Mẹ của nam sinh Huy chương Vàng AIMO chia sẻ bí quyết dạy con giỏi Toán

Trong suốt các vòng thi Đấu trường Toán học AIMO , chị Vũ Thị Hiền, giảng viên Trường Đại học Phương Đông, mẹ của Phạm Bảo Nguyên thường theo sát con để cổ vũ, động viên tinh thần.

Chị Hiền chia sẻ, con trai yêu thích môn Toán từ khi còn là học sinh tiểu học. Nhờ được thầy cô yêu quý, truyền lửa nên mỗi ngày, con càng thấy yêu Toán, ham học Toán hơn. Đặc biệt, môn tiếng Anh Nguyên cũng học tốt nên phù hợp Cuộc thi đấu trường toán học Châu Á – AIMO, thi Toán bằng tiếng Anh.

Làm nghề giáo, chị Hiền nói rằng, không trực tiếp cầm tay chỉ từng bài nhưng luôn quan tâm làm sao để con phát triển hết tư duy, năng lực của mình. Từ nhỏ, chị dạy Nguyên phương pháp học đồng thời truyền cảm hứng để con tự học.

“Nguyên là người có sự tập trung cao độ, nghiêm túc. Đã ngồi vào bàn học là say mê, không để ý xung quanh nên dù mỗi tối chỉ học 2-3 giờ nhưng rất hiệu quả”, chị Hiền nói.

Phạm Bảo Nguyên là một trong những gương mặt xuất sắc vừa được T.Ư Đoàn tặng Bằng khen. (ảnh: Trọng Tài)

Năm học 2024-2025, Bảo Nguyên trúng tuyển cùng lúc 3 trường THPT chuyên đáng mơ ước gồm: THPT chuyên Ngoại ngữ, THPT chuyên ĐH Sư Phạm và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cuối cùng, nam sinh chọn Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam để theo học vì đây là ngôi trường đã gắn bó suốt 4 năm THCS, lại gần nhà có thể đạp xe đi học.

Mẹ của Nguyên cũng tiết lộ thêm, con trai không đi học thêm quá nhiều . Ví dụ, trước kỳ thi vượt cấp, mỗi tuần con chỉ học thêm 1 buổi toán, ngoại ngữ.

Chị Vũ Thị Hiền (giảng viên Trường Đại học Phương Đông) mẹ của Phạm Bảo Nguyên

Mẹ cũng không phải tìm sách, tài liệu cho con bởi hiện nay nguồn học liệu quá nhiều, thậm chí hỗn loạn, nếu chọn sai sẽ khiến con mất nhiều thời gian, không giải quyết được yêu cầu. Chị chọn cách tin tưởng thầy cô giáo bộ môn và xin thêm tài liệu ôn tập để con làm thêm ở nhà. Nhưng gia đình cũng quan niệm, sau một ngày học dài, cần có thời gian ăn uống, ngủ nghỉ đủ giấc để tái tạo năng lượng nên con thường đi ngủ trước 23 giờ đêm.

“Đặc biệt, con có ý thức tự giác học tập rất cao. Trong lúc đang học bài có bạn đến rủ đi chơi, con liền từ chối”, chị Hiền nói.

Học giỏi Toán, tiếng Anh, nam sinh chia sẻ ước mơ sẽ trúng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Giải T oán rất thú vị

Bảo Nguyên không giấu được niềm vui, sự tự hào vì sau khi giành được Huy chương Vàng tại Vòng chung kết Quốc tế AIMO tại Nhật Bản, em và các bạn vinh dự được nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn.

“Đây sẽ là niềm vui, động lực cho em tiếp tục cố gắng hơn nữa trên con đường học tập”, Nguyên nói.

Nam sinh cũng chia sẻ, yêu thích cả Toán và tiếng Anh nhưng em tìm thấy niềm vui mỗi khi giải được bài khó. Khi gặp bài khó, em sẽ ghi hết thông tin, dữ liệu ra giấy nháp, cố gắng liên kết kiến kiến thức để tìm hướng giải.

Trong suốt những năm tháng học tập ở trường phổ thông, từng giải rất nhiều đề nhưng Nguyên đánh giá, đánh giá AIMO hay và khó, có nhiều câu hỏi mang tính thực tiễn.

Ngoài thời gian học trên lớp và làm bài tập thầy cô giao, Nguyên cũng bật mí thường tìm thêm các bộ đề để tự luyện tập, tự kiểm tra đáp án nâng cao trình độ, kỹ năng làm bài.