Mẹ đơn thân có 1 con riêng cưới nam diễn viên kém 6 tuổi: "Đếm ngày xa anh..."

Sau nhiều năm đồng hành, MC Bạch Lan Phương và diễn viên Huỳnh Anh vẫn là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Chuyện tình của họ từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều, nhưng sau khi về chung một nhà, cả hai liên tục cho thấy sự gắn bó và thấu hiểu dành cho nhau.

Mới đây, Bạch Lan Phương khiến nhiều người đồng cảm khi chia sẻ nỗi nhớ chồng trong thời gian Huỳnh Anh đi quay phim xa nhà. Đáng chú ý, nữ MC cũng trải lòng về những suy nghĩ từng có đối với việc yêu và kết hôn với một diễn viên.

Bạch Lan Phương rất nhớ chồng khi Huỳnh Anh đóng phim xa nhà

Cô viết: "Đếm ngày xa anh... Ngay từ đầu, đã bảo không yêu diễn viên đâu, tại vì có kinh nghiệm rồi, nên không thích việc bị soi mói, không thích việc bị so sánh với bạn diễn trong phim, không thích cảnh người bên cạnh tình cảm với người khác dù chỉ là diễn, càng không thích cảnh xa nhau, thích băng dính cơ.

Nhiều người cứ mắng mình, bảo yêu diễn viên phải chịu. Ơ hay nhỉ, tui không thích chịu đấy. Bởi tôi lường trước những điều có thể khiến tui không vui, nên tôi nói là tôi không thích yêu diễn viên nữa mà.

Nhưng, người tính không bằng trời tính. Tại có người hứa hẹn tập trung kinh doanh, tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất, rồi, tại nhân duyên từ vô lượng kiếp, không những yêu mà còn lấy một anh diễn viên.

Một ngày người ta quay trở lại diễn xuất với bộ phim không có cảnh tình cảm nên đồng ý. Xong sau đó, tham gia bộ phim khác, có cảnh tình cảm, thì bảo mình: 'Đạo diễn chỉ đạo ngay lúc ấy rằng, phân đoạn này phải có cảnh hôn mới được, chứ không có trong kịch bản từ trước'. Mình lại ok.

Cặp đôi đã đồng hành bên nhau nhiều năm

Và rồi các phim sau đó, có như nào thì như mình cũng không ý kiến nữa, cũng chẳng ghen gì, vì biết đó là đam mê của người ấy, và biết đó chỉ là công việc thôi. Học cách thông cảm, thấu hiểu cho công việc của nhau.

Buồn cười ở chỗ, trước đây cứ nghĩ là sẽ ghen nên không thích yêu diễn viên. Nhưng lấy chồng diễn viên lại chẳng hề thấy ghen luôn, không như cái cách nhiều người thêu dệt rồi áp đặt.

Buồn cười hơn khi người ta bảo cứ thấy chồng đóng phim là up ảnh với clip dằn mặt, trong khi 6 năm qua có lúc nào không up đâu. Nguyên văn là chưa thấy ghen với cô nào, khi có nào có sẽ kể.

Nhưng, buồn vì xa chồng là có thật ấy. Nên lại không vui rồi đây này. Sắp tròn 1 tháng rồi. Ngày tháng cứ dần trôi. Chỉ mong chồng quay xong sớm rồi mau về nhà thôi, không còn cảnh phải facetime thút thít với nhau nữa. Sau không cho đi xa lâu thế này nữa đâu".

Bạch Lan Phương cho biết cô không ghen khi chồng đóng cảnh tình cảm

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ bởi cho thấy góc nhìn rất chân thật của Bạch Lan Phương về cuộc sống hôn nhân với một diễn viên. Từ chỗ từng khẳng định "không yêu diễn viên", cô dần học cách thấu hiểu đặc thù nghề nghiệp của chồng, phân biệt rạch ròi giữa công việc trên màn ảnh và cuộc sống đời thường.

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương công khai hẹn hò vào cuối năm 2020. Thời điểm đó, chuyện tình của cả hai gây chú ý khi nữ MC hơn nam diễn viên 6 tuổi, từng trải qua hôn nhân đổ vỡ và có một con gái riêng. Đầu năm 2021, Huỳnh Anh quỳ gối cầu hôn bạn gái sau vài tháng yêu.

Trong hơn 4 năm gắn bó trước khi đăng ký kết hôn, cả hai từng trải qua không ít sóng gió. Tuy nhiên, họ vẫn lựa chọn ở bên nhau và cùng vượt qua mọi thử thách. Tháng 4/2024, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn, đánh dấu chặng đường mới trong cuộc sống hôn nhân.

Trước đây, Huỳnh Anh cũng từng chia sẻ anh luôn tôn trọng cảm xúc của bạn đời, thường đưa kịch bản cho Bạch Lan Phương đọc trước và trao đổi khi có những cảnh quay tình cảm. Theo nam diễn viên, sự thẳng thắn và tin tưởng là nền tảng giúp cả hai duy trì mối quan hệ bền vững.