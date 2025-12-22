Miss Cosmo đáp trả căng sau Chung kết

Tối 20/12, cuộc thi Miss Cosmo đã tìm ra chủ nhân mới của chiếc vương miện danh giá. Phương Linh - đại diện Việt Nam dừng chân ở top 10 chung cuộc. Sau đêm Chung kết Miss Cosmo 2025, cuộc thi tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh khâu tổ chức lẫn kết quả. Trong buổi họp báo sau Chung kết, Trần Việt Bảo Hoàng - đại diện Ban tổ chức đã chính thức đưa ra phản hồi trước những vấn đề đang gây tranh cãi.

Liên quan đến ồn ào thay đổi đơn vị thiết kế trang phục đồng gây xôn xao trước đêm Chung kết, Bảo Hoàng cho biết anh vốn không có thói quen lên tiếng về những câu chuyện hậu trường để tránh ảnh hưởng đến tinh thần của thí sinh. "Thông thường với cách làm việc của tôi, tôi sẽ không lên tiếng về những vấn đề này để dành sự tập trung cho các thí sinh. Khi một thỏa thuận trong hợp đồng không đạt được, đó là điều tiếc nuối cho cả hai phía, bởi khi đã tìm đến nhau thì ai cũng mong muốn mọi thứ đi đến kết quả tốt đẹp. Tôi nghĩ nếu nói sâu hơn sẽ không hay và có thể làm mất đi cơ hội hợp tác trong tương lai của cả hai bên", anh chia sẻ.

Bảo Hoàng lên tiếng về ồn ào thay đổi đơn vị đồ đồng diễn

Trước những bình luận mỉa mai gọi Miss Cosmo là "cooking show", đại diện Ban tổ chức cũng thẳng thắn đáp trả bằng một cách ví von khá đặc biệt. "Có một món ăn tôi và ê-kíp ăn suốt cả mùa vừa qua là bánh mì vì rất tiện, đó là cách tôi nói vui. Bánh mì có nhiều loại nhân từ Bắc đến Nam, luôn mang đến sự thú vị và bất ngờ từ bên trong – đó cũng là một trong những tinh thần của Miss Cosmo. Và dù thích hay không, bánh mì vẫn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tôi cũng mong muốn cuộc thi được phát triển rộng rãi và trở thành một thương hiệu của Việt Nam", Bảo Hoàng nói.

Bảo Hoàng phản hồi trước những ý kiến mỉa mai chất lượng cuộc thi

Đối với những tranh luận xoay quanh kết quả Chung kết, Bảo Hoàng thừa nhận đây là điều khó tránh khỏi ở bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào. Anh dẫn lời một giám khảo: "Dù kết quả thế nào cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người". Theo đại diện Ban tổ chức, những tràng vỗ tay vang lên khi công bố Top 2 chính là sự ủng hộ thực tế và rõ ràng nhất từ khán giả tại khán đài. "Kết quả được ban giám khảo cân nhắc rất kỹ trong suốt hành trình. Tôi nói thật lòng, ban giám khảo cũng chia sẻ rằng năm nay rất khó chấm vì các thí sinh khá đồng đều, mỗi người đều có thế mạnh riêng. Dựa trên những gì thể hiện trong đêm Chung kết và toàn bộ quá trình dự thi, tôi cho rằng kết quả Top 2 là xứng đáng", anh khẳng định.

Đại diện ban tổ chức lên tiếng về tranh cãi

Tân Miss Cosmo 2025 là người đẹp Mỹ Yolina Lindquist gây ấn tượng mạnh ngay từ những ngày đầu nhập cuộc nhờ phong thái tự tin, tư duy hiện đại và khả năng trình bày quan điểm mạch lạc. Yolina Lindquist năm nay 22 tuổi, sở hữu chiều cao 1,74m, vóc dáng cân đối, đường nét khỏe khoắn, nữ tính. Về trình độ học vấn, cốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Southern Illinois, từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên và có cơ hội đặt chân đến 16 quốc gia.

Cận nhan sắc của top 2 Miss Cosmo 2025 tại họp báo sau đăng quang

Hoa hậu Mỹ và Á hậu đến từ Philippines có chiến thắng thuyết phục (Ảnh: Miss Cosmo)