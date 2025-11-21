Mẹ bé gái bị bạo hành ở Thái Nguyên: Con bị đánh suốt 4 tiếng, dọa rút móng tay

Chị T.Q.T (SN 1993) - mẹ bé gái 13 tuổi ở Thái Nguyên bị bà nội cùng hai người đàn ông tra khảo, hành hạ dã man - cho biết chị đang túc trực trong bệnh viện chăm con và làm việc với công an.

Theo chị T, sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của P.A. đã tạm ổn định nhưng cơ thể vẫn chi chít vết thương. Hiện sức khỏe của cháu đã tốt hơn nhưng 2 chân vẫn phù nề, sưng to.

“Cháu bị bầm tím toàn thân, từ đỉnh đầu xuống gót chân, chỉ phần bụng và mông là không bị đánh. Cháu đau lắm, phần mềm tổn thương nặng, ngủ còn giật mình vì sợ hãi, ăn uống vào là hay bị nôn”, chị T nghẹn ngào nói.

Sức khỏe và tinh thần của cháu P.A dần ổn định sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện.

Chị T. kể, khoảng 22h ngày 16/11, P.A bị bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971, chồng thứ hai của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai bà Hằng) đánh đập.

“Cháu kể là bị đánh liên tục hơn 4 tiếng. Khi ông Trung dọa dùng kìm rút móng tay, nhân lúc ông đi tìm kìm, cháu bỏ chạy”, chị T. nói. Cũng theo chị T, người đánh bé gái nhiều nhất là ông Trung và ông Thành. Đến khoảng 2h sáng 17/11, P.A. mới thoát ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị T. cho hay P.A. là con chung của chị với chồng cũ - con trai bà Hằng. Ngoài P.A, chị còn 2 con khác với người này.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu P.A.

Sau ly hôn, chị T. nuôi con trai lớn, còn hai chị em P.A và D.A (sinh đôi) được gia đình nội chăm sóc từ khi bé mới 1 tuổi. Gần 12 năm qua, hai bên gia đình vẫn giữ liên lạc và chăm lo học hành cho các con bình thường.

Tuy nhiên, khoảng gần 2 năm trở lại đây, chị T. cho biết thỉnh thoảng nghe con kể bị bà nội đánh, thường là với cáo buộc lấy tiền nhưng không có bằng chứng. Sau vụ bạo hành, chị T. cho biết sẽ đưa cả hai chị em P.A. về sống cùng anh trai tại nhà em gái chị T để đảm bảo an toàn.

Trước đó, Công an phường Linh Sơn nhận đơn trình báo từ chị T.Q.T. (trú phường Linh Sơn, mẹ cháu P.A) về việc cháu bé bị chính những người thân trong gia đình đánh đập dã man.

Kết quả xác minh ban đầu của công an cho thấy, cháu P.A sống cùng bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng, ông Lương Quốc Trung và ông Nguyễn Ngọc Thành.

Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền, khoảng 22h ngày 16/11, khi P.A đi chơi về, bà Hằng và ông Trung giữ lại tra hỏi rồi túm tóc, lôi kéo và đánh đập cháu. Hai người này còn sử dụng nhiều vật dụng như gậy gỗ, chảo, chổi lau nhà, thậm chí phần sống dao…để đánh vào nhiều vị trí trên người cháu.

Công an làm việc với bà Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Bị đánh đau, P.A buộc phải nhận mình lấy trộm tiền để họ dừng tay. Bà Hằng nói với chồng thứ 2 là ông Nguyễn Ngọc Thành bảo cháu đi lấy tiền về. Ông Thành vặn tay yêu cầu trả lại tiền cho bà nội.

Theo cơ quan công an, vì P.A. không lấy tiền nên không trả lời được số tiền đó giấu ở đâu. Lúc này, ông Trung và ông Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp, tiếp tục dùng gậy gỗ hành hung, ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm và dọa dùng kìm để rút móng tay và khi ông Trung đi tìm kìm thì cháu P.A vùng chạy thoát, được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Linh Sơn và Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định.