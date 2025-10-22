Hoa hậu Đỗ Hà chính thức gia nhập hội phu nhân hào môn, cô về làm vợ của thiếu gia Viết Vương - con trai ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Tập đoàn Sơn Hải). Hoa hậu Đỗ Hà được thực hiện hầu hết các nghi thức của một đám cưới truyền thống, đúng với văn hoá người Việt Nam. Trong lễ đón dâu sáng 22/10 tại Thanh Hoá, ngoài thái độ của cô dâu chú rể thì một nhân vật được nhiều người để ý chính là mẹ cô dâu. Trong ngày trọng đại của con, bà bị bắt gắp nhiều khoảnh khắc nhìn Đỗ Hà đầy âu yếm, nhiều suy tư.

Theo đó, mẹ Hoa hậu Đỗ Hà là người bắt tay bà sui, sau đó dắt con gái bước ra để tiến hành lễ đón dâu. Trong khoảnh khắc xúc động ấy, nàng hậu rung rưng nước mắt còn mẹ Đỗ Hà nhiều lần ngước lên nhìn con khiến ai chứng kiến cũng cảm động. Sau đó, mẹ của Hoa hậu Đỗ Hà là người trực tiếp che nón, dắt tay con về làm dâu hào môn. Khoảnh khắc mẹ Đỗ Hà gạt vội giọt nước mắt khi con gái vừa quay lưng lên xe hoa khiến nhiều người chú ý. Hoa hậu Đỗ Hà cũng bật khóc khi chào tạm biệt mẹ, bắt đầu một hành trình mới.

Mẹ Đỗ Hà rưng rưng, bịn rịn trong lễ đón dâu



Xuyên suốt buổi lễ, mẹ Đỗ Hà rất ít khi nở nụ cười

Mẹ Đỗ Hà nhiều lần lén nhìn con gái với ánh mắt buồn rười rượi

Mẹ Đỗ Hà đưa con gái về nhà chồng



Bà lén lau giọt nước mắt ngay khi Đỗ Hà vừa quay lưng lên xe hoa

Mẹ Đỗ Hà còn hôn và dặn dò con gái trước khi xe rời đi

Nhiều người cho rằng hơn cả cô dâu, có lẽ mẹ Đỗ Hà sẽ có rất nhiều cảm xúc trong ngày này. Từng cái nhìn đều chất chứa suy tư, tự hào vì con đã trưởng thành, nhưng cũng thấp thoáng nỗi lo khi con gái 24 tuổi nay phải bắt đầu cuộc sống mới trong một gia đình hào môn, nơi mọi thứ đều xa lạ và nhiều thử thách. Hình ảnh của mẹ Đỗ Hà trong đám cưới con chạm đến trái tim nhiều người, bởi đằng sau mọi đám cưới lộng lẫy, xa hoa luôn có một người mẹ lặng thầm, đầy nỗi lo cho cô con gái nhỏ.









Mẹ Hoa hậu Đỗ Hà có nhiều cảm xúc trong ngày đặc biệt của con

Đỗ Hà sinh ra trong cha mẹ cô làm nông, cuộc sống không quá dư dả nhưng luôn dạy con giữ nếp nhà, sống tử tế và có chí tiến thủ. Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Hà trở thành niềm tự hào của quê hương. Trong suốt hành trình vừa qua, cô luôn quan niệm phải sống tốt vì gia đình: "Tôi chỉ muốn bố mẹ vui và yên lòng vì con gái trưởng thành".

Khi con gái kết hôn, bố Đỗ Hà cũng dặn dò: "Con gái tôi ở tuổi còn ăn chưa no, lo chưa tới, tôi mong gia đình nhà trai chỉ bảo để các con trưởng thành, giúp ích cho gia đình, xã hội".