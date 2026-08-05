Mẹ đơn thân làm nghề nặng nhọc nuôi con ăn học, con gái được tuyển thẳng trường ĐH top đầu nói một câu khiến nhiều người xúc động

Tứ Xuyên và một số tỉnh thành ở Trung Quốc trong đó có Bắc Kinh có áp dụng cơ chế “ẩn điểm” đối với các thí sinh có điểm xuất sắc trong kỳ thi Đại học toàn quốc nhằm giảm sự chú ý quá mức của truyền thông. Những thí sinh này sẽ được nhận được thư mời tuyển thẳng của các trường Đại học hàng đầu Trung Quốc.

Lưu Phương (18 tuổi, Tứ Xuyên) là một trong năm thí sinh đạt điểm cao nhất của tỉnh. Mẹ của cô đã rất vui vì con gái đạt điểm cao và trúng vào trường top đầu Trung Quốc. Nhưng câu chuyện về người mẹ đơn thân làm công việc vác ống thép nuôi con được thứ hạng top 5 toàn tỉnh lại thu hút sự chú ý.

Mẹ chưa từng kể với con mẹ đã vất vả như thế nào

Mẹ của Lưu Phương là bà Châu, 48 tuổi, một người mẹ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, bà phải nghỉ học sau khi mới hoàn thành lớp 1 vì không có điều kiện đến trường. Từ nhỏ, bà vừa chăm em trai, vừa phụ giúp gia đình làm ruộng. Khi con gái út Lưu Phương mới lên hai tuổi, cuộc hôn nhân của bà cũng tan vỡ.

Để nuôi hai con khôn lớn, bà Châu làm đủ nghề. Từ công việc lao công, phụ bán tại cửa hàng hoa cho đến lao động chân tay tại các công trường xây dựng, bà chấp nhận mọi công việc có thể kiếm ra thu nhập. Hơn 10 năm qua, bà gắn bó với nghề khuân vác ống thép ở các công trường tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên). Mỗi ngày, bà làm việc hơn 8 giờ, thường xuyên vác cùng lúc hai ống thép dài khoảng 6m, mỗi ống nặng gần 20kg trên vai.

Nhờ những đồng tiền kiếm được từ công việc nặng nhọc ấy, bà quyết tâm cho con gái út theo học tại một trường trung học danh tiếng ở Thành Đô. Trước đó, người con gái lớn của bà cũng đã thi đỗ vào một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

"Tôi không được phép gục ngã. Nếu tôi ngã xuống, sẽ không còn ai kiếm tiền để nuôi các con", bà Châu từng chia sẻ.

Toàn bộ số tiền kiếm được từ công việc nặng nhọc đều được bà dồn cho việc học của các con. Con gái lớn sau đó thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng tại Trung Quốc và hiện đã trở thành bác sĩ.

Trong khi đó, Lưu Phương được mẹ tạo điều kiện theo học tại một trường trung học chất lượng ở Thành Đô, nơi cô từng nhiều năm đạt thành tích học tập xuất sắc. Thế nhưng, bà Châu chưa bao giờ lấy những khó khăn của mình để tạo áp lực cho con.

Lưu Phương kể rằng mẹ hiếm khi hỏi chuyện điểm số, cũng không bao giờ nhắc đến những hy sinh mình đã trải qua. Điều bà thường nói nhất chỉ là động viên con cố gắng và tự tin đối mặt với mọi thử thách. Chính sự lặng lẽ ấy lại trở thành động lực để cô không ngừng nỗ lực.

Nữ sinh 18 tuổi có ước mơ lớn nhất là muốn mẹ hết vất vả

Sau khi, Lưu Phương trở thành một trong những thí sinh có điểm cao nhất tỉnh, câu chuyện về gia đình được nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Tuy nhiên, cô gái 18 tuổi không muốn mọi người chỉ nhìn mình qua hoàn cảnh xuất thân. Theo Lưu Phương, nghèo khó không phải yếu tố quyết định việc một người có thể vào Đại học Bắc Kinh hay không.

"Tôi chỉ cố gắng hết sức trong hoàn cảnh của mình. Không phải chỉ người nghèo mới có thể học Đại học Bắc Kinh và cũng không phải tất cả sinh viên Đại học Bắc Kinh đều xuất thân từ gia đình khó khăn", cô nói.

Điều khiến cô hạnh phúc nhất sau kỳ thi không phải là những lời ca ngợi trên mạng xã hội, mà là khoảnh khắc được ôm mẹ sau nhiều năm hai mẹ con cùng cố gắng. "Tôi có một người mẹ rất tuyệt vời và bản thân tôi cũng đã nỗ lực hết mình”, cô tân sinh viên chia sẻ.

Lưu Phương cho biết sau khi tốt nghiệp và có việc làm, điều đầu tiên cô muốn làm là gửi tiền về cho mẹ mỗi tháng:"Tôi hy vọng mẹ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn."

Dù được gọi là "học sinh truyền cảm hứng", cô vẫn cho rằng mình chỉ là một người bình thường như bao người khác. Theo cô, danh tiếng rồi sẽ qua đi, còn điều quan trọng nhất là tiếp tục sống tốt, học tập và tìm ra con đường phù hợp cho chính mình.

Theo: 163.com