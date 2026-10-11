Kẻ thù lớn nhất hủy hoại một đứa trẻ không phải đòn roi, không phải cha mẹ bất hoà, mà là hai chữ này

Khi nói về những tổn thương tâm lý mà cha mẹ có thể vô tình gây ra cho con, có người sợ đòn roi khiến trẻ sống trong sợ hãi, có người lo việc cha mẹ thường xuyên than nghèo khiến con tự ti, có người lại sợ gia đình bất hòa làm trẻ mất cảm giác an toàn. Nhưng trong số những nỗi lo ấy, có một điều được nhiều người đồng cảm: nỗi oan ức do chính cha mẹ gây ra có thể để lại vết thương sâu sắc trong lòng trẻ.

Một lần bị đổ oan, nhiều năm không thể quên

Tiểu Phàm (Trung Quốc), 32 tuổi, mẹ của hai đứa trẻ, từng kể lại trải nghiệm khiến cô ám ảnh từ thời thơ ấu. Khi học lớp 1, chiếc nhẫn vàng của mẹ cô đột nhiên biến mất. Vì bố không có nhà vào thời điểm đó, người mẹ khăng khăng cho rằng con gái đã lấy nhẫn mang ra ngoài chơi. Dù Tiểu Phàm liên tục phủ nhận, mẹ vẫn không tin, thậm chí còn nói: “Trong nhà chỉ có hai mẹ con, không phải con lấy thì chẳng lẽ ma lấy à?”.

Ngày hôm sau, chiếc nhẫn được tìm thấy dưới gầm bàn. Tiểu Phàm vui mừng chạy đến báo cho mẹ, nhưng thay vì thừa nhận mình đã nghi oan cho con, người mẹ lại cho rằng có thể cô bé chột dạ nên lén giấu chiếc nhẫn ở đó.

Tiểu Phàm kể rằng lúc ấy, cô cảm thấy vô cùng oan ức. Sau sự việc, mỗi lần nhìn thấy cửa hàng vàng bạc, cô đều thấy sợ hãi. Khi người khác không tìm thấy đồ đạc, cô cũng vô thức căng thẳng vì lo bị nghi ngờ. Hơn 20 năm trôi qua, cô vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ mẹ.

Câu chuyện cho thấy điều khiến trẻ tổn thương không chỉ là việc bị nghi ngờ mà còn là cảm giác lời giải thích của mình không có giá trị, ngay cả khi người thân nhất cũng không chịu lắng nghe.

Niềm tin của cha mẹ có ý nghĩa thế nào với trẻ?

Trên nền tảng hỏi đáp Zhihu của Trung Quốc, một người dùng từng chia sẻ cảm giác khi bị cha mẹ đổ oan: “Ngay cả những người sinh ra và nuôi dưỡng mình còn không chịu tin mình, vậy mình lấy đâu ra dũng khí để tin vào chính mình?”.

Niềm tin của cha mẹ không có nghĩa là mặc nhiên cho rằng con luôn đúng. Điều quan trọng là trẻ được quyền giải thích, được lắng nghe và được đối xử công bằng trước khi người lớn đưa ra kết luận.

Diễn viên Mã Y Lợi từng kể trong chương trình Người đọc sách rằng khi cô còn học trung học, giáo viên đánh giá hạnh kiểm của cô không tốt vì cho rằng cô có quan hệ tình cảm với nhiều bạn nam. Biết chuyện, bố cô không vội trách mắng con gái mà trao đổi với giáo viên, đề nghị nêu tên những nam sinh liên quan. Tuy nhiên, giáo viên chỉ viết được một cái tên rồi dừng lại.

Trước sự thiếu nhất quán ấy, bố Mã Y Lợi bày tỏ quan điểm: “Tôi hiểu con gái mình”.

Mã Y Lợi cho biết cô đã bật khóc khi biết cách bố bảo vệ mình. Sự tin tưởng ấy không khiến cô buông lỏng bản thân, trái lại còn giúp cô có thêm động lực để sống có trách nhiệm, không phụ lòng bố.

Trong câu chuyện này, điều đáng quý không phải cha mẹ luôn đứng về phía con bất kể đúng sai, mà là người bố không vội kết tội con chỉ dựa trên lời nhận xét chưa được làm rõ.

Khi cha mẹ lỡ làm tổn thương con

Trong thực tế, nhiều phụ huynh hiểu rằng không nên đổ oan cho con, nhưng vẫn có thể đưa ra kết luận khi đang nóng giận, nhất là khi tiền bạc hoặc đồ đạc trong nhà bị thất lạc.

Khi nhận ra mình đã hiểu lầm con, cha mẹ cần thẳng thắn thừa nhận sai lầm và xin lỗi. Đừng dùng những câu như “Chuyện qua rồi, có gì đâu mà giận” để yêu cầu trẻ lập tức quên đi cảm giác bị tổn thương. Với người lớn, đó có thể chỉ là một sự việc nhỏ; với trẻ, việc không được tin tưởng có thể khiến con cảm thấy mình không được tôn trọng.

Bên cạnh đó, khi con bị người khác đổ oan, cha mẹ cũng cần bình tĩnh tìm hiểu sự việc, bảo vệ con khỏi áp lực của đám đông và chủ động tìm bằng chứng khi cần thiết. Nếu sự việc được làm sáng tỏ, lời xin lỗi từ người đã gây ra hiểu lầm cũng rất quan trọng. Trẻ cần biết rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng người làm tổn thương người khác phải có trách nhiệm sửa chữa.

Tuy nhiên, bảo vệ con không đồng nghĩa với việc mặc nhiên cho rằng con không bao giờ làm sai. Cha mẹ vẫn cần giúp trẻ hiểu rằng nếu thực sự mắc lỗi, con phải dũng cảm nhận trách nhiệm; nếu bị hiểu lầm, con có quyền giải thích và tìm cách bảo vệ bản thân.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng. Trẻ có thể gặp những người không chịu lắng nghe, những lời đánh giá thiếu căn cứ hoặc những tình huống dù cố gắng vẫn chưa thể chứng minh sự thật. Vì vậy, bên cạnh việc bảo vệ con, cha mẹ cần giúp trẻ hiểu rằng lời nói của người khác không thể quyết định toàn bộ giá trị của bản thân.

Điều trẻ cần không phải là cha mẹ luôn tin mình bất kể đúng sai, mà là được lắng nghe trước khi bị phán xét, được bảo vệ khi chịu oan và được đối xử công bằng ngay cả khi mắc lỗi. Một lời xin lỗi đúng lúc, một cuộc trò chuyện bình tĩnh và sự sẵn lòng tìm hiểu sự thật đôi khi có ý nghĩa hơn rất nhiều lời dạy dỗ. Đó cũng là cách cha mẹ giúp con xây dựng lòng tự trọng, niềm tin vào bản thân và khả năng đối diện với những bất công trong cuộc sống.