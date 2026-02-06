MCV Group ra mắt Care Network - Mô hình chăm sóc cộng đồng chuẩn y khoa và mở rộng hợp tác quốc tế

Bên cạnh đó, MCV Group cũng công bố chuỗi ký kết mở rộng hợp tác quốc tế giữa các doanh nghiệp: Công ty Luật TNHH YBS và Công ty Luật hàng đầu Nhật bản -Verybest Law Offices; MCV Group và GA XCrossing Japan & Taipei; MCV Japan x World Trade Center Tokyo.

MCV Group x Doctor Network ra mắt hệ sinh thái Care Network - mô hình hỗ trợ chăm sóc cộng đồng theo chuẩn y khoa

Trong bối cảnh các bệnh lý mạn tính gia tăng, nhu cầu chăm sóc dài hạn và liên tục tại cộng đồng ngày càng rõ nét, công tác hỗ trợ người bệnh sau điều trị, người cao tuổi và các đối tượng cần chăm sóc đặc thù đang đặt ra nhiều thách thức. Thực tế cho thấy lực lượng hỗ trợ chăm sóc hiện nay còn thiếu tính chuẩn hóa, chưa được đào tạo bài bản và chưa có mô hình vận hành thống nhất dưới sự giám sát chuyên môn chặt chẽ từ hệ thống y tế.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, MCV Group phối hợp cùng Doctor Network Việt Nam phát triển Care Network như một hệ sinh thái hỗ trợ chăm sóc cộng đồng, hoạt động theo định hướng không thay thế vai trò của bệnh viện hay cơ sở y tế, mà đóng vai trò bổ trợ, kết nối và chuẩn hóa các hoạt động chăm sóc ngoài bệnh viện.

Trong mô hình này, MCV Group giữ vai trò kiến tạo hệ sinh thái, hoạch định chiến lược phát triển, xây dựng mô hình vận hành, triển khai các hoạt động truyền thông – giáo dục sức khỏe cộng đồng và phát triển mạng lưới Care Network trên phạm vi xã hội. Doctor Network Việt Nam đóng vai trò nền tảng y tế cốt lõi, bảo đảm tính khoa học, chuẩn mực y khoa và tuân thủ các quy định pháp lý trong toàn bộ hoạt động của hệ sinh thái.

Care Network được định vị là hệ thống quản lý và giám sát đội ngũ hỗ trợ chăm sóc chuyên nghiệp, với các nhiệm vụ chính gồm: đồng hành cùng người bệnh và gia đình trong quá trình chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế; hỗ trợ thủ tục khám, điều trị; theo dõi lộ trình tái khám và tổng hợp thông tin sức khỏe nhằm kết nối người bệnh với cơ sở y tế phù hợp.

Hệ sinh thái Care Network tập trung phục vụ ba nhóm đối tượng chính gồm người cao tuổi; người bệnh, đặc biệt là người bệnh sau phẫu thuật và người mắc bệnh mạn tính; mẹ và bé. Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc được triển khai tại gia đình, viện dưỡng lão và trong môi trường bệnh viện, tập trung vào hỗ trợ quy trình, thủ tục và nâng cao trải nghiệm người bệnh.

Toàn bộ hoạt động của Care Network được xây dựng trên các nguyên tắc cốt lõi: không thực hiện chẩn đoán y khoa, không đưa ra chỉ định điều trị, không can thiệp vào hoạt động chuyên môn; tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chuyên môn và quy định pháp lý của ngành y tế. Qua đó, Care Network hướng tới việc nâng cao chất lượng trải nghiệm người bệnh và góp phần giảm tải cho hệ thống y tế ở các khâu hỗ trợ ngoài chuyên môn điều trị.

Một trong những trụ cột quan trọng của hệ sinh thái Care Network là công tác đào tạo lực lượng hỗ trợ chăm sóc theo chuẩn mực y tế, bảo đảm tính chuyên nghiệp, an toàn và chất lượng trong quá trình cung cấp dịch vụ. Theo định hướng phát triển, đội ngũ nhân viên hỗ trợ chăm sóc của Care Network sẽ được đào tạo bài bản theo Chương trình Nghiệp vụ Trợ giúp Chăm sóc do Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai. Với vai trò là bệnh viện đại học hàng đầu, có thế mạnh trong đào tạo nguồn nhân lực chăm sóc chất lượng cao, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng việc xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc, tính chuẩn mực và an toàn người bệnh trong toàn bộ nội dung đào tạo.

Chương trình đào tạo dự kiến được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, với thời gian đào tạo trung bình 06 tháng, tùy theo nhóm đối tượng chăm sóc, bao gồm: người cao tuổi, mẹ và bé, người bệnh sau phẫu thuật và người bệnh mạn tính. Học viên hoàn thành chương trình sẽ được cấp chứng nhận theo quy định hiện hành, làm cơ sở pháp lý và chuyên môn để tham gia hoạt động hỗ trợ chăm sóc trong khuôn khổ mô hình Care Network.

Bên cạnh đó, Care Network dự kiến hình thành Hội đồng Cố vấn Chuyên môn với sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên uy tín nhằm tư vấn định hướng chuyên môn, góp ý hoàn thiện chương trình đào tạo, đồng thời giám sát chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và an toàn cho người được chăm sóc.

Về tầm nhìn dài hạn, hệ sinh thái Care Network hướng đến việc chuẩn hóa nguồn nhân lực hỗ trợ chăm sóc cho xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ngoài bệnh viện, đồng thời xây dựng cầu nối minh bạch và hiệu quả giữa cộng đồng và hệ thống y tế, góp phần tối ưu hóa nguồn lực và giảm áp lực cho các cơ sở y tế.

Sự ra đời của Care Network được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc hình thành mô hình hỗ trợ chăm sóc cộng đồng theo chuẩn y khoa, kết hợp giữa tư duy kiến tạo hệ sinh thái và nền tảng đào tạo – chuyên môn y tế vững chắc, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng một cách an toàn, bền vững và chuẩn mực.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phạm Từ Liêm - Founder, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc MCV Group cho biết thêm: "Chúng tôi tin rằng với hệ thống KOL, hệ thống các đối tác, các đơn vị truyền thông, mạng lưới network lớn mạnh cùng sự nỗ lực trong việc sản xuất nội dung, khai thác nội dung thì tất cả những dữ liệu lớn đấy khi chúng tôi mang ra để phục vụ con người thông qua nền tảng Doctor Network và Care Network sẽ mang lại những kết quả thật, những con số thật và những giá trị thật cho cộng đồng."

Cũng tại sự kiện ra mắt hệ sinh thái kinh doanh 2026, MCV Group tổ chức chuỗi ký kết và công bố hợp tác với các đối tác mới nhằm mở rộng năng lực kết nối - hỗ trợ vận hành xuyên biên giới.

MCV Group x GA XCrossing: hỗ trợ doanh nghiệp tiến vào thị trường Việt Nam

Theo đó, MCV Group và GA XCrossing Japan & Taipei thống nhất phối hợp xây dựng nền tảng và triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường Việt Nam, hướng đến mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối dự án và gia tăng hiệu quả vận hành cho các doanh nghiệp đối tác.

Theo thỏa thuận, hợp tác tập trung vào việc GA XCrossing Japan & Taipei cùng MCV Group phát triển dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tiến vào thị trường Việt Nam cho hệ thống khách hàng hiện hữu và các doanh nghiệp trong nước của GA XCrossing Japan & Taipei; đồng thời tạo dựng các kết quả triển khai thực tiễn cho MCV Group trong những lĩnh vực hợp tác mới.

Trọng tâm hợp tác, hai bên dự kiến triển khai các nhóm hoạt động chính sau:

- Hỗ trợ các doanh nghiệp thâm nhập thị trường Việt Nam: tư vấn/đồng hành cho doanh nghiệp khi gia nhập thị trường Việt Nam và các hạng mục liên quan.

- Hỗ trợ marketing: quảng cáo, truyền thông - xúc tiến, và các giải pháp marketing tận dụng mạng xã hội (SNS) tại địa phương.

- Hỗ trợ thương mại điện tử (EC) & bán hàng từ xa: tư vấn/triển khai hoạt động bán hàng EC tại Việt Nam và các hình thức bán hàng từ xa phù hợp.

MCV Japan x World Trade Center Tokyo: thúc đẩy "business matching" Việt - Nhật

Theo đó, MCV Japan và World Trade Center Tokyo chính thức công bố ký kết Hợp đồng hợp tác nghiệp vụ, thống nhất cùng thúc đẩy các hoạt động kết nối/ghép nối kinh doanh (business matching) giữa Nhật Bản và Việt Nam, hướng tới việc gia tăng cơ hội hợp tác, mở rộng mạng lưới đối tác và tối ưu hiệu quả triển khai dự án cho doanh nghiệp hai nước.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động kết nối kinh doanh dựa trên thế mạnh, nguồn lực và mạng lưới của mỗi bên; đồng thời, phạm vi hợp tác sẽ được cụ thể hóa theo từng hạng mục/dự án thông qua các thỏa thuận riêng.

Trong giai đoạn đầu, MCV Japan và World Trade Center Tokyo dự kiến tập trung vào các nhóm hoạt động:

- Kết nối đối tác & cơ hội hợp tác: giới thiệu, ghép nối doanh nghiệp phù hợp theo ngành hàng/mục tiêu mở rộng thị trường.

- Đồng tổ chức chương trình xúc tiến: hội thảo/chuyên đề, phiên kết nối B2B theo chủ đề, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ - đề bài hợp tác.

- Hỗ trợ tư vấn và đàm phán liên quan đến business matching, tùy theo nhu cầu từng dự án và thỏa thuận triển khai.

World Trade Center Tokyo được biết đến là đơn vị có tiếng tại Nhật Bản với định vị cung cấp dịch vụ business matching và các dịch vụ liên quan như tư vấn, hỗ trợ đàm phán nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa Nhật Bản và quốc tế. Việc bắt tay hợp tác giữa MCV Japan và World Trade Center Tokyo kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt - Nhật, rút ngắn hành trình tiếp cận đối tác phù hợp và góp phần hình thành thêm nhiều dự án bền vững trong giai đoạn tới.

Công ty Luật TNHH YBS x Verybest Law Offices: tăng cường dịch vụ pháp lý Việt - Nhật

Trong bối cảnh nhu cầu tư vấn pháp lý cho các hoạt động đầu tư - thương mại giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng gia tăng, việc thiết lập một cơ chế phối hợp giữa các hãng luật có thế mạnh tại từng thị trường được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ tư vấn chuyên sâu, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn địa phương. Trên nền tảng đó, Công ty Luật TNHH YBS (Việt Nam) và Công ty Luật Verybest (Nhật Bản) đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh, qua đó mở rộng năng lực tư vấn pháp lý xuyên biên giới Việt – Nhật trên nhiều mảng dịch vụ trọng yếu:

- M&A: tư vấn pháp lý, thực hiện thẩm định pháp lý (legal due diligence), soạn thảo và rà soát hợp đồng

- Giải quyết tranh chấp quốc tế: tư vấn pháp lý, trọng tài và tố tụng liên quan đến các tranh chấp thương mại, đầu tư, logistics

- Sở hữu trí tuệ: tư vấn đăng ký/bảo hộ (bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền…) và giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ ở nước ngoài

- Hỗ trợ đầu tư nước ngoài: tư vấn cho doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, cung cấp thông tin pháp luật và quy định của thị trường sở tại

- Thuế: tư vấn pháp lý về thuế trong đầu tư và hoạt động kinh doanh quốc tế

- Luật gia đình quốc tế: tư vấn và giải quyết tranh chấp về thừa kế, ly hôn giữa Nhật Bản và Việt Nam

- Các hoạt động bổ trợ khác: giáo dục – tư vấn pháp luật, trao đổi thông tin pháp lý, nghiên cứu hợp tác chuyên môn, truyền thông – quảng bá, giao lưu chuyên gia và giao lưu văn hóa

Theo đó, việc YBS và Verybest chính thức thiết lập khuôn khổ hợp tác không chỉ đánh dấu một bước tiến trong việc kết nối nguồn lực chuyên môn pháp lý giữa Việt Nam và Nhật Bản, mà còn tạo nền tảng để hai bên phối hợp hiệu quả hơn trong việc xử lý các vấn đề pháp lý xuyên biên giới – lĩnh vực đòi hỏi đồng thời sự am hiểu chuẩn mực quốc tế và thực tiễn pháp luật tại từng thị trường.

Tại buổi ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh, bà Đặng Thị Hà - Giám đốc Công ty Luật TNHH YBS (Việt Nam) cũng chia sẻ thêm: "Việc hợp tác với Công ty Luật Verybest (Nhật Bản) là một bước đi chiến lược nhằm tăng cường năng lực tư vấn pháp lý cho khách hàng có hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong các vấn đề pháp lý phức hợp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hiểu biết pháp luật địa phương và thông lệ quốc tế".