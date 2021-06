Mẹ đảm Hải Phòng chia sẻ cách làm tranh trang trí cực đẹp mà tổng chi phí chỉ 250k

Xu hướng decor nhà cửa mấy năm gần đây rộ lên như một trào lưu hot. Ai cũng muốn hô biến không gian sống của mình đẹp mắt, hiện đại và sang chảnh nhất có thể. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng dư dả để đầu tư nên nếu biết khéo léo tự làm những món đồ decor trang trí cũng sẽ giúp tăng thẩm mỹ cho ngôi nhà mà vẫn tiết kiệm.

Là một người thích mày mò sáng tạo và có thẩm mỹ, chị Hương Trang (hiện là CEO cho một công ty nội thất ở Hải Phòng) cũng thường xuyên sáng tạo các sản phẩm decor cho chính ngôi nhà của mình. Tác phẩm tranh con họa mi trang trí của chị được chia sẻ mới đây cũng khiến nhiều người nghiện nhà tò mò và hứng thú.

Tranh DIY được chị Hương Trang thực hiện với giá chỉ 250k.



Được biết bức tranh trang trí này được chị Trang thực hiện với chi phí chỉ 250k từ những nguyên vật liệu đơn giản, dễ kiếm. Chỉ cần một chút khéo léo là bạn có thể học theo và tự thực hiện ngay tại nhà.

Bước 1:

Lên trang Pinterest, bạn gõ từ khóa “chinese bird painting” để tìm hình ảnh yêu thích. Tìm kiếm được một hình ảnh chân ái của mình với dung lượng ảnh sắc nét càng cao càng tốt.

Như vậy là bạn đã có ảnh yêu thích để trang trí mà không tốn 1 đồng.

Đây là bức tranh được chị Hương Trang lựa chọn trên Pinterest.

Bước 2:

In tranh. Chất liệu chị Hương Trang in là decal bóng mờ. "Chất liệu in bóng mờ nhìn sẽ xịn hơn so với bóng loáng và không bị phản sáng. Bạn có thể in viền trang màu nâu vân gỗ hoặc viên xanh đỏ tùy sở thích". Tranh bóng mờ có giá chỉ 29k/tấm. Thêm công in mất khoảng 50k.

Bước 3:

Cắt Foam mec. Cái này bạn có thể ra hàng làm biển quảng cáo nhờ họ cắt CNC một tấm foam mec dày 1 phân (1cm) fil 60. Khoảng 5 phút là có, chi phí cho tấm này là 20k.

Bước 4:

Bạn tới cửa hàng hoa giả lựa hoa để gắn trang trí. Ví dụ: Nền tranh của mình là hoa đỏ, chim đen ghi thì mình lựa hoa đỏ. Còn chim vàng và lá xanh thì lựa mai vàng giả decor.

Số lượng hoa lá cành mua để gắn decor nên tiết chế cho vừa phải để không tạo cảm giác rườm rà gây khó chịu. Chi phí dao động từ 50 - 90k.

Bước 5:

Makeup cho tranh. Nếu bạn có chút khéo tay thì có thể đi lại màu acrylic cho tranh để bức tranh có hồn và nổi hơn. Như bức tranh của chị Hương Trang đã đi lại toàn bộ tranh để tạo cảm giác cho giống tranh vẽ tay. Màu acrylic có giá 12k/hộp.



Bước 6:

Mua súng bắn keo (hoặc đi mượn để tiết kiệm) về dán tranh vào Fomex rồi dùng súng bắn keo gắn hoa vào, dùng đầu nhọn của đinh hoặc kéo đục cái lỗ trên tranh để treo tranh. Súng bắn keo có giá 9k/chiếc.

Như vậy với chi phí cho là tối đa 250k là bạn đã hoàn thành bức tranh decor nhà siêu rẻ rồi. Với kiểm tranh DIY này, mọi người có thể thỏa sức biến tấu với hình ảnh và kích thước, từ tròn, lục giác, trái tim để phù hợp với ngôi nhà của mình.

Ảnh và video: NVCC