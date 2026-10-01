Cậu ruột bán hết đất đai đến nương nhờ mẹ tôi, vài tháng sau, bố tôi tuyên bố một câu khiến mẹ nổi giận, cả nhà lao đao theo

Ngày ông bà ngoại còn sống, nhà tôi không phải gia đình giàu có nhưng cũng có một ít đất đai để lại. Mẹ tôi là con gái, còn cậu là con trai duy nhất nên từ nhỏ, ông bà đã thương cậu hơn. Sau này ông bà mất, tất cả đất đai đều để lại cho cậu. Mẹ tôi do đã đi lấy chồng nên không được chia một đồng nào. Mẹ cũng chẳng tranh giành, chỉ nói đó là tài sản của ông bà, ông bà đã quyết định thế nào thì con cái phải tôn trọng như vậy.

Nhưng cậu chẳng biết giữ gìn. Cậu bán dần hết đất đai của ông bà. Có tiền thì ăn tiêu, làm ăn vài thứ rồi lại thua lỗ. Mẹ tôi nhiều lần khuyên cậu phải nghĩ cho vợ con, nhưng cậu chẳng nghe. Đến khi tiền bạc hết sạch, vợ cậu bỏ đi, dẫn theo con cái, căn nhà cũng không còn, công việc thì chẳng có.

Cuối cùng cậu tìm đến nhà tôi. Mẹ tôi thương em trai nên bảo bố cho cậu ở tạm một thời gian. Tôi nghĩ nếu cậu thực sự khó khăn, cả nhà giúp đỡ một thời gian cũng chẳng sao. Nhưng chỉ vài tuần sau, tôi bắt đầu không chịu nổi.

Cậu gần như chẳng làm gì cả. Sáng ngủ đến gần trưa, dậy ăn cơm rồi nằm xem điện thoại. Chiều lại ngủ, tối ăn xong thì đi trà đá, không thì lại tiếp tục nằm. Có hôm bố và tôi đi làm về, thấy cậu nằm dài trên ghế phòng khách, còn mẹ vừa nấu cơm vừa giặt giũ. Cậu chẳng hỏi han hay phụ giúp một việc nhỏ nào.

Tôi càng nhìn càng tức. Tôi nghĩ đến chuyện ngày trước mẹ mình không được hưởng một đồng nào từ tài sản của ông bà ngoại. Nếu ngày đó cậu giữ đất, giữ nhà, biết làm ăn thì bây giờ dù không giàu có thì ít nhất cậu cũng còn chỗ mà sống. Đằng này, cậu bán sạch rồi lại về nhà chị gái để dựa vào.

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Tôi từng nói thẳng với mẹ rằng cậu phải tự tìm việc làm. Mẹ chỉ thở dài, bảo cậu đang khó khăn, mình là người nhà thì phải giúp. Tôi hiểu chữ "người nhà", nhưng tôi không hiểu tại sao giúp đỡ lại đồng nghĩa với việc nuôi một người trưởng thành không chịu làm gì.

Đến một hôm, bố tôi không chịu nổi nữa. Bố nói thẳng với mẹ rằng cậu không thể cứ ở mãi như vậy. Nhà này còn cuộc sống của riêng mình, bố mẹ cũng có tuổi, không thể vừa làm việc vừa chăm thêm một người khỏe mạnh nhưng không chịu lao động.

Mẹ lập tức gắt gỏng hỏi bố có phải ghét bỏ em ruột của mẹ không? Hai người cãi nhau ngay trong bữa cơm.

Mẹ nói đó là em trai duy nhất của mẹ, lúc khốn khó mà đuổi đi thì còn gì là tình thân. Bố thì bảo thương người cũng phải có giới hạn, nếu cậu thực sự muốn làm lại cuộc đời thì cả nhà sẽ giúp, còn nếu chỉ muốn có chỗ ăn ở miễn phí thì không thể kéo dài.

Tôi ngồi im, nghe hai người tranh luận mà thấy rất nặng lòng.

Có lẽ mẹ vẫn còn thương em trai, dù cậu đã nhiều lần tự làm khổ mình. Còn tôi chỉ sợ sự thương yêu cưu mang đó cuối cùng lại biến thành một cái vòng luẩn quẩn, khiến cậu càng không muốn đứng dậy.

Tôi không biết rồi chuyện này sẽ đi đến đâu, chỉ biết tôi và bố sắp không chịu nổi nữa rồi.