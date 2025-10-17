Mẹ có bỏ qua dinh dưỡng vàng cho con nhanh tiếp thu hơn?

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra nguyên nhân quan trọng, đó là sự thiếu hụt dưỡng chất cho não bộ và thị lực – nền tảng quyết định khả năng học hỏi, ghi nhớ và phát triển toàn diện của trẻ.

Trẻ học chậm, kém tập trung là nỗi lo của hầu hết các phụ huynh.

Bỏ qua bổ sung DHA & Lutein cho trẻ - Mẹ có đang phạm sai lầm?

DHA – Nền tảng của trí tuệ

DHA – một acid béo Omega-3 thiết yếu, chiếm tỉ lệ lớn trong cấu trúc não bộ và võng mạc, có vai trò cốt lõi trong việc tạo nên các kết nối thần kinh, giúp dẫn truyền tín hiệu nhanh và chính xác. Nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition (2005) đã chỉ ra rằng trẻ thiếu DHA có nguy cơ kém phát triển nhận thức và khó thích nghi trong môi trường học tập.

Lutein – Dưỡng chất bảo vệ thị lực

Lutein là một loại carotenoid đặc biệt có thể đi qua hàng rào máu – võng mạc, tập trung tại điểm vàng (macula), nơi đảm nhiệm tới 90% chức năng thị lực. Nhờ vậy, Lutein giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử, vốn là yếu tố trẻ em ngày nay tiếp xúc thường xuyên. Một nghiên cứu của Đại học Georgia (Mỹ), công bố trên Journal of Ophthalmology (2017), cho thấy việc bổ sung Lutein giúp cải thiện chức năng thị giác và khả năng xử lý hình ảnh ở trẻ em.

Như vậy, DHA và Lutein không chỉ đơn thuần là dưỡng chất bổ sung, mà chính là "nguyên liệu" nền tảng quyết định sự phát triển trí tuệ và thị lực ở trẻ.

DHA & Lutein – Bộ đôi dưỡng chất then chốt cho não bộ và mắt của trẻ

DHA & Lutein – Bộ đôi dưỡng chất vàng cho não bộ và thị lực.

Khi hai dưỡng chất này được bổ sung đồng thời, tạo nên hiệu ứng cộng hưởng theo ba khía cạnh then chốt:

Thứ nhất, tối ưu khả năng học tập toàn diện và bảo toàn dưỡng chất. DHA có đặc tính dễ bị oxy hóa, khiến hiệu quả dễ bị suy giảm. Tuy nhiên, Lutein – một chất chống oxy hóa tự nhiên – giúp bảo vệ các phân tử DHA khỏi bị oxy hóa, duy trì sự ổn định của màng tế bào.

Thứ hai, giảm gánh nặng cho mắt và não. Trong môi trường học tập hiện đại, trẻ thường xuyên phải "đa nhiệm" giữa đọc – viết và sử dụng thiết bị điện tử. DHA giúp não duy trì sự tập trung lâu dài, còn Lutein bảo vệ mắt khỏi mệt mỏi do ánh sáng xanh.

Thứ ba, xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Bổ sung DHA và Lutein từ sớm không chỉ giúp trẻ học tập hiệu quả ở hiện tại mà còn tạo lợi thế dài hạn cho sự phát triển trí tuệ và bảo vệ thị lực khỏi lão hóa sớm.

TPBVSK Kids High Strength DHA Algae Oil plus Lutein - Giải pháp cho trẻ từ Australia

Giải pháp bổ sung DHA và Lutein cho trẻ từ Australia.

Đáp ứng nhu cầu cấp thiết về giải pháp bổ sung dinh dưỡng an toàn và hiệu quả, thương hiệu Vitatree đến từ Úc đã nghiên cứu và sản xuất sản phẩm TPBVSK Kids High Strength DHA Algae Oil plus Lutein.

Nguồn DHA trong TPBVSK Kids High Strength DHA Algae Oil plus Lutein được chiết xuất từ vi tảo Schizochytrium – một nguyên liệu cao cấp, an toàn cho trẻ nhỏ, không chứa thủy ngân và kim loại nặng. Đặc biệt, mỗi viên đều chứa hàm lượng 160mg DHA và 5mg Lutein. Công nghệ chưng cất phân tử và lên men hiện đại không chỉ giúp DHA giữ nguyên hàm lượng tinh khiết mà còn loại bỏ hoàn toàn mùi tanh, mang lại hương vị dễ uống cho trẻ.

Việc kết hợp DHA và Lutein trong cùng một viên uống mang lại lợi ích kép: DHA củng cố cấu trúc não bộ và khả năng ghi nhớ, trong khi Lutein – hoạt chất vàng bảo vệ võng mạc, lọc ánh sáng xanh – giúp hỗ trợ thị lực khỏe mạnh. Đây chính là bộ đôi hoàn hảo giúp trẻ vừa học tập tập trung, tăng cường nhận thức vừa có đôi mắt sáng khỏe.

Ông Daniel Moore – Giám đốc QA, Công ty BPure Australia.

Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy chuẩn GMP, đạt chứng nhận TGA – Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thiết bị Y tế Úc và được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành. Đặc biệt, Vitatree còn tự hào với việc các nguyên liệu đạt chuẩn Australian Made, khẳng định nguồn gốc và chất lượng sản phẩm được kiểm soát từ khâu đầu vào cho đến thành phẩm cuối cùng.

Đại diện nhãn hàng, ông Daniel Moore – Giám đốc QA Công ty BPure Australia, chia sẻ: "Mỗi lô sản phẩm đều được kiểm nghiệm độc lập để đảm bảo hàm lượng và chất lượng trong từng viên uống. Chúng tôi đề cao về tính toàn vẹn của sản phẩm. Điều này giúp đảm bảo chất lượng hàng đầu trên thị trường. Chứng nhận Australian Made không chỉ là danh hiệu, mà là sự bảo chứng cho niềm tin và chất lượng sản phẩm dành cho các khách hàng."

Bằng sự kết hợp giữa DHA và Lutein trong sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, Vitatree mong muốn đồng hành cùng các gia đình Việt trong hành trình nuôi dưỡng thế hệ trẻ thông minh, khỏe mạnh và sẵn sàng chinh phục tri thức.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Kids High Strength DHA Algae Oil plus Lutein

- Hỗ trợ bổ sung DHA và Lutein

- Hỗ trợ tốt cho não bộ, mắt và nhận thức

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xuất xứ và tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm:

- Xuất xứ: Australia

- Nhà sản xuất: Ferngrove Place SOUTH GRANVILLE NSW 2142 Australia

Tổ chức công bố, nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

CÔNG TY TNHH B.PURE VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 34 ngõ 155 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chi tiết xem tại đây