"Trai tồi" Vbiz vừa trở lại đã dính nghi vấn đạo nhạc?

Mới đây, Wren Evans bất ngờ công bố album Nổ, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu nhạc. Ngay sau khi ra mắt, album ghi nhận những con số khá ấn tượng trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, cho thấy sức hút nhất định của nam ca sĩ dù trước đó không ít khán giả vẫn còn dè dặt trong việc tiếp cận lại các sản phẩm mới của nam ca sĩ sau loạt ồn ào đời tư.

Wren Evans bất ngờ công bố album Nổ, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu nhạc (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý nhất trong loạt tranh luận xoay quanh album Nổ chính là nghi vấn ca khúc Gió Đưa Tình có phần mở đầu được cho là tương đồng với Peter Pan Was Right. Theo những đoạn so sánh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều netizen nhận xét rằng Gió Đưa Tình sở hữu phần điệp khúc có giai điệu khá giống với intro của ca khúc Peter Pan Was Right, dù nhịp điệu trong Gió Đưa Tình được đẩy nhanh hơn đôi chút. Đặc biệt, cách xử lý hòa âm ở những giây đầu tiên bị cho là mang lại cảm giác “quen tai”, khiến không ít người nghe dễ dàng liên tưởng đến ca khúc quốc tế nói trên. Sự trùng hợp này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều.

Nhiều netizen nhận xét rằng hai ca khúc sở hữu phần intro có giai điệu khá giống nhau:

Gió Đưa Tình - Wren Evans

Peter Pan Was Right - Anson Seabra

Trên các mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng sự giống nhau ở phần intro là khá rõ ràng và khó có thể xem là “ngẫu nhiên”. Một số ý kiến gay gắt hơn còn liên hệ sự việc này với những ồn ào đời tư trước đó của Wren Evans, từ đó đặt dấu hỏi lớn về thái độ làm nghề và cho rằng việc tẩy chay nam ca sĩ là cần thiết. Thậm chí, có bình luận cho rằng chính vì hình ảnh cá nhân đã bị ảnh hưởng nên các sản phẩm âm nhạc của anh hiện tại càng bị soi xét khắt khe hơn bình thường.

Sau những ồn ào, các sản phẩm âm nhạc của Wren Evans càng bị soi xét khắt khe hơn bình thường (Ảnh: FBNV)

Ở chiều ngược lại, vẫn có không ít khán giả lên tiếng bênh vực Wren Evans. Nhiều người cho rằng việc hai ca khúc có vài nét tương đồng ở phần mở đầu chưa đủ cơ sở để kết luận là sao chép, bởi cấu trúc tổng thể, giai điệu xuyên suốt và màu sắc âm nhạc của Gió Đưa Tình vẫn mang dấu ấn riêng. Một số ý kiến cũng nhấn mạnh rằng trong âm nhạc đại chúng, đặc biệt là pop, việc trùng hợp motif hay cách triển khai giai điệu là điều không quá hiếm gặp.

Tranh cãi xoay quanh ca khúc nói riêng và album Nổ nói chung vẫn đang diễn ra khá gay gắt (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, tranh cãi xoay quanh ca khúc nói riêng và album Nổ nói chung vẫn đang diễn ra khá gay gắt. Do đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Wren Evans sau nhiều ồn ào về đời sống cá nhân, từng chi tiết nhỏ đều bị đặt dưới sự soi xét kỹ lưỡng của netizen. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng nam ca sĩ vẫn sở hữu sức ảnh hưởng nhất định trong thị trường nhạc Việt, khi các sản phẩm của anh liên tục tạo ra thảo luận và thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.