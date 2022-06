Mẹ Á hậu Trương Thị May: Người quản lý gắt gao, không rời nửa bước khi con xuất hiện trước công chúng

Trương Thị May: Á hậu ăn chay nổi tiếng showbiz Việt

Trương Thị May đã đoạt hai lần danh hiệu Á hậu 1 Hoa Hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Cô sở hữu một gương mặt lạ đẹp với một nụ cười thần bí và rực rỡ. Trong showbiz Việt, Trương Thị May được xem là người đẹp có nhan sắc "lạ".

Á hậu Trương Thị May có một nhan sắc gây ấn tượng bởi làn da nâu, nụ cười rạng rỡ

Mỹ nhân họ Trương sở hữu vẻ đẹp Khmer không lẫn vào đâu được với nước da bánh mật, mái tóc dài óng mượt, nụ cười tươi rói cùng đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Ít ai biết rằng ẩn sau vẻ bề ngoài dịu dàng đầy nữ tính ấy là một Trương Thị May cá tính và rất mạnh mẽ.



Cô luôn nổi bật giữa rừng người đẹp. Ngoài ra, cô cũng là một trong những người mẫu được đánh giá cao ở gương mặt biểu cảm và phong cách trình diễn tự nhiên, nên Trương Thị May không gặp khó khăn gì khi biến hóa theo những hình ảnh khác nhau.

Ngoài vẻ đẹp đặc biệt này, Trương Thị May còn được khán giả nhớ đến với sở thích ăn chay trường. Cô ăn chay trường từ khi còn nhỏ. Được biết, người Khmer rất tôn sùng đạo Phật. Gia đình May cũng không ngoại lệ. Gia đình theo đạo Phật nên từ nhỏ, Trương Thị May thường được mẹ dẫn đi lễ chùa, nghe quý sư tụng kinh.

Cô có sở thích ăn chay từ nhỏ

Hình ảnh mái chùa và tiếng chuông chùa thanh tịnh, bình yên đã in sâu vào ký ức tuổi thơ của May. Á hậu kiêm diễn viên người mẫu ăn chay trường, một cô gái dân tộc Kh'mer một Phật tử luôn sống theo lời dạy của Đức Phật, là những gạch đầu dòng tiêu biểu về Trương Thị May. Và cũng chính những điểm này đã làm nên một nét rất riêng, không lẫn vào đâu của cô Á hậu Trương Thị May đầy thành công này.



Trương Thị May được mẹ theo sát trong sự nghiệp ra sao?

Từ khi đăng quang và đến bây giờ, tất cả các sự kiện hay buổi diễn nào Trương Thị May tham dự cũng có mẹ đi cùng. Không chỉ chăm chút, hỗ trợ trang phục, mẹ Trương Thị May còn chú ý cách tạo dáng của con gái sao cho chỉn chu nhất. Thậm chí, chính bà còn cầm máy quay phim, chụp ảnh để ghi lại các hoạt động của con gái.

Nói về việc được mẹ quản lý, Trương Thị May tâm sự: "Có mẹ là người quản lý, tôi chưa bao giờ thấy gò bó hay mất tự do, ngược lại, tôi biết ơn. Mẹ đi trước, nhiều kinh nghiệm với cuộc đời và cũng là người hiểu tôi nhiều nhất. Tôi trân trọng thời gian còn mẹ bên cạnh. Không phải ai muốn có mẹ chăm sóc cũng được. Nhiều người con không hòa hợp với cha mẹ, đừng nói gì đến bàn công việc. Nếu không có mẹ, tôi vẫn đủ trưởng thành để làm việc của mình, hoặc thuê trợ lý, nhưng chắc gì họ hết lòng, luôn tìm những lựa chọn tốt nhất cho tôi".



Thậm chí, trong chuyện tình cảm Trương Thị May cũng dựa theo suy nghĩ của mẹ mình. Cô tâm sự chỉ gật đầu cưới khi mẹ đồng ý: "Tôi chỉ yêu, cưới người mẹ tôi ưng ý. Mẹ sinh ra tôi, hiểu tôi cần người đàn ông như thế nào. Mẹ không chấp nhận để tôi cưới vội một ai chỉ vì họ giàu sang hoặc bất kỳ lý do nào".

Về mẹ của Trương Thị May, bà có tên là Trương Mỹ Tiền. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi 5 con nhỏ, đứa con lớn nhất là Trương Thị May cũng còn trong cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", người mẹ phải xoay sở đủ mọi cách để kiếm tiền lo cho các con.

Hiểu được nỗi nhọc nhằn của mẹ, từ nhỏ, Trương Thị May đã biết phụ mẹ nấu cơm, giặt giũ, trông em và chăm sóc bà cố bị liệt suốt ba năm trời. Mấy mẹ con cứ thế nương vào nhau mà sống cho đến khi Trương Thị May trưởng thành.

Mẹ con Á hậu Trương Thị May

Và hiện tại, bà theo sát con để giúp con mọi việc. Nói về công việc quản lý này, mẹ Trương Thị May chia sẻ: "Trước giờ hai mẹ con làm gì cũng có nhau, có thể nói là hai người chung một công việc. Những khi đi làm thì cả hai 'cắm đầu' mà làm, làm xong lại cắm đầu về nhà lo cho bà ngoại và các em nên hầu như trước giờ chưa gặp phải những trường hợp đại gia gạ gẫm như báo chí thường nhắc".



Sau nhiều năm con gái thành danh, mẹ Á hậu Trương Thị May luôn bên con và muốn con tránh khỏi những sóng gió thị phi trong showbiz.

Ảnh: Sưu tầm