Mẹ 2 con đi làm lại sau thời gian nghỉ chăm con chia sẻ bảng chi tiêu mới, giúp mỗi tháng dư thêm 3 triệu mà không phải thắt lưng buộc bụng

Khi quay lại đi làm, bài toán không phải là kiếm nhiều hơn mà là giữ được bao nhiêu

Sau gần 4 năm ở nhà chăm 2 con, Lan thừa nhận mình từng nghĩ đi làm lại đồng nghĩa với việc chi tiêu sẽ tăng mạnh: thêm tiền gửi trẻ, ăn trưa, xăng xe, quần áo công sở…

“Tháng đầu tiên đi làm lại, tôi khá lo vì cảm giác tiền ra nhiều hơn trước. Nhưng khi ngồi ghi lại từng khoản, tôi nhận ra vấn đề không nằm ở việc chi nhiều hay ít, mà là trước đây tiền không được chia rõ ràng”, cô chia sẻ.

Thay vì để toàn bộ thu nhập nằm chung trong một tài khoản rồi chi tiêu theo cảm tính, cô bắt đầu tách dòng tiền theo mục đích cụ thể. Sau khoảng 2 tháng điều chỉnh, khoản tiền dư ổn định ở mức 2,5–3 triệu/tháng.

Điều khiến Lan bất ngờ nhất là: gia đình không phải cắt giảm quá mạnh nhu cầu sinh hoạt, bữa ăn vẫn đủ món, cuối tuần vẫn có khoản nhỏ cho con đi chơi.

Bảng chi tiêu trước khi đi làm lại: tưởng tiết kiệm nhưng thực ra khó kiểm soát

Trước đây, khi chỉ có một nguồn thu nhập chính từ chồng, Lan cố gắng chi tiêu tiết kiệm nhưng lại thiếu kế hoạch cụ thể. Nhiều khoản nhỏ phát sinh khiến tổng chi cuối tháng thường cao hơn dự tính.

Bảng chi tiêu trung bình khi chưa đi làm lại (đơn vị: đồng)

Khoản chi Số tiền Ăn uống 6.000.000 Tiền điện nước, internet 1.500.000 Sữa, đồ cho con 2.800.000 Chi phí sinh hoạt phát sinh 2.000.000 Đi lại 700.000 Mua sắm linh tinh 1.500.000 Hiếu hỉ, giao lưu 1.000.000 Tổng chi 15.500.000

Điểm đáng chú ý là nhiều khoản chi không lớn nhưng cộng dồn lại khiến tổng ngân sách vượt dự tính.

“Có tháng tôi nghĩ mình chi khá tiết kiệm, nhưng khi cộng lại vẫn không hiểu vì sao tiền hết nhanh”, cô nói.

Sau khi đi làm lại, Lan thay đổi cách chia tiền thay vì cố gắng chi ít hơn

Thay đổi lớn nhất là Lan áp dụng nguyên tắc chia thu nhập thành 4 nhóm chính: chi tiêu thiết yếu – giáo dục con – dự phòng – linh hoạt.

Thu nhập của hai vợ chồng khoảng 25 triệu/tháng. Cô không đặt mục tiêu tiết kiệm quá cao ngay từ đầu mà chỉ điều chỉnh cách phân bổ.

Bảng chi tiêu sau khi đi làm lại (đơn vị: đồng)

Khoản chi Số tiền Ăn uống 6.200.000 Tiền điện nước, internet 1.600.000 Học phí, sinh hoạt cho con 3.500.000 Đi lại 1.200.000 Chi phí cá nhân 1.200.000 Hiếu hỉ, giao lưu 1.000.000 Quỹ dự phòng 2.000.000 Tiết kiệm 3.000.000 Tổng chi 20.700.000

Điểm khác biệt là khoản tiết kiệm và dự phòng được tách riêng ngay từ đầu tháng, thay vì chờ cuối tháng xem còn bao nhiêu mới để dành.

Nhờ vậy, dù chi phí đi làm tăng lên, tổng tài chính vẫn ổn định hơn.

3 thay đổi nhỏ giúp mỗi tháng dư thêm khoảng 3 triệu

1. Không để toàn bộ tiền nằm chung một chỗ

Trước đây, tiền sinh hoạt, tiền dự phòng và tiền tiết kiệm thường nằm trong cùng một tài khoản, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn.

Sau khi tách riêng:

1 tài khoản chi tiêu hàng ngày

1 tài khoản tiết kiệm

1 khoản tiền dự phòng

Lan nhận thấy mình ít có xu hướng “chi quá tay” hơn.

“Cảm giác như mỗi khoản tiền đã có nhiệm vụ rõ ràng nên mình cũng hạn chế tiêu vào những việc không cần thiết”, cô nói.

2. Tăng chi phí đi lại nhưng giảm chi tiêu ngẫu hứng

Khi đi làm lại, chi phí xăng xe và ăn trưa tăng lên khoảng 1 triệu mỗi tháng. Tuy nhiên, cô lại giảm đáng kể các khoản mua sắm nhỏ không có kế hoạch.

Ví dụ:

hạn chế mua đồ gia dụng trùng lặp

giảm mua đồ ăn vặt online

lên danh sách trước khi đi siêu thị

Những thay đổi nhỏ này giúp giảm khoảng 1–1,5 triệu đồng mỗi tháng mà không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống.

3. Lên khung ngân sách theo tuần thay vì theo tháng

Thay vì chỉ đặt con số tổng cho cả tháng, Lan chia ngân sách ăn uống thành 4 tuần.

Cách này giúp cô dễ điều chỉnh khi một tuần chi nhiều hơn dự kiến.

“Có tuần phát sinh tiệc sinh nhật hoặc tụ tập, tôi sẽ chủ động giảm bớt chi ở tuần sau, nhờ vậy tổng chi không bị vượt quá nhiều”, cô chia sẻ.

Không cần thắt chặt quá mức, chỉ cần chia tiền đúng cách

Theo Lan, việc quay lại đi làm không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn giúp gia đình có cấu trúc tài chính rõ ràng hơn.

Khoản dư 3 triệu mỗi tháng không phải là con số quá lớn, nhưng mang lại cảm giác chủ động và an tâm hơn.

“Tôi không đặt mục tiêu phải tiết kiệm thật nhiều ngay lập tức. Điều quan trọng là duy trì được thói quen kiểm soát dòng tiền, để mỗi tháng đều có một khoản tích lũy ổn định”, cô nói.