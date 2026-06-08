5 ý tưởng làm thêm giúp tăng thu nhập 2-5 triệu đồng mỗi tháng: Không cần bỏ việc chính, vẫn có thêm khoản tiền đáng kể

Chị Hà bắt đầu từ mong muốn rất đơn giản: Có thêm tiền mà không phải vay mượn

Chị Hà (43 tuổi, Hà Nội) từng có mức lương khoảng 13 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ tiền học cho con, tiền sinh hoạt và các khoản phát sinh, gia đình gần như không để dành được bao nhiêu.

"Tôi không muốn kiếm thật nhiều tiền. Tôi chỉ muốn mỗi tháng có thêm 3–4 triệu để chủ động hơn khi cần sửa xe, mua đồ cho con hoặc đi du lịch ngắn ngày", chị kể.

Ban đầu, chị nghĩ rằng chỉ những người giỏi kinh doanh mới có thể kiếm thêm. Nhưng sau khi thử một vài công việc nhỏ, chị nhận ra điều quan trọng không phải là làm việc quá sức mà là chọn đúng việc phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Dưới đây là 5 công việc đang được nhiều phụ nữ lựa chọn để cải thiện thu nhập mà không phải đánh đổi quá nhiều thời gian.

1. Nhận viết nội dung, nhập liệu hoặc quản lý fanpage nhỏ

Đây là công việc phù hợp với những người có khả năng sử dụng máy tính cơ bản, biết soạn thảo văn bản và có tư duy sắp xếp thông tin.

Nhiều cửa hàng nhỏ, hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ không đủ ngân sách thuê nhân sự toàn thời gian. Họ thường tìm người hỗ trợ đăng bài, trả lời tin nhắn hoặc cập nhật nội dung fanpage.

Chị Mai Anh (40 tuổi, TP.HCM) hiện quản lý nội dung cho 2 cửa hàng mỹ phẩm sau giờ làm.

"Mỗi tối tôi dành khoảng 1 tiếng để lên lịch bài đăng. Thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Không quá nhiều nhưng rất đều đặn", chị chia sẻ.

Thu nhập phổ biến:

- Nhập liệu: 1–3 triệu đồng/tháng

- Quản lý fanpage nhỏ: 2–5 triệu đồng/tháng

- Viết bài cộng tác: 100.000–300.000 đồng/bài

2. Bán đồ ăn hoặc đồ uống theo đơn đặt trước

Không ít phụ nữ tận dụng khả năng nấu nướng để tạo thêm nguồn thu nhập.

Khác với việc mở quán, mô hình này đơn giản hơn rất nhiều. Người bán chỉ nhận số lượng vừa phải từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc khách quen.

Một số sản phẩm dễ triển khai:

- Cơm văn phòng

- Bún, phở nấu sẵn

- Chè, sữa chua

- Bánh ngọt handmade

- Nước ép, trà trái cây

Chị Hương (45 tuổi, Hà Nội) hiện bán sữa chua nhà làm cho đồng nghiệp.

"Tôi chỉ làm khoảng 30–40 hộp mỗi tuần. Lợi nhuận không quá lớn nhưng mỗi tháng cũng thêm được gần 4 triệu đồng", chị nói.

Ưu điểm là vốn thấp, có thể tận dụng bếp và dụng cụ sẵn có trong gia đình.

3. Trông trẻ theo giờ hoặc hỗ trợ học tập cho trẻ nhỏ

Nhiều phụ huynh hiện nay có nhu cầu tìm người hỗ trợ đón con, trông trẻ vài giờ buổi tối hoặc cuối tuần.

Những phụ nữ đã có kinh nghiệm nuôi dạy con thường được đánh giá cao ở công việc này.

Ngoài trông trẻ, một số người còn hỗ trợ:

- Kèm đọc sách cho trẻ

- Hướng dẫn làm bài tập tiểu học

- Trông trẻ cuối tuần

- Dạy kỹ năng sinh hoạt cơ bản

Một người nhận hỗ trợ 2–3 buổi mỗi tuần hoàn toàn có thể kiếm thêm từ 2–4 triệu đồng/tháng.

Đây là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn nhưng không yêu cầu vốn đầu tư.

4. Kinh doanh hàng gia dụng hoặc sản phẩm tiêu dùng quen thuộc

Nhiều người e ngại kinh doanh vì sợ ôm hàng. Tuy nhiên hiện nay có nhiều mô hình bán hàng linh hoạt hơn.

Thay vì nhập số lượng lớn, nhiều phụ nữ chọn:

- Bán theo đơn đặt trước

- Cộng tác viên bán hàng

- Tiếp thị liên kết

- Livestream giới thiệu sản phẩm

Các mặt hàng dễ tiếp cận gồm:

- Đồ dùng nhà bếp

- Hộp đựng thực phẩm

- Khăn giấy, nước giặt

- Đồ gia dụng nhỏ

- Đồ dùng du lịch

Điểm thuận lợi là đây đều là những sản phẩm người bán đã sử dụng trong cuộc sống hằng ngày nên dễ chia sẻ trải nghiệm thực tế.

Thu nhập dao động khá rộng nhưng mức 2–5 triệu đồng/tháng là khả thi nếu có nhóm khách hàng quen.

5. Chụp ảnh, quay video đơn giản cho cửa hàng địa phương

Nhiều cửa hàng hiện nay cần hình ảnh để đăng Facebook, TikTok hoặc các sàn thương mại điện tử.

Điều thú vị là phần lớn không yêu cầu thiết bị chuyên nghiệp.

Một chiếc điện thoại có camera khá tốt cùng khả năng chỉnh sửa cơ bản đã đủ đáp ứng nhiều nhu cầu.

Chị Lan (39 tuổi, Đà Nẵng) bắt đầu bằng việc chụp ảnh sản phẩm cho một tiệm bánh gần nhà.

"Tôi học dựng video qua YouTube. Sau vài tháng, tôi nhận thêm việc từ các cửa hàng khác. Trung bình mỗi tháng kiếm thêm khoảng 5 triệu đồng", chị cho biết.

Đây là công việc có tiềm năng tăng thu nhập nhanh nếu chịu khó học hỏi kỹ năng mới.

Không nhất thiết phải kiếm thật nhiều tiền

Điều đáng chú ý là phần lớn những người thành công với công việc làm thêm đều không bắt đầu bằng mục tiêu kiếm hàng chục triệu đồng.

Họ chỉ đặt mục tiêu rất cụ thể:

- Thêm tiền học cho con

- Có quỹ du lịch riêng

- Tăng khoản tiết kiệm hàng tháng

- Chủ động hơn trước những khoản chi bất ngờ

Một khoản thu nhập phụ 2–5 triệu đồng/tháng có thể tương đương 24–60 triệu đồng mỗi năm. Với nhiều gia đình, đó là số tiền đủ để tạo ra một quỹ dự phòng đáng kể hoặc thực hiện những kế hoạch từng phải trì hoãn.

Bởi vậy, thay vì chờ đợi một cơ hội lớn, nhiều phụ nữ đang chọn bắt đầu từ những việc nhỏ, phù hợp với kỹ năng hiện có. Và đôi khi, chính những nguồn thu nhập phụ tưởng như rất bình thường ấy lại là bước khởi đầu cho sự chủ động tài chính lâu dài.