắng chuẩn bị đầy đủ hơn để đảm bảo dinh dưỡng cho bé.

Có lần khác, cô chia sẻ bữa cơm trưa khoảng 18k với thịt luộc và đỗ luộc chấm mắm tỏi. "Bữa trưa 18k của mình thì có thịt luộc 55k, mình chia làm mấy bữa. Bữa trưa hôm nay thì mình luộc một ít thịt để ăn chấm mắm tỏi. Đỗ thì được bà ngoại cho từ trước nên mình nhặt và luộc lên. Vậy là đã có bữa trưa 18k với thịt luộc, đỗ luộc chấm mắm tỏi thơm ngon rồi".

Bên cạnh việc chi tiêu tiết kiệm, D.L còn đang phải gánh khoản nợ 60 triệu đồng từ việc kinh doanh trước đây. Tuy nhiên, bằng cách dành dụm từng chút một, đến nay cô đã trả được một phần và số tiền còn lại khoảng 38 triệu.

Hiện tại, ngoài việc chăm sóc con và lo sinh hoạt hàng ngày, cô cũng đang tập trung xây dựng kênh TikTok cá nhân với hy vọng có thể tạo thêm nguồn thu nhập. Những video về cuộc sống giản dị của hai mẹ con, từ bữa cơm trưa đơn giản đến cách mẹ đơn thân quản lý chi tiêu, đã nhận được nhiều sự quan tâm và động viên từ cộng đồng mạng.

Trong căn phòng trọ nhỏ ở Ba Vì, những bữa cơm giản dị và những đồng tiền được tính toán cẩn thận chính là cách D.L xây dựng lại cuộc sống cho hai mẹ con. Với cô, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, chỉ cần con khỏe mạnh và hai mẹ con có thể cùng nhau vượt qua từng ngày, như vậy đã là đủ.

(Nguồn: @medonthan1conn)