Từ sáng sớm nay 22/10, cộng đồng mạng đã rần rần “tham dự online” lễ đón của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương. Sự xuất hiện của chú rể cùng gia đình nhà trai vẫn nhận nhiều lời khen trên MXH. Bên cạnh vẻ ngoài điển trai, bảnh bao của Viết Vương thì bố chú rể - ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải cũng gây chú ý không kém.

Trong ngày trọng đại của con trai, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải gây ấn tượng với phong thái điềm đạm, sang trọng nhưng vẫn rất gần gũi. Ông Nguyễn Viết Hải trang trọng đi đón con dâu với bộ vest chỉn chu, giữ cách thể hiện chuẩn mực của một doanh nhân nhiều năm trên thương trường.

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải - Ông Nguyễn Viết Hải (bên trái) và con trai Nguyễn Viết Vương trong lễ đón dâu sáng nay

Nam doanh nhân nhận nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng về cách ứng xử tinh tế

Từng cử chỉ, ánh mắt cho đến bài phát biểu của ông đều trở thành tâm điểm thảo luận trên MXH. Trong buổi lễ đón dâu sáng nay, ông Nguyễn Viết Hải tiếp tục ghi điểm với bài phát biểu ngắn gọn nhưng tình cảm, khiêm nhường và thể hiện rõ sự tôn trọng với gia đình nhà gái.

“Hôm nay gia đình nhà trai, tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Viết Hải, cha của chú rể Nguyễn Viết Vương. Được sự nhất trí của bà con hai họ và gia đình hai bên, hôm nay, một lần nữa gia đình nhà trai đến đây, mang theo khay cau trầu để dâng lên gia tiên nhà gái. Với mong muốn để xin phép tổ tiên, ông bà, gia đình nhà gái được đón Đỗ Hà về làm dâu con trong gia đình nhà tôi. Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã tổ chức rất long trọng để đón gia đình nhà trai. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai gia đình, mọi điều may mắn. Và chúc hai con hạnh phúc, mãi mãi yêu nhau bền lâu”, bố chồng Đỗ Hà phát biểu.

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng khen ngợi không ngớt với sự tinh tế, điềm đạm của bố chồng Đỗ Hà. Nhiều người cho rằng, nàng hậu may mắn khi về làm dâu trong gia đình gia giáo, có học thức và được bố mẹ chồng hết mực yêu thương.

Ông Nguyễn Viết Hải tiếp tục ghi điểm với màn phát biểu ấm áp, thân tình

Trước đó tại lễ nạp tài, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải cũng đã “gây sốt” với bài phát biểu đầy xúc động: “Qua nhiều năm tháng tìm hiểu và yêu nhau, cháu Viết Vương và Đỗ Hà đã có một tình yêu rất đẹp. Đến nay, hai cháu quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng hạnh phúc dài lâu mãi mãi.

Với mong muốn của cháu Viết Vương và Đỗ Hà và sự đồng tình của hai gia đình bên nội, ngoại, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai có những lễ vật bao gồm tráp trầu cau, bánh phu thê, hoa quả, bánh kẹo và các lễ vật khác để thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra và nuôi dạy cháu Đỗ Hà sắp sửa làm con dâu gia đình tôi.

Gia đình chúng tôi rất biết ơn nhà gái đã tin tưởng gửi gắm con gái. Chúng tôi hứa với nhà gái sẽ tiếp tục dạy dỗ, nuôi dạy cháu để cháu ngày càng phát triển hơn. Mong hai con sẽ luôn yêu thương, hạnh phúc suốt đời".

Bên cạnh đó, loạt khoảnh khắc ông Nguyễn Viết Hải bắt tay, ôm bố của Đỗ Hà trong lễ nạp tài cũng nói lên rất nhiều về tính cách, sự tinh tế của vị doanh nhân này. Không ít người bày tỏ, bố chồng Đỗ Hà có cách ứng xử vô cùng lịch sự, chu toàn trong từng khâu chuẩn bị và luôn thể hiện được sự trân trọng với gia đình nhà gái.

Loạt khoảnh khắc 10 điểm tinh tế của bố chồng Đỗ Hà - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải

Không những thế, dù là người đứng đầu tập đoàn lớn, sở hữu khối tài sản đáng nể nhưng bố chồng Đỗ Hà lại rất giản dị, chân chất và gần gũi. Cả ông Nguyễn Viết Hải và con trai - thiếu gia Viết Vương đều không hề phô trương, luôn thể hiện sự khiêm nhường khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Bố chồng của Đỗ Hà đáng mến quá. Tôi có thể nhìn thấy sự ấm áp, thật tình của ông qua từng ánh mắt, cử chỉ. Mừng cho Đỗ Hà khi về làm dâu có gia đình chồng yêu thương”.

- “Chưa xem đám cưới nào mà bố chồng phát biểu mình lại xúc động thế này. Ông nói đầy đủ, rõ ràng mà lại rất tình cảm, luôn thể hiện sự tôn trọng với nhà gái”.

- “Hiểu lý do vì sao ông là người đứng đầu một tập đoàn lớn. Cách ứng xử quá tinh tế, chân thành và không hề phô trương”.

- “Từng cử chỉ hành động của bố chồng Hà luôn ghi điểm... Bác thật lịch sự, ấm áp và tử tế”.

- “Sướng nhất Đỗ Hà! Bố chồng siêu đỉnh luôn”.

- “Nhìn chú thân thiện và ân cần trong từng hành động, lời ăn tiếng nói. Đám cưới của con trai một tập đoàn nghìn tỷ mà lại khiến mình thấy rất gần gũi, truyền thống. Chúc chú nhiều sức khỏe và chúc hai vợ chồng Đỗ Hà có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn”.

Được biết doanh nhân Nguyễn Viết Hải sinh năm 1966, tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch (cũ), Quảng Bình. Theo lý lịch tự thuật khi ứng cử Đại biểu HĐND năm 2021, ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Từ năm 1984 - 1993, ông Hải là cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình và về chế độ 176 từ năm 1994. Từ sau đó trở đi, ông Hải kinh doanh và thành lập công ty từ năm 1998. Từ năm 2016 đến nay, ông Nguyễn Viết Hải là Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình trong 2 nhiệm kỳ, 2016 - 2021 và 2021 - 2026.