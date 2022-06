Top 5 ứng cử viên của ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022: Ngọc Châu hay Hương Ly sẽ trở thành người chiến thắng?

Tối 25/6 tới đây, Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 (Miss Universe Vietnam 2022) sẽ chính thức diễn ra. Tới nay, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Harnaaz Kaur Sandhu và Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray đều đã có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị cho việc làm giám khảo tại đêm Chung kết Miss Universe Vietnam tới đây.

Trước thềm đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, vừa qua Sash Factor - chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng thế giới đã công bố Top 15 thí sinh được đánh giá cao nhất Miss Universe Vietnam lần này. Tuy nhiên đây mới chỉ là đánh giá từ chuyên trang sắc đẹp này.

Trong số đó, công chúng không khỏi chú ý tới Top 5 ở danh sách này. Những gương mặt xuất hiện trong Top 5 đều là các người đẹp có tiếng ở làng mẫu Việt Nam.

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD: 314) - Sinh năm 1994 tại Tây Ninh. - Chiều cao: 1m74 - Số đo 3 vòng: 84 - 58 - 94. - Giải thưởng phụ: Best Body (Hình thể đẹp nhất) tại Bán kết Miss Universe Vietnam 2022

Đứng đầu Top 5 thí sinh được đánh giá cao tại Miss Universe Vietnam 2022 lần này phải nói tới là cựu quán quân Vietnam's Next Top Model Ngọc Châu. Là cựu quán quân Vietnam's Next Top Model nên ngay từ khi mới đăng ký tham gia, Ngọc Châu đã là gương mặt được công chúng và truyền thông săn đón nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vừa qua, Ngọc Châu thậm chí còn xuất sắc giành chiến thắng ở giải thưởng Best Body. Điều này không khiến công chúng quá ngạc nhiên, bởi Ngọc Châu vốn sở hữu thân hình hoàn hảo và bốc lửa.

Ngọc Châu nhận giải thưởng Best Body trong đêm Bán kết Miss Universe Vietnam vừa qua.

Lê Thảo Nhi

Lê Thảo Nhi (SBD: 311) - Sinh năm 1994 tại Đức. - Chiều cao: 1m68 - Số đo 3 vòng: 88 - 65- 92. - Giải thưởng phụ: Best English Skill (Kỹ năng tiếng Anh tốt)

Đứng ở vị trí thứ 2 sau Ngọc Châu là thí sinh mang số báo danh 311 - Lê Thảo Nhi tới từ TP.HCM. Lê Thảo Nhi cũng được đánh giá cao không kém Ngọc Châu nhờ thân hình xuất sắc cùng nụ cười rạng rỡ cuốn hút.

Trong đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa qua, Lê Thảo Nhi được đánh giá cao ở phần thi trang phục dạ hội. Trang phục dạ hội lần này là do chính Lê Thảo Nhi lên ý tưởng thiết kế.



Lê Thảo Nhi đứng ở vị trí thứ 2 sau Ngọc Châu.

Lê Hoàng Phương

Lê Hoàng Phương (SBD: 316) - Sinh năm 1996 tại Khánh Hòa - Chiều cao: 1m76 - Số đo 3 vòng: 86 - 61 - 94. - Giải thưởng phụ: Best Catwalk (Kỹ năng Catwalk tốt)

Vị trí thứ 3 thuộc về thí sinh với số báo danh 316 - Lê Hoàng Phương tới từ Khánh Hòa. Người đẹp sinh năm 1995 sử hữu chiều cao 1m77. Cô từng đạt giải thưởng phụ "Người đẹp biển" tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019.

Đây là lần thứ 2 Lê Hoàng Phương đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trong suốt quá trình thi năm nay, người đẹp vẫn luôn giữ vững phong độ của bản thân trước các thí sinh khác.



Lê Hoàng Phương có nhiều kinh nghiệm đi catwalk.

Nguyễn Thị Hương Ly

Hương Ly (SBD: 343) - Sinh năm 1995 ở Gia Lai, - Chiều cao: 1m76 - Số đo 3 vòng: 79-62-92.

- Giải thưởng phụ: Best Introduction (Kỹ năng giới thiệu tốt)

Vị trí thứ 4 là một gương mặt quen thuộc trong giới người mẫu. Đó chính là cựu quán quân Vietnam's Next Top Model - Hương Ly. Cô cũng là thí sinh được đánh giá cao trong Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay.

Nếu đã biết tới Vietnam's Next Top Model thì công chúng không thể nào quên được Hương Ly. Sau khi giành ngôi vị quán quân cuộc thi này, Hương Ly cũng thử sức với nhiều cuộc thi nhan sắc khác. Cô từng lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cùng giải phụ "Người đẹp Thời trang".

Là người đồng hành và theo dõi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova đánh giá cao Hương Ly và tin tưởng người đẹp sinh năm 1995 có thể giành vương miện Miss Universe Vietnam đầu tiên cho mảnh đất Gia Lai. Dự đoán này của Natalie Glebova nhận được sự đồng tình từ fan Việt Nam lẫn quốc tế bởi Hương Ly dần tỏa sáng và thể hiện tốt ở nhiều phần thi quan trọng, đặc biệt ở đêm Bán kết cuộc thi diễn ra vào tối ngày 21.06 tại TPHCM.

Bên cạnh chiến thắng giải Best Introduction (Phần giới thiệu hay nhất), Hương Ly còn xuất hiện trong Top 10 giải Best Face (Gương mặt đẹp nhất), Top 10 giải Best Body (Thân hình đẹp nhất), Top 10 Best Catwalk (Trình diễn tốt nhất), Top 10 giải Best English Skill (Kỹ năng tiếng Anh tốt) trong khuôn khổ giải phụ Best Social của cuộc thi.

Lệ Nam

Nguyễn Thị Lệ Nam (SBD: 337)

- Sinh năm 1996 tại Tiền Giang. - Chiều cao 1m75 - Số đo 3 vòng: 87-60-93. - Giải thưởng phụ: Best Face (Gương mặt đẹp nhất)

Vị trí cuối cùng trong Top 5 chẳng phải gương mặt xa lạ mà chính là Lệ Nam - chị gái của Nam Em. Lệ Nam cũng xuất sắc giành giải Best Face tại đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 mới đây.



Lệ Nam từng là học trò của siêu mẫu Thanh Hằng trong The Face Vietnam. So về danh tiếng thì Lệ Nam đúng là không nổi tiếng bằng cô em gái Nam Em. Tuy nhiên, nếu nói về ngoại hình thì cô nàng hoàn toàn không thua gì em gái mình.



Đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Universe Vietnam 2022 sẽ diễn ra tại sân khấu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn, SECC (Quận 7, TP.HCM) vào tối 25/6/2022 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

https://afamily.vn/top-5-ung-cu-vien-cua-ngoi-vi-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2022-ngoc-chau-hay-huong-ly-se-tro-thanh-nguoi-chien-thang-20220623150832568.chn