"Mẹ bầu đẹp nhất nhì showbiz Việt hiện nay" Vũ Thúy Quỳnh lộ diện chúc mừng NTK Đỗ Mạnh Cường, đọ sắc giữa dàn hậu

Mới đây, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh có mặt tại cửa hàng DMC Nguyễn Thị Thập (TP.HCM) để chúc mừng NTK Đỗ Mạnh Cường trong sự kiện "Celebrating Her" của thương hiệu DMC by Do Manh Cuong. Đây là một trong những lần hiếm hoi người đẹp sinh năm 1998 dự sự kiện kể từ khi chính thức xác nhận đang mang thai con đầu lòng với doanh nhân Đức Phạm. Dù đang trong giai đoạn bầu bí, nàng hậu quê Điện Biên vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, khiến nhiều người dành cho cô danh xưng "mẹ bầu đẹp nhất nhì showbiz Việt hiện nay".

Sự kiện "Celebrating Her" được DMC by Do Manh Cuong tổ chức nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, với điểm nhấn là màn ra mắt thẻ giới hạn DMC Club dành riêng cho celeb và khách hàng thân thiết, đi kèm đặc quyền ưu đãi lên đến 50% khi mua sắm tại thương hiệu. Theo phía DMC, chiếc thẻ là cách thương hiệu tri ân những nghệ sĩ, creator, người mẫu đã đồng hành và làm việc cùng NTK Đỗ Mạnh Cường trong thời gian qua, đồng thời mở rộng mối gắn kết với nhóm khách hàng trung thành.

Bên cạnh đó, một mini fashion show được tổ chức ngay trong không gian cửa hàng để giới thiệu bộ sưu tập Thu Đông tháng 10. Thay vì sàn diễn quy mô lớn, các thiết kế mới được trình diễn ở cự ly gần, cho phép khách mời quan sát chất liệu, phom dáng và trao đổi trực tiếp với nhà thiết kế. Bảng màu chủ đạo xoay quanh đen, trắng, nâu trầm và be, với những thiết kế mang tinh thần phá cách quen thuộc của Đỗ Mạnh Cường như áo không tay phối váy xếp ly, áo khoác zip cổ cao hay đầm voan xuyên thấu nhiều tầng bèo.

Ngoài Vũ Thúy Quỳnh, sự kiện còn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng nhan sắc như Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Đỗ Cẩm Ly, Á hậu Chelsea Fernandez, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut, Á hậu Hồng Đăng, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Á hậu Mai Ngô, Á hậu Lâm Bích Tuyền cùng MC Liêu Hà Trinh. Phần lớn khách mời chọn trang phục từ chính thương hiệu, tạo nên khung hình đồng điệu khi cùng nhận thẻ DMC Club và giao lưu trong không khí thân mật.

Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt quen thuộc của nhiều cuộc thi nhan sắc và người mẫu trong nước. Cô từng lọt top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, giành ngôi Á quân 3 The New Mentor 2023, vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 trước khi đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.