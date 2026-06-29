Mẹ đơn thân được nam nghệ sĩ hơn 37 tuổi xây tặng nhà phố 4 tầng sau khi sinh con trai

Ở tuổi U70, nghệ sĩ Quang Minh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tận hưởng cuộc sống viên mãn bên Tăng Khánh Chi. Không chỉ công khai chuyện tình cảm sau thời gian kín tiếng, nam nghệ sĩ còn xây dựng một căn nhà phố 4 tầng khang trang dành tặng vợ trẻ và con trai nhỏ.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, căn nhà mang phong cách hiện đại với tông màu trắng - xám chủ đạo. Mặt tiền công trình được thiết kế vuông vức, tối giản nhưng sang trọng với ban công rộng và hệ cửa kính giúp đón ánh sáng tự nhiên.

Nghệ sĩ Quang Minh khoe hình ảnh căn nhà anh đang xây dựng tặng Tăng Khánh Chi

Ngôi nhà cao 4 tầng nằm trên một con đường nội khu yên tĩnh, xung quanh có nhiều cây xanh. Tầng trệt được thiết kế thông thoáng, trong khi các tầng phía trên có ban công rộng cùng những ô cửa nhỏ tạo điểm nhấn. Công trình hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện phần ngoại thất.

Quang Minh đã mua đất và xây dựng căn nhà này dành cho Tăng Khánh Chi cùng tổ ấm nhỏ của hai người từ năm 2025. Tăng Khánh Chi sinh năm 1996, từng là mẹ đơn thân trước khi đến với nam nghệ sĩ. Vì khoảng cách tuổi tác lên tới 37 năm, cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Quang Minh và vợ kém 37 tuổi

Sau khi con trai chào đời vào cuối năm 2024, Quang Minh bước vào cuộc sống "bố bỉm sữa" ở tuổi ngoài 65. Nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm con, đưa con đi chơi và dành thời gian cho gia đình nhỏ.

Tháng 4/2026, Quang Minh xác nhận đã đăng ký kết hôn với Tăng Khánh Chi. Anh cho biết không muốn người bạn đời phải chịu thiệt thòi và lựa chọn đối diện với dư luận bằng sự bình thản.

Vợ chồng Quang Minh đang sống cùng con gái riêng của Tăng Khánh Chi và con trai chung của cặp đôi

Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, lưu diễn và đồng thời tận hưởng cuộc sống gia đình. Những hình ảnh mới nhất cho thấy Quang Minh giữ được phong độ trẻ trung, thường xuyên chơi thể thao và đồng hành cùng vợ trong nhiều sự kiện giải trí.

Sau nhiều biến cố trong cuộc sống riêng, nghệ sĩ Quang Minh đang tận hưởng hạnh phúc muộn bên người vợ trẻ và cậu con trai nhỏ. Căn nhà phố 4 tầng không chỉ là món quà vật chất, mà còn được xem như dấu mốc cho chương mới bình yên của nam nghệ sĩ ở tuổi U70.