Mới đây, chị Hoàng Thu Hiền (Nghệ An) khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi chia sẻ công thức chế biến món trám nếp ngâm mắm nhĩ. Mỗi mùa trám, chị Hiền đều tìm mua những mẻ trám nếp ngon nhất làm món ăn đặc biệt này, vừa để gia đình thưởng thức, vừa biếu bạn bè, người thân.



Mẹ đảm Nghệ An từng khiến hội chị em yêu bếp mê mẩn khi đăng hình ảnh góc bếp ngập tràn những rổ trám nếp tím đen căng mọng. Nhiều người không chỉ trầm trồ vì độ tươi ngon của trám mà còn ngưỡng mộ sự chăm chút, tỉ mỉ và tình yêu ẩm thực mà chị thể hiện trong từng món mình làm.

Trám nếp là món ăn dân dã nhưng đầy tinh tế.

Khác với trám trắng có vị chát, trám nếp chín cho hương vị bùi béo, thơm ngậy đặc trưng. Quả trám có hình thoi, vỏ tím đen, hơi sần, bên trong là phần thịt vàng mềm, khi ăn cảm nhận rõ độ dẻo và vị ngọt nhẹ. Quả trám có thể dùng làm nhiều món ngon như kho cá, kho thịt, hấp, om...

Trám nếp ngâm mắm nhĩ tuy cách làm không cầu kỳ nhưng hương vị lại rất “gây nghiện”. Món này có thể ăn ngay sau khi ngâm, hoặc dùng làm nguyên liệu để kho, rim.

Theo chia sẻ của chị Hiền, bí quyết để có món trám nếp ngâm mắm ngon nằm ở khâu chọn nguyên liệu: “Phải chọn quả có màu tím đen, vỏ hơi sần thì thịt mới bùi và thơm. Trám non hoặc vỏ bóng thường ít ngậy, vị kém đậm” .

Bí quyết để có món trám nếp ngâm ngon nằm ở khâu chọn nguyên liệu.

Chị Hiền từng khiến chị em yêu bếp mê mẩn khi chia sẻ góc bếp với những rổ trám nếp tươi ngon.

Mỗi mùa, chị gom được khoảng 5-6 yến trám nếp. Sau khi rửa sạch, để ráo nước, chị om trám ở nhiệt độ khoảng 70°C trong 15 phút để quả chín mềm, lên màu vàng óng. Tiếp đó, trám được vớt ra để ráo, trong lúc chị Hiền đun sôi nước mắm cùng đường, một ít giấm và nước lọc.

Khi hỗn hợp nguội, chị cho trám, tỏi, ớt xay vào hũ rồi đổ phần nước mắm đã pha vào ngâm. Chỉ sau một ngày, trám đã ngấm vị, thơm nức, sẵn sàng để thưởng thức. Một chút lá chanh thái sợi rắc lên khi ăn sẽ giúp món ăn thêm dậy hương.

Thành quả là món trám ngâm mắm nhĩ bùi béo, thơm ngon, thấm đẫm gia vị.

Vị bùi béo của trám, hòa quyện cùng vị mặn ngọt của mắm và chút cay thơm từ ớt, tỏi, lá chanh tạo nên hương vị đặc sắc khó quên.

Bài chia sẻ công thức làm món trám nếp ngâm mắm nhĩ của chị Hiền được nhiều chị em yêu bếp chia sẻ trên mạng xã hội, giúp lan tỏa một món ăn độc đáo tuy đơn giản nhưng có sức hấp dẫn lớn. Nếu bạn muốn thử đổi vị cho bữa cơm gia đình hay tìm thêm món ăn nhẹ để lai rai thì trám nếp ngâm mắm nhĩ tự tay làm sẽ là gợi ý tuyệt vời.

