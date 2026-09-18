McDonald’s Việt Nam khởi động chuỗi hoạt động Asia Chicken Campaign với đại sứ G-DRAGON

Từ nay và dự kiến đến hết tháng 10/2026, khách hàng tại Việt Nam sẽ có gần hai tháng đồng hành với chiến dịch qua chuỗi hoạt động nối tiếp nhau: phim quảng bá chính thức chiến dịch của McDonald’s và G-DRAGON trình chiếu trên hệ thống màn hình LED tại các thành phố lớn trên cả nước, các hoạt động trực tiếp tại nhà hàng như: buổi trải nghiệm thực đơn dành riêng cho người hâm mộ; hoạt động trang trí móng tay; chụp ảnh photobooth tại một số nhà hàng McDonald's Việt Nam được trang trí theo chủ đề chiến dịch; cùng cơ hội mua bộ vật phẩm độc quyền của McDonald's và PEACEMINUSONE.

McDonald's Việt Nam công bố chuỗi hoạt động dành cho người hâm mộ trong khuôn khổ Asia Chicken Campaign

Asia Chicken Campaign – chiến dịch quy mô khu vực do McDonald's Hàn Quốc khởi xướng, được triển khai tại 13 thị trường châu Á với G-DRAGON trong vai trò đại sứ.

Tại Việt Nam, thực đơn Asia Chicken Campaign được phát triển từ món gà rán giòn thấm đặc trưng của McDonald’s Việt Nam, kết hợp cùng Xốt Bơ Gochujang do McDonald’s Hàn Quốc phát triển để tạo nên Gà xốt K-spicy. Khi phủ lên từng miếng gà, lớp xốt đỏ cam hòa quyện cùng lớp da giòn và phần thịt mọng nước, tạo nên nhiều tầng hương vị, từ ngọt, chua nhẹ và cay vừa đến vị béo của bơ cùng hậu vị đậm đà. Khách hàng tại Việt Nam có thể lựa chọn phiên bản gà vị BBQ hoặc vị cay tùy theo sở thích.

Lý giải việc lựa chọn gà rán làm trọng tâm của thực đơn tại Việt Nam, ông Võ Văn Thắng Lợi, Tổng Giám đốc McDonald’s Việt Nam, chia sẻ: “Gà rán giòn thấm là một trong những sản phẩm quen thuộc và được khách hàng tại McDonald’s Việt Nam đặc biệt yêu thích. Sự lựa chọn của khách hàng, cùng quá trình đầu tư lâu dài để hoàn thiện chất lượng và hương vị sản phẩm, là cơ sở để chúng tôi đưa gà rán trở thành trọng tâm của thực đơn trong chiến dịch lần này. Khi kết hợp món gà rán đặc trưng với Xốt Bơ Gochujang, chúng tôi mong muốn mang đến một trải nghiệm mới từ cảm hứng ẩm thực Hàn Quốc, đồng thời vẫn giữ được sự gần gũi với khẩu vị và sở thích của khách hàng Việt Nam”.

Thực tế, nền tảng chất lượng của món gà rán giòn thấm được McDonald’s Việt Nam đầu tư kỹ càng. Trước khi sản phẩm ra mắt vào năm 2018, McDonald’s đã dành gần hai năm tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp tại Việt Nam nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và phúc lợi động vật. Nguồn gà được lựa chọn từ những trang trại vận hành theo quy trình chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ để kiểm soát các yếu tố như an toàn sinh học, an toàn kháng sinh, nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí và điều kiện vệ sinh.

Công thức gia vị cũng được hoàn thiện sau hơn 20 vòng nghiên cứu và thử nghiệm. Tại nhà hàng, gà được rán mới, đủ nhiệt độ chuẩn 80oC và giữ nóng trong vòng 90 phút theo quy trình vận hành của McDonald’s, đồng thời được kiểm soát xuyên suốt các khâu chế biến, bảo quản và phục vụ.

Chuỗi hoạt động hướng đến trải nghiệm dành cho khách hàng

17/09 – Phim quảng bá chính thức lên sóng: Phim quảng bá của Asia Chicken Campaign với sự xuất hiện của đại sứ G-DRAGON được công bố, mở màn chuỗi hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh ra mắt trên nền tảng số, từ 17 - 20/09, thước phim này cũng sẽ được phủ sóng ở các màn hình lớn khắp cả nước, bao gồm: SKY LED Thủ Thiêm tại Bến Bạch Đằng (TP.HCM) - hệ thống màn hình LED quảng cáo ngoài trời dài nhất Đông Nam Á; màn hình LED ở 151 Thùy Vân, phường Vũng Tàu (TP.HCM); màn hình LED ở Tràng Tiền Plaza (Hà Nội); màn hình LED tại tòa nhà VTV8 chân Cầu Rồng (Đà Nẵng, từ 18 đến 19/09); và màn hình LED ở Trung tâm thương mại Gold Coast Mall Nha Trang (Khánh Hòa).

17/09 – Ra mắt phần ăn K-spicy: Gà xốt K-spicy chính thức được giới thiệu trong phần ăn K-spicy Đặc Biệt 1 và 2. Khi mua một trong hai phần ăn, khách hàng sẽ nhận ngẫu nhiên một thẻ ảnh bo góc in hình ảnh độc quyền của nghệ sĩ G-DRAGON; đồng thời có cơ hội mua thêm các vật phẩm độc quyền của chiến dịch như túi, nón và huy hiệu. Cửa hàng McDonald’s Đakao, TP.HCM sẽ được trang trí theo chủ đề Asia Chicken Campaign, mang đến không gian để khách hàng tham quan, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc cùng chiến dịch.

22/09 & 23/09 – Buổi trải nghiệm món ăn ra mắt: Khách hàng tham gia chụp ảnh cùng phim quảng bá trên các màn hình led sẽ có cơ hội trở thành khách mời tham dự buổi trải nghiệm sớm trước khi mở bán chính thức, trực tiếp thưởng thức Gà xốt K-spicy và nhận bộ vật phẩm độc quyền của chiến dịch tại các cửa hàng McDonald’s ở Hà Nội, TP. Hồ Chính Minh, Đà Nẵng và Nha Trang.

24 – 30/9 – Chụp ảnh “check-in” và tham gia minigame để có cơ hội nhận vật phẩm hợp tác độc quyền: Tại các nhà hàng dán kính hình ảnh nghệ sĩ G-DRAGON thuộc chiến dịch trên toàn quốc, khi sử dụng ly phiên bản đặc biệt đi kèm phần ăn K-spicy Đặc Biệt 1 hoặc 2 để chụp ảnh cùng hình ảnh G-DRAGON và tham gia minigame trên trang fanpage McDonald's Việt Nam, người tham gia có cơ hội nhận 01 nón thuộc bộ vật phẩm độc quyền của McDonald’s và PEACEMINUSONE.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể đổi 700 điểm trên ứng dụng McDonald’s để nhận vé trang trí móng tay hoặc chụp ảnh tại photobooth.

01 – 07/10 – Heart Challenge phiên bản Việt Nam: Hoạt động khuyến khích khách hàng sáng tạo nội dung và tương tác cùng chiến dịch, với giải thưởng là bộ vật phẩm độc quyền thuộc chiến dịch.

Thông tin chi tiết về lịch hoạt động, thể lệ tham gia, các cửa hàng áp dụng và sản phẩm sẽ được cập nhật trên fanpage chính thức của McDonald’s Việt Nam và ứng dụng McDonald’s. Chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.