Mẹ bảo mua máy rửa bát phí tiền, con dâu đáp thẳng: “Nhìn tay mẹ kìa..."

Gia đình tôi đông người, bữa cơm lúc nào cũng nhiều bát đĩa. Mẹ chồng quen rửa tay từ bao năm nay, vừa nhanh vừa tiết kiệm. Còn tôi, sau giờ làm về muộn, đứng trước đống bát dầu mỡ thì chỉ thấy mệt. Khi tôi nói đến chuyện mua máy rửa bát, mẹ cho rằng không cần thiết, vừa tốn tiền vừa chật bếp.

Mâu thuẫn không bùng lên ngay, nhưng tích tụ dần trong những ngày bận rộn, đặc biệt là lúc nhà có việc, bát đĩa chất cao, việc dọn dẹp kéo dài khiến ai cũng mệt. Dù không nói ra, không khí trong bếp lúc đó nặng nề hơn hẳn.

Chỉ khi cả nhà thử dùng máy rửa bát thường xuyên, mọi thứ mới thay đổi. Bát đĩa được rửa sạch bằng nước nóng, khô ráo, không còn mùi dầu mỡ. Quan trọng hơn, việc dọn dẹp sau bữa ăn không còn đè lên một người.

Mẹ chồng tôi vẫn giữ thói quen rửa tay khi ít bát. Nhưng những hôm đông người, máy rửa bát trở thành trợ thủ quen thuộc. Không ai phải nhắc ai, cũng không còn những khó chịu nhỏ tích tụ sau mỗi bữa ăn.

Từ đó tôi hiểu, mẹ thấy “phí” vì đã quen làm mọi thứ bằng sức mình. Còn tôi thấy “đáng” vì muốn tiết kiệm thời gian và sức lực cho những việc khác. Máy rửa bát không làm thay con người, nó chỉ giúp căn bếp nhẹ đi và gia đình bớt căng thẳng hơn.

Vì thấy “đáng” nên tôi đi tham khảo chọn mua luôn!

Sau khi hiểu ra rằng máy rửa bát thực sự phù hợp với sinh hoạt gia đình, tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn. Tôi ghé qua một vài trung tâm điện máy, xem máy thực tế, đọc đánh giá của người đã mua và đối chiếu lại với nhu cầu trong nhà. Cuối cùng, tôi lọc ra một vài lựa chọn tiêu biểu ở các phân khúc khác nhau.

Ở phân khúc cao cấp, Bosch SMS6ZCI37Q với mức giá khoảng 16,79 triệu đồng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Điểm chung trong các đánh giá tôi đọc được là khả năng rửa rất sạch: bát đĩa nhiều dầu mỡ, nồi chảo dùng thường xuyên vẫn sạch bóng, không còn cảm giác nhờn hay mùi thức ăn bám lại. Một số người dùng sau vài tuần cho biết họ gần như không phải rửa tráng trước, chỉ gạt thức ăn thừa là cho thẳng vào máy, dùng lâu ngày vẫn yên tâm về độ ổn định.

Nếu muốn dễ tiếp cận hơn về giá, Toshiba DW-15F9(B)-VN ở tầm 10,99 triệu đồng được nhiều gia đình chọn vì sự đơn giản. Các đánh giá thường nhắc tới cảm giác “dùng nhàn”, thao tác nhẹ nhàng, ít nút bấm, người lớn tuổi trong nhà cũng có thể sử dụng mà không cần hướng dẫn nhiều. Nhiều người mua cũng chia sẻ rằng điểm họ thích nhất là ăn xong gần như không phải làm gì, nhưng bát đĩa lấy ra vẫn sạch và khô, đủ dùng cho sinh hoạt hằng ngày.

Còn với những gia đình ít người, hoặc những ai lần đầu làm quen với máy rửa bát, Comfee CDW-8F60RB ở mức khoảng 6,19 triệu đồng là lựa chọn dễ bắt đầu. Các phản hồi người dùng thường xoay quanh sự tiện và tiết kiệm: máy gọn, dễ thao tác, dùng lâu không thấy tốn điện hay nước hơn so với rửa tay. Với nhu cầu rửa bát cơ bản mỗi ngày, máy đáp ứng ổn, không cần quá nhiều chức năng phức tạp.

Tổng thể lại, đọc và nghe trải nghiệm từ người đã dùng giúp tôi nhận ra một điều khá rõ: máy rửa bát không cần phải mua loại đắt nhất, mà cần đúng với số người, tần suất nấu nướng và thói quen trong nhà. Khi chọn đúng, chiếc máy đó không chỉ giải quyết chuyện bát đĩa, mà còn giúp căn bếp và không khí gia đình nhẹ đi rất nhiều.