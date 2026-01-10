Mẹ của Thuỳ Tiên hiện giờ ra sao?

Sau phiên toà xét xử diễn ra tại TP.HCM, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị tuyên phạt 2 năm tù. Tại toà án, ngoài những diễn biến xoay quanh Thuỳ Tiên thì sự xuất hiện của mẹ cô cũng gây chú ý. Khoảnh khắc mẹ của Thuỳ Tiên lau nước mắt, lặng lẽ ra về sau khi con gái khiến nhiều người bàn tán. Trong thời gian Thuỳ Tiên còn hoạt động showbiz thì mẹ của cô cũng chăm cập nhật mạng xã hội, được nhiều người theo dõi. Chính vì thế, cuộc sống hiện tại của mẹ Thuỳ Tiên cũng khiến netizen tò mò.

Theo đó, thời điểm con gái dính vào ồn ào thì mẹ Thuỳ Tiên khoá các trang mạng xã hội. Cách đây vài ngày, bà mở tại TikTok cá nhân, đăng vài clip cập nhật cuộc sống bên cậu con trai. Mẹ Thuỳ Tiên hé lộ tin nhắn con trai than buồn bã, nhớ lại những ngày còn nghèo khó nhưng 3 mẹ con luôn có nhau. Khi đó, mẹ của Thuỳ Tiên cho biết vẫn chưa đến ngày để được vào thăm con.

Trong những bài đăng mới của mẹ Thuỳ Tiên, cư dân mạng mong bà giữ gìn sức khoẻ, mạnh mẽ vượt qua giai đoạn nhiều biến cố này. Không còn đáp trả từng bình luận như trước, mẹ của Thuỳ Tiên chỉ "thả tim" trước những lời nhắn nhủ của cư dân mạng. Có thể thấy, cuộc sống của bà hiện kín tiếng, bình lặng hơn hẳn so với trước.

Mẹ Thuỳ Tiên mở lại mạng xã hội nhưng không cập nhật quá nhiều thông tin (Ảnh: FBNV)

Trước đó, bà từng có mặt trong phiên toà xét xử Thuỷ Tiên (ảnh: Viết Thanh)

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên sinh ra trong gia đình bố mẹ không có hôn nhân hạnh phúc, tuổi thơ cô sống cùng với người thân. Tuy đã không còn bên nhau nhưng vào những dịp đặc biệt, quan trọng của con gái thì ba và mẹ Thuỳ Tiên vẫn thoải mái xuất hiện chung. Trước đó, mẹ của Thùy Tiên từng lên tiếng khi bị netizen chỉ trích đã bỏ rơi con: "Không ở với con không có nghĩa là bỏ con, không thương con. Tôi cũng là một người mẹ như bạn, cũng mang thai 9 tháng 10 ngày, cũng chịu đựng đau đớn đẻ con ra, cũng thức trắng đêm vì con. Tôi cũng lo lắng, chăm sóc, dạy dỗ con nên người".

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi quan điểm khi Thuỳ Tiên vào showbiz, mẹ cô từng nói: "Tôi rất là thoải mái, đặc biệt là những chuyện riêng tư hay quyết định của con gái. Tôi không can thiệp và ngăn cản. Quan trọng là Tiên thích và đam mê là được. Tất cả những chuyện trong cuộc đời, muốn bứt phá phải gặp trở ngại, không như mình mong đợi nên có cái gì đó xảy ra thì cũng coi như là thuyền to thì sóng cả cho nên mình đã quyết định thì phải chấp nhận khó khăn xảy ra. Tôi cũng khuyên con gái vậy thôi chứ không ngăn cản.

Là một người mẹ, tôi chỉ mong Tiên có cuộc sống bình an, hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống thôi. Bản thân tôi chỉ mong Tiên là một người bình thường, chứ không mong Tiên sẽ trở thành cái gì to lớn cả, vì trong cuộc sống, điều gì càng cao sẽ càng áp lực. Cho nên tôi không muốn Tiên bị đặt nặng điều đó".

Thuỳ Tiên từng chia sẻ dù ba mẹ ly hôn nhưng cả hai vẫn dành sự quan tâm cho cô (ảnh: FBNV)

Thuỳ Tiên cũng từng lên tiếng nói về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình: "Bản thân tôi và gia đình vẫn có mối quan hệ tốt đẹp và yêu thương lẫn nhau, không phải như lời đồn thổi rạn nứt trên mạng xã hội. Dù thế nào, tôi vẫn rất yêu gia đình. Tôi mong mọi người cũng yêu thương tôi giống cách tôi yêu gia đình mình vậy".