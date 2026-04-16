Bỏ thói quen mua vì sợ thiếu, nhiều người trẻ giảm 20-30% chi tiêu mỗi tháng

Khi nỗi sợ thiếu từng khiến ví tiền luôn… thiếu

Trong nhiều năm, không ít người có thói quen mua thêm một chút để “phòng khi cần”: thêm 2 chiếc áo vì sợ hết mẫu, thêm hộp thực phẩm vì sợ tăng giá, thêm vài món đồ gia dụng vì sợ lúc cần lại không có.

Nhưng thực tế cho thấy phần lớn những món đồ mua vì nỗi sợ thiếu lại trở thành đồ dư thừa. Một khảo sát nhỏ trên mạng xã hội cho thấy:

- 63% người trẻ thừa nhận từng mua đồ chỉ vì lo “sau này sẽ cần”

- 41% cho biết đã phải bỏ đi hoặc thanh lý nhiều món chưa từng sử dụng

- 52% nói rằng việc tích trữ khiến họ cảm thấy nhà cửa bừa bộn và tài chính khó kiểm soát

Tâm lý “có còn hơn không” từng giúp nhiều người cảm thấy an toàn. Nhưng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, thói quen này bắt đầu bộc lộ nhiều bất cập.

Từ tích trữ sang chọn lọc: Một thay đổi nhỏ nhưng tác động lớn

Khoảng 2–3 năm gần đây, xu hướng tiêu dùng của người trẻ có sự dịch chuyển rõ rệt: ưu tiên chất lượng hơn số lượng, ưu tiên nhu cầu thật hơn cảm giác an tâm.

Thay vì mua nhiều, họ bắt đầu đặt câu hỏi trước khi chi tiền:

- Món này có thực sự cần không?

- Nếu không mua hôm nay, cuộc sống có bị ảnh hưởng không?

- Mình đã có món tương tự chưa?

Chỉ cần thay đổi 3 câu hỏi này, nhiều người cho biết số tiền chi tiêu mỗi tháng giảm đáng kể mà không hề cảm thấy thiếu thốn.

Một nhân viên văn phòng 29 tuổi tại Hà Nội chia sẻ rằng trước đây mỗi tháng cô thường chi khoảng 2–3 triệu cho các món “có thể cần”. Sau khi thay đổi thói quen mua sắm, khoản chi này giảm xuống còn khoảng 700.000–1 triệu đồng.

“Nhà vẫn đủ đồ dùng, nhưng tôi không còn cảm giác ví tiền luôn trống trước cuối tháng”, cô nói.

Biểu đồ minh họa: Chi tiêu trước và sau khi bỏ thói quen mua vì sợ thiếu

Sống nhẹ không có nghĩa là sống thiếu

Điểm đặc biệt của trào lưu này là người trẻ không cắt giảm mọi chi tiêu. Thay vào đó, họ chuyển tiền sang những khoản mang lại giá trị lâu dài hơn:

học thêm kỹ năng chăm sóc sức khỏe du lịch trải nghiệm tích lũy quỹ dự phòng đầu tư nhỏ

Một số người áp dụng nguyên tắc đơn giản: nếu một món đồ không giúp cuộc sống tiện hơn hoặc vui hơn trong ít nhất 1 năm, họ sẽ không mua.

Cách tiếp cận này giúp việc chi tiêu trở nên có chủ đích hơn, thay vì phản ứng theo cảm xúc nhất thời.

Vì sao xu hướng “chi tiêu gọn” ngày càng phổ biến?

Có 3 nguyên nhân chính:

1. Chi phí sống tăng khiến việc tích trữ không còn hợp lý

Giá nhà, giá thực phẩm, giá dịch vụ đều tăng khiến nhiều người nhận ra: mua dư không giúp an toàn hơn, mà chỉ khiến dòng tiền căng hơn.

2. Không gian sống nhỏ hơn trước

Nhiều người trẻ sống trong căn hộ 30–60m² nên việc tích trữ nhiều đồ trở thành áp lực thực sự.

Một chiếc tủ quần áo đầy đôi khi lại khiến việc chọn đồ mỗi sáng mất thời gian hơn.

3. Quan niệm về “đủ” đã thay đổi

Thay vì xem việc sở hữu nhiều đồ là dấu hiệu ổn định, nhiều người trẻ bắt đầu coi việc kiểm soát tài chính tốt mới là tiêu chí quan trọng.

4 thay đổi phổ biến trong thói quen chi tiêu của người trẻ

Giảm mua đồ theo khuyến mãi

Không ít người nhận ra: giảm giá 50% vẫn là lãng phí nếu món đồ không thực sự cần.

Mua ít nhưng dùng lâu

Thay vì mua nhiều món giá rẻ, họ chọn sản phẩm bền hơn để giảm chi phí thay thế.

Lập danh sách trước khi mua

Danh sách giúp tránh việc mua thêm những món phát sinh không cần thiết.

Tăng quỹ dự phòng

Khoản tiền trước đây dành cho mua sắm linh tinh được chuyển sang tiết kiệm.

Một thay đổi nhỏ giúp dòng tiền ổn định hơn

Một số chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng việc bỏ thói quen mua vì sợ thiếu có thể giúp giảm 10–20% chi tiêu không cần thiết mỗi tháng.

Khoản tiền này nếu tích lũy đều trong 3–5 năm có thể tạo thành:

- quỹ dự phòng 3–6 tháng

- chi tiêu khoản tiết kiệm mua nhà

- quỹ nghỉ việc

- chủ động ngân sách học thêm kỹ năng

Điều đáng chú ý là phần lớn người áp dụng xu hướng này đều cho biết họ không cảm thấy cuộc sống thiếu thốn hơn.

Ngược lại, họ cảm thấy chủ động hơn trong tài chính và ít áp lực hơn khi đối mặt với biến động thu nhập.

Chi tiêu gọn không phải trào lưu ngắn hạn

Khác với nhiều xu hướng tiêu dùng theo mùa, “mua vừa đủ” đang dần trở thành phong cách sống lâu dài.

Không cần cắt giảm mọi niềm vui, không cần sống tối giản cực đoan, nhiều người chỉ đơn giản là:

- mua đúng thứ mình cần

- dùng hết thứ mình mua

- để dành phần còn lại cho tương lai

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, việc kiểm soát chi tiêu không còn là lựa chọn mang tính kỷ luật, mà trở thành một cách giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Và có lẽ, cảm giác an toàn thật sự không đến từ việc sở hữu thật nhiều đồ – mà đến từ việc biết mình luôn có đủ tiền cho những điều quan trọng.