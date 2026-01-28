Ngày này năm ngoái: Võ Hà Linh “var thẳng” Mai Phương Bùi vì giỏ quà Tết toàn hàng nhái

Trước lùm xùm Mai Phương Bùi bị nghi quảng cáo lố công dụng làm đẹp da của nghệ và sữa ong chúa, câu chuyện càng thêm ồn ào khi chiến thần review Võ Hà Linh nhập cuộc "check var".

Điều khiến netizen bàn tán rôm rả hơn cả là sự trùng hợp bất ngờ: đúng ngày này một năm trước (27/1/2025), Võ Hà Linh cũng từng có màn đánh giá gây chú ý liên quan đến sản phẩm của Mai Phương Bùi. Cụ thể, giỏ quà Tết do Mai Phương Bùi quảng bá với mức giá 395.000 đồng đã được Hà Linh review chi tiết, và chấm vỏn vẹn 2/10 điểm, kèm lời nhận xét thẳng thắn: "Chán không chịu được".

Mới đây, Võ Hà Linh "check var" việc dùng nghệ và sữa ong chúa giúp da đẹp, căng bóng như cách Mai Phương Bùi lăng xê

Ngày này 1 năm trước, Võ Hà Linh cũng có màn "check var" sản phẩm của Mai Phương Bùi, cụ thể là giỏ quà Tết giá 395.000 đồng

Võ Hà Linh review giỏ quà Tết Mai Phương Bùi: Kẹo nhái, trà lẫn mảnh nilon, sản phẩm không có nhãn mác, không ghi hạn sử dụng

Giỏ quà Tết của Mai Phương Bùi gồm 1 hộp kẹo, 1 hộp bánh, 1 hộp trà, 1 hộp nho khô và 1 chai rượu. Với hộp kẹo, Võ Hà Linh nhận xét: "Bình thường (thương hiệu đúng) phải là Raffaello nhưng đây là Rayaldiva. Kẹo ăn được nhưng không có bao bì, không biết nơi sản xuất ở đâu cả". Với hộp bánh thì không có gì quá đặc sắc, nhưng cũng có 1 điểm lưu ý là bao bì không ghi địa chỉ, chỉ có tên nhà máy.

Chuyển sang hộp trà, Võ Hà Linh nhận xét: "Bên ngoài ghi Harmonia Tea nhưng bên trong là trà Tân Cương Thái Nguyên". Đáng chú ý là trong hộp trà còn bị lẫn cả mảnh túi nilon. Hà Linh thẳng thắn cho biết cô không pha trà uống thử vì sản phẩm không có hạn sử dụng, không có nơi sản xuất.

Tương tự, hộp nho khô cũng chỉ được chú thích đóng gói ở Việt Nam, không có bất kỳ thông tin về nơi sản xuất cũng như hạn sử dụng sản phẩm. Kết luận, Võ Hà Linh chấm giỏ quà 2/10 điểm theo quan điểm cá nhân cùng lời nhận xét: "395.000 đồng mọi người thừa sức mua được bánh trái theo kiểu có nhãn mác đàng hoàng".

Võ Hà Linh review chi tiết giỏ quà Tết của Mai Phương Bùi

Kẹo Rayaldiva được cho là hàng nhái của thương hiệu Raffaello

Hộp bánh chỉ ghi tên nhà máy sản xuất chứ không có thông tin địa chỉ

Trong túi trà có lẫn cả mảnh nilon