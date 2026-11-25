Không chỉ quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh hay Phương Mỹ Chi, concert Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình còn có sự góp mặt của cặp MC quen thuộc Thụy Vân và Nguyên Khang. Giữa sân khấu quy mô lớn, Á hậu Thụy Vân tiếp tục ghi dấu ấn bằng chất giọng truyền cảm, cách dẫn chỉn chu cùng hình ảnh thanh lịch trong những bộ áo dài mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Đáng nói, để có được những phút giây xuất hiện tự tin trước hàng chục nghìn khán giả, nữ MC đã trải qua không ít áp lực và cả những tình huống hậu trường dở khóc dở cười.

Từng đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình quan trọng trong gần hai thập kỷ, Thụy Vân vốn được biết đến với phong cách trang trọng, nhẹ nhàng và khả năng làm chủ sân khấu. Tuy nhiên, nữ MC thừa nhận kinh nghiệm nhiều năm không đồng nghĩa với việc cô có thể hoàn toàn thoải mái trước một sự kiện lớn như Muôn sắc Việt Nam. Với chương trình mang ý nghĩa tôn vinh văn hóa dân tộc, từng lời dẫn, trang phục hay cách xuất hiện đều cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm sự phù hợp với tinh thần chung.

Áo dài nổi bật, giọng dẫn truyền cảm nhưng hậu trường "không hề đơn giản"

Một trong những điểm nhấn trong hình ảnh của Thụy Vân tại Muôn sắc Việt Nam là những bộ áo dài được lựa chọn riêng cho đêm diễn. Theo chia sẻ từ ê-kíp, ban đầu nữ MC đã có phương án trang phục, tuy nhiên đến ngày 21/11, đạo diễn mong muốn hình ảnh của hai người dẫn chương trình có sự thay đổi, vừa nổi bật trên sân khấu lớn vừa thể hiện tinh thần văn hóa truyền thống.

Mẫu áo dài của NTK Ngọc Lan (LanV).

Vì vậy, các thiết kế áo dài của La Sen Vũ và Ngọc Lan (LanV) được lựa chọn, trong đó có những bộ trang phục mang sắc xanh, nâu, vàng cùng họa tiết trang trí giàu tính biểu tượng. Đáng chú ý, việc chuẩn bị trang phục không chỉ dừng ở chuyện lựa chọn màu sắc hay phom dáng. Ngay cả họa tiết rồng trên áo dài cũng được ê-kíp tìm hiểu, kiểm tra về nguồn gốc và đặc trưng mỹ thuật nhằm bảo đảm tính phù hợp khi xuất hiện trong một chương trình tôn vinh văn hóa Việt.

Sự cầu kỳ ấy cho thấy trang phục của MC tại những sự kiện quy mô lớn không đơn thuần là yếu tố làm đẹp. Đặc biệt với Thụy Vân, người vốn gắn liền với hình ảnh áo dài truyền thống trên sóng truyền hình, việc lựa chọn thiết kế phù hợp còn giúp cô tạo nên vẻ ngoài trang trọng nhưng không quá cứng nhắc. Những bộ áo dài nổi bật kết hợp cùng phong thái nhẹ nhàng, cách phát âm rõ ràng và giọng dẫn có chiều sâu trở thành những yếu tố đáng chú ý trong lần xuất hiện này.

Mẫu áo dài của NTK La Sen Vũ.

Tuy nhiên, phía sau hình ảnh chỉn chu ấy là ba ngày làm việc với lịch trình liên tục thay đổi. Thụy Vân tiết lộ trong quá trình sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn chính thức, kịch bản dẫn gần như đều có những điều chỉnh. Với một chương trình gồm nhiều tiết mục, nghệ sĩ và những lớp biểu diễn được dàn dựng phức tạp, thay đổi kịch bản không chỉ là sửa một vài câu chữ. Hai MC phải liên tục cập nhật nội dung, ghi nhớ vị trí xuất hiện, nắm rõ nhịp chuyển giữa các phần và bảo đảm lời dẫn không làm gián đoạn cảm xúc của chương trình.

Đặc biệt, trong buổi tổng duyệt, Thụy Vân từng phải đứng một mình trên sân khấu rộng lớn giữa thời tiết Hà Nội cuối tháng 11 khá lạnh và lộng gió. Phía dưới là lãnh đạo thành phố cùng hội đồng cố vấn nghệ thuật đang theo dõi quá trình chuẩn bị. Dù đã có gần 20 năm kinh nghiệm, nữ MC vẫn cảm thấy hồi hộp. Đó cũng là lý do cô luôn đặt sự chuẩn bị và khả năng ứng biến lên hàng đầu, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm đã tích lũy.

Thụy Vân gặp sự cố giày cao gót ngay trước giờ lên sân khấu

Bên cạnh những áp lực chuyên môn, Thụy Vân còn có một kỷ niệm khá hài hước tại Muôn sắc Việt Nam. Theo chia sẻ của nữ MC, mặt sàn sân vận động được lót bằng những tấm nhựa có các lỗ nhỏ để thông khí. Trong lúc di chuyển chuẩn bị lên sân khấu, chiếc gót giày cao gót của cô bất ngờ lọt đúng vào một lỗ trên mặt sàn và mắc kẹt.

Tình huống xảy ra bất ngờ khiến Thụy Vân không thể nhấc chân lên để bước tiếp. Những người có mặt xung quanh phải nhanh chóng hỗ trợ, cùng tìm cách kéo chiếc giày ra để nữ MC kịp tiếp tục công việc. May mắn, sự cố được xử lý và không ảnh hưởng đến phần xuất hiện của cô trong chương trình. Dù chỉ là chuyện nhỏ, đây lại trở thành một trong những kỷ niệm khiến Thụy Vân nhớ mãi sau đêm diễn.

Nữ MC cũng tiết lộ một trải nghiệm đặc biệt khác liên quan đến cách thiết kế sân khấu. Có những thời điểm, cô được bố trí ngồi tại một vị trí riêng và quan sát các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn ngay phía trên mình. Với người đã dẫn dắt nhiều sự kiện lớn, đây vẫn là một cảm giác mới mẻ bởi không gian sân khấu và khoảng cách giữa các lớp biểu diễn khác biệt đáng kể so với những chương trình truyền thống.

Đối với Thụy Vân, được đồng hành cùng Nguyên Khang tại Muôn sắc Việt Nam là một trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp. Diễn ra đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, mang đến những tiết mục kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và đương đại nhằm tôn vinh bản sắc dân tộc. Trong không gian ấy, hai MC không chỉ đảm nhận nhiệm vụ giới thiệu tiết mục mà còn góp phần kết nối các phần trình diễn, truyền tải thông điệp và dẫn dắt cảm xúc của khán giả.

Sau gần hai thập kỷ gắn bó với nghề, Á hậu Thụy Vân vẫn duy trì hình ảnh một người dẫn chương trình chỉn chu, điềm tĩnh và có sự đầu tư nghiêm túc cho mỗi lần xuất hiện. Nếu trên sân khấu, cô tạo ấn tượng bằng giọng dẫn truyền cảm và những bộ áo dài thanh lịch, thì câu chuyện phía sau lại cho thấy một Thụy Vân rất đời thường: Vẫn hồi hộp trước giờ diễn, tất bật vì những thay đổi vào phút chót và đôi khi cũng gặp những sự cố chẳng thể lường trước.